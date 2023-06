Binance : la Plateforme Crypto quitte les Pays-Bas

16 juin 2023 Pierre Perrin-Monlouis

C’est sur Twitter que la première plateforme crypto monnaies, Binance, a annoncé son départ des Pays-Bas ce vendredi.

Ce vendredi matin, Binance a annoncé via son compte Twitter la fin de ses services aux Pays-Bas.

We regret to announce that Binance is leaving the Dutch market as we have been unable to register as a VASP with the Dutch regulator.

We continue to be committed to working collaboratively with regulators around the world and are additionally focused on getting our business…

— Binance (@binance) June 16, 2023