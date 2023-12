3 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Alors que le Bitcoin (BTC) se rapproche du jalon notable de 40 000 dollars, un niveau qu’il n’a pas atteint depuis la crise de TerraUSD en mai 2022, le monde des cryptomonnaies assiste à une hausse significative de l’enthousiasme et des spéculations. Actuellement, le prix du Bitcoin avoisine les 39 653 dollars, ce qui représente une augmentation de 2,1 % en seulement 24 heures, selon les données de CoinGecko. Cette tendance haussière est soutenue par des indicateurs techniques solides tels que l’Indice de Force Relative (RSI) et l’Oscillateur Awesome (AO), qui indiquent un élan positif soutenu, principalement entraîné par les acheteurs sur le marché.

Plusieurs facteurs contribuent à ce sentiment haussier. L’un des principaux moteurs est l’approbation anticipée des ETFs Bitcoin au comptant, prévue entre le 5 et le 10 janvier 2024. Ce développement a créé une vague d’anticipation parmi les investisseurs, posant potentiellement les bases pour de nouvelles augmentations de prix. De plus, les données historiques suggèrent que le Bitcoin présente généralement de solides performances dans le dernier trimestre de l’année, renforçant ainsi la tendance haussière actuelle.

Un autre événement significatif à venir est la réduction de moitié du Bitcoin prévue pour avril 2024. Historiquement, les événements de halving ont été associés à des augmentations de la valeur du Bitcoin, car ils réduisent efficacement le taux auquel de nouveaux bitcoins sont générés, limitant ainsi l’offre et conduisant souvent à une augmentation des prix.

De plus, les analystes du marché surveillent de près l’impact potentiel des réductions de taux de la Réserve fédérale américaine, prévues pour commencer en mars de l’année prochaine. Ces réductions devraient créer des conditions favorables pour des cryptomonnaies comme le Bitcoin, car elles pourraient entraîner une diminution de la confiance dans les monnaies fiduciaires traditionnelles.

Perspectives futures de la valeur du marché du Bitcoin

Au cours de la semaine passée, la communauté des cryptomonnaies a également été animée par des rapports indiquant que la Securities and Exchange Commission (SEC) a eu des discussions avec des entités financières majeures telles que Grayscale, BlackRock et Nasdaq concernant leurs demandes d’ETF Bitcoin. Ce développement pourrait potentiellement ouvrir la voie à un éventail plus large d’investisseurs pour s’engager dans le Bitcoin, permettant des investissements sans les complexités de l’achat et du stockage directs.

Contribuant au sentiment de marché positif, le trader de cryptomonnaies Arthur Hayes a été vocal sur ses perspectives optimistes pour le BTC. Dans un récent billet de blog, Hayes a suggéré qu’un dollar affaibli pourrait ouvrir la voie à un important stimulus économique en Chine, ce qui pourrait à son tour avoir des implications positives pour le Bitcoin.

Une autre tendance notable est la diminution observée du BTC stocké dans les échanges, qui a diminué de plus d’un milliard de dollars. Cela indique une confiance croissante des investisseurs dans la détention à long terme du Bitcoin, suggérant un changement dans la dynamique du marché vers un investissement plus durable et stable dans la cryptomonnaie.