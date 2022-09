Bitcoin : Clôture Trimestrielle crucial ! Quelle sera son prix pour Octobre ?

Le bitcoin (BTC) reste bloqué dans le même range pour le moment. Le bitcoin a rapidement baissé sous les 19 000 $ hier, puis a rebondi à 19 600 $ où le prix a été repoussé à nouveau. La nuit dernière, le bitcoin a oscillé entre 19 400 et 19 500 dollars. La volatilité diminue sensiblement pendant un certain temps, mais cela pourrait être de courte durée. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BTC s’élève à 19 550 dollars sur Binance et à 19 940 euros sur Bitvavo.

Le prix du bitcoin est donc en baisse de 0,1 % aujourd’hui. Le volume des transactions a chuté de 21,2 % au cours des dernières 24 heures. La capitalisation boursière totale s’élève à 372,7 milliards de dollars et la domination de Bitcoin sur les autres crypto monnaies à 39,5 %. L’indice de peur et de cupidité s’établit à 21 (peur extrême).

Il est intéressant de noter que le Bitcoin a de nouveau mieux résisté que les marchés d’actions comme le S&P 500 et le Nasdaq hier. Le bitcoin a une corrélation très élevée avec ces marchés cette année, même si le bitcoin a généralement chuté plus fortement lorsque les marchés ont viré au rouge. Cette tendance semble s’inverser prudemment au cours de la semaine dernière et le bitcoin s’est à nouveau maintenu hier, tandis que le S&P 500 a atteint de nouveaux planchers. Si la corrélation diminue, cela pourrait être un bon signe pour le bitcoin, rapporte la société d’analyse Santiment.

📊 #Bitcoin has stuck around $19.4k and #Ethereum at $1,340 today. But the story is the fact that they are doing so without the support of the #SP500 , which is down -2.4%. If the correlation is easing between #crypto & #equities , this is very encouraging. https://t.co/2cs5JJiSZZ pic.twitter.com/kIpGjnqz9w

Le bitcoin se dirige non seulement vers la clôture mensuelle aujourd’hui, mais aussi vers la clôture trimestrielle. Cela correspond à la date d’expiration d’un grand nombre de positions sur les marchés dérivés. Cela pourrait donc encore provoquer une grande volatilité alors que les volumes diminuent et que nous nous dirigeons vers le week-end. L’évolution de la situation en Ukraine et l’annexion illégale par Poutine suscitent également des inquiétudes. Cela aussi pourrait déclencher une autre réaction violente sur les marchés financiers aujourd’hui.

La société d’analyse Glassnode rapporte que les bénéfices des détenteurs à long terme ont désormais sombré au point le plus bas du marché baissier de décembre 2018. Ils se vendent à une perte moyenne de 42%.

#Bitcoin Long-Term Holder profitability has declined to levels last seen during the depths of the Dec 2018 bear market.

Long-Term Holders are selling $BTC at an avg loss of 42%, indicating LTH spent coins have a cost basis around $32k.

Live Chart: https://t.co/sCKIzBLCTM pic.twitter.com/wEnfVzEs9I

— glassnode (@glassnode) September 29, 2022