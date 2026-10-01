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Филип Крузе председателстваше управителния съвет на ВалурекФренският специалист по безшевни тръби, от 2009 до 2020 г. Роден на 18 октомври 1956 г. в Ньой сюр Сен, той завършва с най-висок клас ENA (Национално училище по администрация), работи в Държавния съвет, а след това прекарва над двадесет години в Saint-Gobain. Той поема ръководството на Vallourec в разгара на петролния бум, преди да се справи с една от най-тежките кризи в историята на групата. Кариерата му е учебникарски пример за разбиране на цикличните акции и рисковете, свързани с дълга.

Образование: Sciences Po, ENA и Държавният съвет

Филип Крузе, ученик в Lycée Pasteur в Ньой сюр Сен, завършва Sciences Po Paris (1976 г., отдел „Държавна служба“). След това постъпва вНационално училище по администрацияот който той излиза най-добрият в класа си през 1981 г. Той започва кариерата си в Държавен съвет, като одитор, а след това и като отговорник по заявките.

През 1983 г. той се жени за Силви Хубак, висш държавен служител, която ще бъде началник на кабинета на президента Франсоа Оланд от 2012 до 2015 г.

Двадесет и две години в Saint-Gobain (1986-2008)

През 1986 г. Филип Крузе се присъединява Saint-Gobain, тогава ръководена от Жан-Луи Бефа, като директор на плана. Той заема различни позиции там, както оперативни, така и финансови:

1989-1992 : генерален мениджър на хартиените фабрики Condat;

: генерален мениджър на хартиените фабрики Condat; 1992-1996 : генерален делегат за Испания и Португалия;

: генерален делегат за Испания и Португалия; от 1996 директор на отдела за индустриална керамика;

директор на отдела за индустриална керамика; от 2000 Заместник-генерален мениджър, отговарящ за финансите, покупките и информационните технологии, след това за отдела за дистрибуция на сгради.

Тази кариерна пътека му е дала богат опит в глобални индустриални групи: управление на фабрики, финансов надзор и дистрибуция. За да разберете по-добре компанията, която го е обучила, вижте нашия анализ на...Акции на Saint-Gobain.

2009: Заема позиция във Vallourec

През април 2008 г. Филип Крузе се присъединява към надзорния съвет на Vallourec; година по-късно, през 2009Той беше назначен за председател на борда. Мандатът му беше подновен за четири години през март 2012 г. Той също така беше директор на EDF от 2009 г. в продължение на пет години и председателстваше комитета, наблюдаващ ядрените ангажименти.

По това време Vallourec беше в разцвета си. Групата произвеждаше безшевни стоманени тръби, използвани предимно за добив на нефт и газ (т.нар. OCTG тръби), но също и за електроцентрали и промишленост. С постоянно високи цени на петрола, търсенето беше силно и акциите бяха сред водещите на Парижката фондова борса.

2009-2014: Инвестиране за растеж

Стратегията за този период е да се засили присъствието на Vallourec в райони със силен растеж на производството на въглеводороди: Бразилия (с нов стоманодобивен завод и валцов цех, построени в партньорство с японската Sumitomo), Съединените щати (където бумът на шистовия газ и петрол подкрепя търсенето) и Близкия изток. Тези инвестиции увеличават капацитета и дълга на групата, въз основа на предположението, че търсенето ще остане силно.

През 2010 г. възнаграждението му е било оценено на 2,73 милиона евро, сума, критикувана от някои акционери, според пресата по това време, които са сметнали стратегията за твърде амбициозна.

2014-2020: Петролната криза и спускането на фондовия пазар в ада

Рязкият спад на цените на петрола от втората половина на 2014 г. промени всичко. Петролните компании драстично намалиха инвестициите си в сондажи, обемите и цените на тръбите се сринаха, а Vallourec, обременена с фиксирани разходи и дългове, претърпя поредица от загуби. Групата стартира планове за намаляване на разходите и капацитета, особено в Европа.

През 2016 г. Vallourec извърши увеличение на капитала с приблизително един милиард евро с влизането на Nippon Steel & Sumitomo Metal и подкрепата на Bpifrance, публичен акционер. Тази операция позволи на компанията да преодолее предизвикателствата си, но за сметка на значително разводняване на съществуващите акционери.

Периодът е белязан и от случая със стоманодобивния завод.Асковал, в Сен-Солв (Норд), на който Vallourec беше акционер и клиент. Ролята на групата в опитите за превземане на обекта е била остро критикувана, особено в документалния филм Асковал, битката за стомана от Ерик Гере.

Филип Крузе напуска борда на директорите 2020Едуар Гинот го наследи.

След Crouzet: преструктуриране и ново начало

През 2021 г. Vallourec претърпя сериозно финансово преструктуриране: голяма част от дълга си беше конвертирана в собствен капитал, а кредиторите, включително фондът Apollo, станаха мажоритарни акционери. Дяловете на съществуващите акционери бяха значително разводнени. Под ръководството на Филип Гиймо, назначен през 2022 г., групата затвори своите германски заводи, пренасочи се към най-печелившите си обекти (Бразилия, САЩ) и драстично намали дълга си. През 2025 г. ArcelorMittal обяви придобиването на приблизително 28% дял, притежаван от Apollo.

За да проследите текущото състояние на групата, нейните резултати и перспективи, вижте нашия анализ наАкции на Vallourec.

Уроци за инвеститора

Представянето на Vallourec по време на мандата на Philippe Crouzet е един от най-изследваните примери на Парижката фондова борса. Четири ключови извода:

Цикличната акция се оценява през целия цикъл. Рекордните печалби в пика на цикъла не са устойчиви. Оценяването на група като Vallourec въз основа на резултатите ѝ от 2008 или 2013 г. би означавало да се забрави, че цената на петрола може да падне. Дългът усилва всичко. Във фаза на бум, това подхранва растежа; във фаза на спад, това заплашва оцеляването. Съотношението нетен дълг към печалба преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) е ключов показател за наблюдение. Увеличенията на капитала и преобразуването на дълг се разводняват. Акционер, който запазва акциите си по време на преструктуриране, може да загуби по-голямата част от инвестицията си, дори ако компанията оцелее. Управлението е важно. Управителен съвет, контролиран от надзорен съвет, с публичен акционер в капитала, не предпазва от стратегически грешки.

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Година Стъпка 1956 Роден в Ньой сюр Сен (18 октомври) 1981 Завършва ENA, отличен във випуска си; присъединява се към Държавния съвет 1986 Присъединяване към Saint-Gobain 2000 Заместник-главен изпълнителен директор на Saint-Gobain 2008 Член на надзорния съвет на Vallourec 2009 Председател на борда на директорите на Vallourec; директор на EDF 2012 Мандатът е подновен за четири години 2016 Увеличение на капитала с Nippon Steel и Bpifrance 2020 Той напуска председателския пост в управителния съвет

Често задавани въпроси

Кога Филип Крузе беше мениджър на Валурек?

Той председателстваше управителния съвет на Vallourec от 2009 до 2020 г., след като беше член на надзорния съвет от април 2008 г.

Защо цената на акциите на Vallourec падна по време на неговия мандат?

Главно поради срива на цените на петрола от 2014 г. нататък, което намали търсенето на сондажни тръби, докато групата беше силно задлъжняла след инвестициите си за растеж.

Какъв беше кариерният път на Филип Крузе преди Валурек?

Завършвайки ENA с най-висок клас през 1981 г., той започва работа в Държавния съвет, преди да прекара повече от двадесет години в Saint-Gobain, където в крайна сметка става заместник-управляващ директор.