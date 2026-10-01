Жан-Луи Бефа Той ръководеше Saint-Gobain повече от две десетилетия, от 1986 до 2007 г., преди да заеме поста председател на Управителния съвет до 2010 г. Роден на 11 август 1941 г. в Ница, завършил инженерното училище Corps des Mines, той въплъщава поколение от водещи френски бизнес ръководители, обучени във висшите ешелони на държавната администрация и убедени в стратегическата роля на индустрията. Отвъд Saint-Gobain, той повлия на обществения дебат чрез своите доклади и книги за индустриалната политика. Поглед назад към кариера, която продължава да информира изборите на 40-те индустриални групи на CAC.

Образование: Политехнически институт, Минно-научно-образователен институт

Син на инженер и учител, Жан-Луи Бефа се подготвя за конкурсни изпити в Лицея Масена в Ница и е приет в...École политехника през 1960 г. Той става инженер по Минен корпус През 1963 г. той също учи в École nationale supérieure du pétrole et des moteurs и получава диплома от Institut d'études politiques de Paris (1966 г., секция икономика-финанси).

Началото в енергийния административен процес

Той започва кариерата си като минен инженер в Клермон-Феран, след което от 1967 до 1974 г. се присъединява към отдела за горива към Министерството на промишлеността, където става ръководител на службата „рафиниране и оползотворяване“, а след това заместник-директор. Този опит му дава задълбочени познания за енергетиката и връзката между държавата и индустрията – две теми, които ще се промъкнат през цялата му кариера.

1974-1986: Възходът на Saint-Gobain

През 1974 г. Жан-Луи Бефа се присъединява Saint-Gobain като директор по планиране. След това той пое поста генерален директор, а после и президент на Pont-à-Mousson, дъщерно дружество, специализирано в чугунени тръби, като същевременно управлява клона „тръби и механика“ на групата от 1979 до 1982 г. През март 1982 г., годината на национализацията на Saint-Gobain, той става неин управляващ директор.

През януари 1986 г. той наследява Роджър Фору като... президент и главен изпълнителен директорНазначен по време на председателството на Франсоа Митеран и потвърден от Жак Ширак, тогавашния министър-председател, той ръководи приватизацията на Saint-Gobain, първата голяма приватизация на кохабитационното правителство, в края на 1986 г.

1986-2007: Двадесет години начело на Saint-Gobain

Под негово ръководство Saint-Gobain претърпява дълбока трансформация. Групата, исторически фокусирана върху стъклото, разширява присъствието си в строителните материали и дистрибуцията им и става силно интернационализирана. Ключови събития през този период включват придобиването на американската компания Norton през 1990 г., което превръща групата в световен лидер в производството на абразиви, последвано от придобиването на британската компания BPB, специалист в гипсокартона, през 2005 г.

Тази стратегия превърна Saint-Gobain в един от водещите световни специалисти в жилищното строителство и строителството, позиция, която неговите наследници продължиха и затвърдиха. Жан-Луи Бефа остана главен изпълнителен директор до юни 2007 г., след това председател на Управителния съвет до 2010 г.; Пиер-Андре дьо Шалендар го наследи като главен изпълнителен директор. От юли 2021 г. групата се ръководи от Беноа Базен.

За инвеститорите историята на Saint-Gobain под ръководството на Бефа показва как една вековна индустриална компания може да се преоткрие чрез последователни придобивания. Нашият анализ наАкции на Saint-Gobain описва подробно настоящия си профил, който е фокусиран върху устойчиво строителство и енергийно ефективно обновяване.

Дебатът за заплащането и азбеста

Подобно на други ръководители от неговото поколение, Жан-Луи Бефа е бил критикуван по няколко фронта. През 2007 г. той е сред най-високоплатените френски изпълнителни директори, с очаквано възнаграждение от 10,2 милиона евро според класации на пресата за същата година. Освен това, по време на мандата си начело на Pont-à-Mousson, той е бил обект на критики от противници на употребата на азбест, на фона на противоречия, които измъчват цялата индустрия за материали. Проблемът с азбеста е оказал трайно отрицателно въздействие върху имиджа и правния статут на групата, особено в Съединените щати.

Мислител по въпросите на индустриалната политика

Жан-Луи Бефа се е утвърдил като влиятелен глас по въпросите на бъдещето на френската индустрия:

През 2004 г. Жак Ширак му поверява мисията да съживи индустриалната политика. В доклада си от януари 2005 г. Към нова индустриална политика, доведе до създаването на Агенция за индустриални иновации , на която е председател на надзорния съвет от септември 2005 г.;

, на която е председател на надзорния съвет от септември 2005 г.; През 2002 г. той основава заедно с носителя на Нобелова награда за икономика Робърт Солоу центъра за икономически изследвания „Сен-Гобен“, който става център „Курно“, а след това фондация „Курно“ (2010 г.), на която са съпредседатели;

Той публикува няколко есета със Сьой: Франция трябва да избере (2012), Франция трябва да действа (2013), Ключовете към властта (2015) et Трансформиране или смърт: големи корпорации срещу стартиращи фирми (2017).

Неговата централна теза: изправена пред дуета САЩ-Китай, силата на една страна се основава на нейната експортна индустрия, технологии, енергия и военни способности. Той се застъпва за последователна индустриална стратегия, водена от държавата, и критикува деиндустриализацията на Франция. Някои от тези идеи получиха широк резонанс след здравната криза, с дебати за индустриалния суверенитет и връщането на производството.

Lazard, Engie, Le Monde: втора кариера като член на борда

След Saint-Gobain, Жан-Луи Бефа става старши съветник на банката LazardТой е бил член на бордовете на GDF Suez, а след това на Engie от 2008 до 2015 г., където е председателствал комисията по номинации и възнаграждения, член на надзорния съвет на Siemens (2008-2013 г.), член на борда на Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013 г.) и член на надзорния съвет на Caisse des Dépôts (2014-2019 г.). Бил е и директор на BNP Paribas и Gaz de France. Член е на надзорния съвет на групата от 1994 г. Le MondeТой стана неин президент на 5 октомври 2017 г.

Ролята му в Engie го доближава до основни енергийни проблеми, сектор, който анализираме по-специално в нашия информационен лист за...Engie действие.

Отличия

Жан-Луи Бефа е Велик офицер на Ордена на Почетния легион (2007 г.), Велик кръст на Националния орден за заслуги (2016 г.) и Командир на Ордена на изкуствата и литературата (2005 г.). Носител е на множество чуждестранни отличия, включително Ордена на изгряващото слънце (Япония). Като ентусиаст на операта, той е председател на асоциацията за популяризиране на Парижката национална опера.

Какво учи инвеститора неговият път

Индустриалните групи се преоткриват поетапно. Saint-Gobain промени центъра си на тежестта, без да променя името си: трябва да погледнете разпределението на приходите по бизнес линии, за да разберете стойността му.

Saint-Gobain промени центъра си на тежестта, без да променя името си: трябва да погледнете разпределението на приходите по бизнес линии, за да разберете стойността му. Големите придобивания са хазартни игри. Те създават стойност, ако интеграцията е успешна, но натежават върху краткосрочния дълг.

Те създават стойност, ако интеграцията е успешна, но натежават върху краткосрочния дълг. Политическият контекст е важен. Национализация, приватизация, индустриална политика: публичните решения са повлияли дълбоко на траекторията на Saint-Gobain.

Saint-Gobain и Engie отговарят на условията за ЧСИСтандартният инвестиционен инструмент с данъчни облекчения за дългосрочни инвестиции във френски акции. Тази статия е само с информационна цел и не представлява инвестиционен съвет.

Често задавани въпроси

Колко дълго Жан-Луи Бефа ръководеше Saint-Gobain?

Той е бил неин президент и главен изпълнителен директор от януари 1986 г. до юни 2007 г., след което е бил председател на борда до 2010 г.

Какви книги е написал Жан-Луи Бефа?

Особено Франция трябва да избере (2012), Франция трябва да действа (2013), Ключовете към властта (2015) et Трансформирай се или умри (2017), всички публикувани от Seuil.

Какво представлява Агенцията за индустриални иновации?

Публичен орган, създаден през 2005 г. след неговия доклад за индустриалната политика, предназначен да подкрепя големи научноизследователски и иновационни проекти. Той председателстваше надзорния му съвет.