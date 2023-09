29 septembre 2023 Mamisoa Fitahiana

Bitcoin a connu hier une hausse assez considérable, atteignant la barre des 27 000 $. Cependant, des données on-chain montre qu’une baisse à court pourrait surgir avant la véritable tendance haussière. Les signaux haussiers à long terme commencent à se manifester, mais les investisseurs devront faire preuve de patience.

Une hausse de 3 % pour Bitcoin

La cryptomonnaie mère a atteint hier son plus haut de la semaine dans le cadre d’une hausse de 3 %. Après avoir connu des mouvements volatils mercredi, elle semble enfin décidée à prendre une direction claire. Cependant, cette hausse pourrait bien être un faux signal aux investisseurs.

En effet, la société d’analyse on-chain Santiment a constaté que Bitcoin a clôturé la session de jeudi sur un ratio 3,5/1 entre les transactions en profit et en perte. Il s’agit du plus élevé depuis 3 mois.

Cela signifierait généralement que les investisseurs font des prises de profits alors que Bitcoin touche les 27 000 $. Ainsi, ces prises de bénéfices pourraient causer une correction à court terme sur le prix de la cryptomonnaie. Mais en plus, on peut également voir sur l’analyse de Santiment que le MVRV (Market Value to Realized Value) sur 7 jours est actuellement de 2,08 %.

Cela signifie que le market cap du Bitcoin actuel est d’environ 2,08 % supérieure à ce que les investisseurs ont dépensé pour acheter leurs jetons au cours des 7 derniers jours. Cela peut indiquer une certaine surévaluation à court terme.

Ainsi, on pourrait s’attendre à une correction sur Bitcoin à la suite de la hausse actuelle. Néanmoins, les perspectives à long terme sont prometteuses pour la plus grande crypto-monnaie sur le marché.

Perspectives longs-termes

Une autre analyse de Santiment montre une accumulation agressive des baleines et requins Bitcoin. En effet, les portefeuilles de 10 à 10 000 BTC détiennent actuellement 13,03 millions de jetons bitcoin, le niveau le plus élevé de 2023. Cela représente 390,7 milliards de dollars au prix actuel.

Avec l’accumulation de pouvoir d’achat des baleines USDT, il s’agit généralement d’une combinaison haussière, selon Santiment.

Pendant ce temps, le cours du Bitcoin se rapproche de son sommet mensuel à 27 512 $. Les investisseurs devront surveiller ce niveau, car il pourrait s’agir de la première résistance à franchir avant le prochain bull-run du BTC.