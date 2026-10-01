Жан-Сирил Спинета Той е един от малкото висши държавни служители във Франция, които успешно са започнали втора кариера начело на големи корпорации. Роден на 4 октомври 1943 г. в 15-ти район на Париж, той е председател на Air Inter, а след това на Air France в продължение на повече от единадесет години, ръководи частичната приватизация на компанията и сливането ѝ с KLM през 2004 г., преди да председателства надзорния съвет на Areva. През 2018 г. името му се появи отново в новините с „Доклада Спинета“ за бъдещето на железопътния транспорт. Ето неговия кариерен път, ключовите му решения и какво все още означават те за инвеститорите в авиационния сектор.

Произход и образуване

Жан-Сирил Спинета израства в семейство, дълбоко отдадено на социализма. Дядо му, Сирил Спинета, инженер от училището „Изкуства и занаяти“, управлява работническата стъкларска фабрика в Алби от 1911 г. и е близък с Жан Жорес. Майка му, Антоанет Бриньоли, учителка, родом от Корсика, и баща му, Адриен Спинета, строителен инженер, се установяват в Париж, където е роден Жан-Сирил.

Студент в Lycée Hoche във Версай, той получава следдипломна степен по публично право от Юридическия факултет в Париж, завършва Sciences Po Paris, а след това постъпва в ENA (Национално училище по администрация) в класа на Шарл дьо Гол. Член е на Социалистическата партия до 1977 г.

Кариера като висш държавен служител (1969-1990)

Административната му кариера е обширна и разнообразна. След като работи като асистент-преподавател, той последователно заема позиции в Министерството на националното образование (ръководител на отдела за инвестиции и планиране, след това директор на колежи), в Държавния съвет като одитор, в Генералния секретариат на правителството и в информационната служба на министър-председателя.

След това той се премества по-близо до транспортния сектор, като два пъти става началник на кабинета на Мишел Делебар, по-специално когато последният е министър на транспорта и морското дело, а по-късно и министър на инфраструктурата. Този опит му дава задълбочени познания за гражданската авиация и нейните регулаторни предизвикателства.

Air Inter, след това Air France: преструктуриране и отваряне на столицата

От 1990 до 1993 г. той е президент и главен изпълнителен директор наЕър Интер, френската вътрешна авиокомпания, по време, когато подготовката за отваряне на европейското въздушно пространство за конкуренция е в ход. След мисия с президента Франсоа Митеран и престой в Европейската комисия, той е назначен за ръководителAir France 22 септември 1997.

Неговата пътна карта беше двойна: да продължи възстановяването на компания, която се възстановява от години на загуби, и да подготви нейното отваряне към пазара. През 1999 г. той ръководеше частична приватизация на Air France, с първичното публично предлагане на акции на компанията. През този период Air France се присъедини и към алианса SkyTeam, основан през 2000 г. с Delta, Aeromexico и Korean Air.

2004 г.: създаването на Air France-KLM

Най-значимата операция в кариерата му е сливането с холандската компания. KLMСливането, завършено през 2004 г., беше първото голямо трансгранично сливане в европейския въздушен транспорт. Избраната структура запази две авиокомпании и две марки, с два хъба (Париж-Шарл дьо Гол и Амстердам-Схипхол), под егидата на съвместно притежавано, публично търгувано дружество. Операцията доведе и до приватизацията на Air France, като делът на френската държава падна под прага на мнозинство.

Жан-Сирил Спинета остава главен изпълнителен директор на групата до 31 декември 2008 г., след което става председател на Съвета на директорите на Air France-KLM и Air France от 1 януари 2009 г., като Пиер-Анри Гуржон поема поста главен изпълнителен директор. На 17 октомври 2011 г., след напускането на Гуржон, Спинета възобновява ролята на главен изпълнителен директор до 2013 г., когато го наследява Александър дьо Жуниак.

Двуглавият модел, замислен през 2004 г., често е обсъждан, особено по време на напрежението между Париж и Хага през 2019 г., когато холандската държава придоби дял в компанията. За да разберем как това наследство все още тежи върху оценката на групата, нашият анализ наАкции на Air France-KLM преглежда капиталовата структура и проблемите, свързани с автопарка.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: търси се администратор

Успоредно с това, Жан-Сирил Спинета е член на множество съвети. Той председателства Надзорен съвет на Areva От април 2009 г. до юни 2013 г., период, белязан от трудности с реактора EPR и поставяне под въпрос на стратегията на ядрената група (която стана Orano за горивния цикъл). Той е и директор на Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (от 2005 г.), Unilever и GDF Suez.

Присъствието му в борда на директорите на Saint-Gobain го постави редом до фигури като Жан-Луи Бефа; тези, които се интересуват от групата за материали, могат да видят нашия профил наАкции на Saint-Gobain.

Съдебно дело, приключено без повдигане на обвинение.

През юли 2006 г. Жан-Сирил Спинета е призован от съда като част от разследване, насочено срещу бивш подизпълнител на Air France, специализиран в авиационната сигурност. В крайна сметка той е разпитан като асистиран свидетел и не е официално обвинен. Той винаги е отстоявал своята невинност по този случай.

2018 г.: Докладът на Спинета за бъдещето на железопътния транспорт

На 15 февруари 2018 г. той представи доклад за „бъдещето на железопътния транспорт“ на министър-председателя Едуар Филип. Най-обсъжданите му препоръки се отнасяха до прекратяване на практиката за наемане на нови служители със статут на железопътни работници, преобразуване на SNCF в акционерно дружество, подготовка за отваряне на железопътната мрежа за конкуренция и намаляване на броя на страничните линии. Някои от тези предложения бяха включени в закона за нов железопътен пакт, приет през 2018 г., след продължително стачно движение.

Той също така председателства, от октомври 2013 г., Националния съвет по образование и икономика, чиято задача е да сближи училищата и бизнеса.

Отличия

Жан-Сирил Спинета е командир на Ордена на Почетния легион и Националния орден за заслуги, както и офицер на Академичните палми. Той е избран за „Мениджър на годината“ от Новият икономист през 2003 г. и получава наградата Icare от Асоциацията на професионалните аеронавтични и космически журналисти през 2004 г.

Какво учи инвеститора неговият път

Авиокомпанията е една от най-цикличните на фондовия пазар. Кариерата на Жан-Сирил Спинета илюстрира няколко от тези фактори:

Консолидацията е основният източник на създаване на стойност. Air France-KLM, след това IAG (British Airways-Iberia) и Lufthansa Group бяха създадени чрез сливания. Пазарът оценява групите, способни да рационализират своите мрежи.

Air France-KLM, след това IAG (British Airways-Iberia) и Lufthansa Group бяха създадени чрез сливания. Пазарът оценява групите, способни да рационализират своите мрежи. Присъствието на държавата променя всичко. Френската и нидерландската държава остават акционери на Air France-KLM; това осигурява подкрепа във времена на криза, като например през 2020 г., но също така ограничава стратегическата свобода и може да доведе до разводняване по време на рекапитализация.

Френската и нидерландската държава остават акционери на Air France-KLM; това осигурява подкрепа във времена на криза, като например през 2020 г., но също така ограничава стратегическата свобода и може да доведе до разводняване по време на рекапитализация. Компаниите са зависими от производителите. Забавянията в доставките и наличността на двигатели оказват влияние върху капацитета. Много инвеститори предпочитат да се доближат до сектора чрез производителите, както е показано в нашия анализ на...Акции на Airbus.

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Година Стъпка 1943 Роден в Париж (4 октомври) 1990-1993 Главен изпълнителен директор на Air Inter 1997 Назначен за главен изпълнителен директор на Air France (22 септември) 1999 Частична приватизация и листване на Air France 2004 По-тесни връзки с KLM, раждането на Air France-KLM 2009 Председател на борда на директорите на Air France-KLM и на надзорния съвет на Areva 2011-2013 Той възобновява задълженията си като главен изпълнителен директор на Air France-KLM 2018 Доклад за бъдещето на железопътния транспорт

Често задавани въпроси

Какво правеше Жан-Сирил Спинета в Air France?

Той ръководеше Air France от 1997 до 2008 г., проведе частичната ѝ приватизация през 1999 г. и организира сливането с KLM през 2004 г., което даде началото на групата Air France-KLM.

Какво представлява докладът на Спинета?

Доклад, представен на правителството през февруари 2018 г. относно бъдещето на железопътния транспорт, който вдъхнови реформата на SNCF, приета същата година.

Жан-Сирил Спинета председателствал ли е Areva?

Да, той председателстваше надзорния съвет на Areva от април 2009 г. до юни 2013 г.