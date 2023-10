2 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le cours du Bitcoin repasse au-dessus de la barre de 28 000$ après plus de 35 jours. La première cryptomonnaie du marché a déjà enregistré une hausse de 4,27% en données journalières.

C’est pratiquement devenu un secret de polichinelle: la hausse du Bitcoin en Octobre. En seulement deux jours au cours de ce mois, la pièce de Satoshi affiche déjà une bien meilleure performance que septembre. En effet, le cours du Bitcoin a enregistré une hausse de 4,27% au cours des 24 dernières heures.

Cette bonne performance du BTC a profité à l’ensemble du marché crypto. Au moment de rédiger cet article, la capitalisation globale des actifs a progressé de 3,27% à 1120 milliards de dollars. Plus explicitement, presque tous les projets du secteur ont augmenté en ce début de journée de lundi.

La hausse des prix du Bitcoin peut être attribuée, en partie, à des événements de liquidation soudains dans les contrats à terme de crypto-monnaie. Les données récentes révèlent qu’environ 94 millions de dollars de paris contre une hausse des prix ont impacté le marché pendant le week-end, déclenchant ainsi un “short squeeze”. En fait, ce phénomène survient lorsque la demande dépasse l’offre en raison de l’obligation des vendeurs à découvert d’acheter des actifs pour couvrir leurs positions à découvert, ce qui fait monter les prix.

La domination du marché penche clairement en faveur des acheteurs depuis le 1er octobre, comme l’a signalé l’auteur CryptoQuant, Maartunn. En effet, à cette date, la pression d’achat a surpassé celle de la vente dans un changement notable, avec le Net Taker Volume revenant en territoire positif après près de quatre mois. Pendant ce temps, les experts conseillent à acheter la baisse de l’actif.

#Bitcoin back up to $28,400.

From here, it seems like buying the dip is the game.

I’m assuming that we’ll see some retests on lower boundaries at $27,000-27,500 before we’ll continue, but breaking $30,000 opens the gates to $40,000 really fast.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 2, 2023