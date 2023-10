16 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le Bitcoin a repris du poil de la bête pour cette nouvelle semaine. L’actif était à deux doigts de reprendre la barre des 28 000$ au cours de cette journée de ce lundi.

Après une semaine difficile, marquée par le contexte de la guerre Israël-Palestine, le Bitcoin a pu finalement réussir à se reprendre, passant de 26 860$ à 27 950$ au cours des 24 dernières heures, cumulant du même coup une hausse de 4,05%.

La bonne performance de la pièce de satoshi a profité aux autres cryptomonnaies. Son grand concurrent, l’Ethereum (ETH) a enregistré une croissance de 1,71% au cours des 24 dernières heures. De son côté, le XRP de Ripple a pu afficher une hausse de 1,65%. Parmi le top 20 des cryptomonnaies, Solana (SOL) et le Bitcoin Cash (BCH) viennent en tête en termes de performance avec des progressions respectives de 5,68% et 6,04%.

En réalité, les taureaux semblent parier sur l’espoir qu’un important (ETF) de Bitcoin au comptant soit lancé aux États-Unis dans les mois à venir.

Des experts et investisseurs en crypto-monnaies expriment des opinions divergentes sur la situation actuelle de Bitcoin. Michaël van de Poppe, PDG de MN Trading, considère la récente hausse à 27 975 dollars comme un développement positif et conseille que les replis sont des opportunités d’achat, en particulier autour de 27 300 dollars. Il prévoit également la poursuite de la tendance haussière.

De même, Anthony Scaramucci, le fondateur de SkyBridge Capital, estime que Bitcoin deviendra éventuellement un actif de 15 000 milliards de dollars au cours des prochaines années, affirmant qu’il pourrait surpasser la valeur de l’or. En revanche, Crypto Tony, un trader populaire, adopte une approche plus prudente et a précédemment mis en garde contre la possibilité d’une pression à la baisse significative sur Bitcoin, avec la possibilité qu’il retombe à 20 000 dollars dans un avenir proche.

$BTC / $USD – Update

Stopped out as we reclaimed the $27,300 resistance zone, and now just sat waiting for my next trigger. The bulls could very well take us up to $29,000 resistance zone, but remember this is a heavy area

If you are longing now just be cautious pic.twitter.com/aQGF1ZVJuL

— Crypto Tony (@CryptoTony__) October 16, 2023