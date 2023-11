22 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a démissionné mardi après que la société a plaidé coupable d’infractions à la loi sur le secret bancaire (BSA) et d’autres charges. L’accord de règlement s’élève à plus de 4,3 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante amende jamais imposée par le département du Trésor.

Binance commet des manquements en matière de conformité

Binance a été reconnue coupable de “négligence intentionnelle” dans la mise en œuvre de protocoles de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) et de sanctions. La société n’a pas signalé environ 100 000 transactions suspectes, notamment celles liées à des organisations notoires comme le Hamas, Al-Qaïda, l’État islamique et des pirates informatiques ransomware. En outre, Binance a permis à des clients américains de continuer à utiliser sa plateforme non réglementée sans procédures de vérification appropriées, contournant ainsi des garde-fous réglementaires essentiels.

Le départ de Zhao et les lourdes amendes soulignent la surveillance croissante à laquelle sont soumises les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Binance a accepté de nommer un tiers-contrôleur pour superviser ses efforts de conformité, une étape cruciale pour regagner la confiance et démontrer son engagement à respecter les cadres réglementaires. Malgré ces revers, la société reste optimiste quant à son avenir et prévoit de poursuivre son expansion à l’échelle mondiale.

L’accord de règlement est un rappel brutal de la nécessité pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies d’adopter des réglementations strictes et de mettre en œuvre des mesures de conformité robustes pour prévenir les activités illicites. Le non-respect des règles peut entraîner de graves conséquences, notamment des amendes importantes, des changements de direction et des dommages à la réputation.

Les implications pour l’ensemble de l’industrie

Les plaidoyers de culpabilité contre Binance et FTX, une autre grande plateforme d’échange de cryptomonnaies, soulignent la répression croissante des crimes en col blanc au sein de l’industrie. Le message du département de la Justice est clair : exploiter de nouvelles technologies pour violer la loi ne sera pas toléré. L’industrie des cryptomonnaies a connu des turbulences importantes ces derniers mois, avec l’effondrement de plusieurs grandes plateformes d’échange. Malgré ces défis, Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie, a montré des signes de résilience et continue d’attirer les investisseurs.

L’industrie des cryptomonnaies est à un carrefour. Si elle a un potentiel immense pour l’innovation et la transformation financière, elle doit également démontrer son engagement envers des pratiques responsables et le respect des cadres réglementaires. Le règlement Binance sert de rappel, soulignant l’importance de la conformité et des conséquences du non-respect. À mesure que l’industrie mûrit, elle doit prioriser la transparence, la responsabilisation et le respect de la loi pour gagner la confiance des régulateurs, des investisseurs et du grand public. Ce n’est qu’alors qu’elle pourra remplir sa promesse de révolutionner le paysage financier.