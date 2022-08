Binance saisit 450 000 $ volés dans le piratage du protocole Curve

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que son équipe avait saisi une grande partie des fonds volés lors de l’exploit frontal de mardi sur Curve.

Dans une mise à jour, Zhao a déclaré sur Twitter que l’échange centralisé de crypto monnaies avait gelé 450 000 $ d’actifs volés, que le pirate Curve avait déposés sur l’échange.

Binance froze/recovered $450k of the Curve stolen funds, representing 83%+ of the hack. We are working with LE to return the funds to the users. The hacker kept on sending the funds to Binance in different ways, thinking we can’t catch it. 😂#SAFU https://t.co/Ekea9moeAw

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 12, 2022