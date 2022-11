Bitcoin (BTC) – Analyse Technique : Début de Semaine en Baisse

Le Bitcoin (BTC) est actuellement à moins 70 % de son sommet historique. Cela risque de continuer. En effet, plusieurs figures baissières se forment sur le graphique en D1 du BTC. La panique semble régner sur le marché des cryptos, mais les investisseurs avisés y voient une opportunité d’achat. Cependant, cette semaine s’annoncent plutôt baissières pour la mère des crypto monnaies. Suivez-nous dans cette analyse technique du Bitcoin.

Analyse Technique : plusieurs Figures Baissières sur Bitcoin (BTC)

Après la chute de 70 %, le bitcoin est resté plus ou moins stable depuis le 18 juin. Effectivement, son prix a évolué dans la fourchette de prix entre 22 500 $ et 18 500 $. Une fausse cassure a eu lieu entre le 19 juillet et le 19 août, mais le bitcoin (BTC) est revenu dans la zone de stabilité après cela. Tout porte à croire que la première crypto par capitalisation boursière va continuer une baisse en raison de ces figures chartistes : l’épaule-tête-épaule (ETE) et le bat baissier.

En effet, après la complétion de l’ETE, le Bat baissier prend place, provoquant par la suite un “bearish move” pour bitcoin. De plus, le point “D” de cette figure harmonique s’aligne avec la zone entre 0,5 et 0,768 de l’outil de retracement de Fibonacci sur la bougie “marubozu” du 13 septembre. Après avoir atteint cette zone (21 178 $ – 21 539 $) vendredi dernier, le bitcoin (BTC) a perdu 4,5 % en valeur dimanche. Ce qui montre la pertinence de cette zone. Ainsi, nous pouvons envisager une tendance baissière sur bitcoin pour cette semaine. Ce qui va conduire le BTC/USD vers la partie inférieure de la fourchette (18 500 $).

Acheter ou Vendre du bitcoin maintenant ?

Acheter du bitcoin (BTC) pour en faire un investissement à long terme est tout à fait une bonne idée. C’est ce que nous montre l’avis bitcoin. Mais ouvrir une position longue maintenant (à 20 800 $) semble un peu risqué. En effet, suite à l’apparition de la figure “bat baissier”, il est plutôt préférable d’ouvrir une position short si vous êtes un crypto trader. En plus de cela, on peut également constater une convergence du RSI (deux lignes rouge sur le graphique du dessus). C’est-à-dire des sommets de plus en plus bas sur le prix, et des sommets de plus en plus élevés sur le RSI. Dans la règle générale, cela signifie que le prix va continuer dans un mouvement baissier pour les prochains jours à venir. Dans ce cas, il faudra attendre que le prix atteigne des DIPs plus profonds avant d’acheter du bitcoin (BTC).

Quels sont les niveaux à surveiller cette semaine ? Tout d’abord, le support le plus proche se trouve sur la zone 20 000 $. Cependant, ce niveau pourrait ne pas tenir. Ainsi, si le prix casse cette zone, le prochain niveau clé se trouve à 18 500 $. Il s’agit de la droite inférieure de la fourchette de prix dont on a parlé tout à l’heure. C’est le niveau idéal pour placer des ordres d’achat sur Bitcoin (BTC).