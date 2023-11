12 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Dans l’univers en constante évolution de la cryptomonnaie, Bitcoin capte toute l’attention, avec des perspectives d’avenir pleines d’incertitudes et d’opportunités pour l’année qui vient. Le lancement prochain du tout premier fonds négocié en bourse (ETF) basé sur le prix spot du Bitcoin aux États-Unis sème le vent de prédictions diverses, allant de chutes vertigineuses à des envolées inédites.

Chez AllianceBernstein, les analystes sont clairement dans le camp des optimistes. Ils voient Bitcoin s’envoler au-delà des 150 000 dollars après 2025. Selon eux, même si la réaction initiale du marché face à cet ETF pourrait être timide, la dynamique devrait s’intensifier, surtout après le prochain halving du Bitcoin, propulsant ainsi sa valeur à des sommets impressionnants.

En contraste avec cet optimisme, Peter Schiff, un passionné d’or bien connu et un critique du Bitcoin, anticipe un avenir tumultueux pour le BTC. Toutefois, il prédit une chute significative de sa valeur autour du lancement de l’ETF, soulignant son scepticisme par une croyance dans la stabilité et la fiabilité supérieures des actifs traditionnels comme l’or par rapport au Bitcoin.

Based on the results my guess is that Bitcoin crashes before the ETF launch. That why the people who bought the rumor won’t actually profit if they wait for the fact to sell.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) November 10, 2023