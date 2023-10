Bitcoin : l’intérêt des institutionnels s’accroît !

30 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

L’open interest pour les options Bitcoin atteint un nouveau record historique, marquant ainsi la résurgence de l’intérêt des investisseurs, tant individuels qu’institutionnels, dans l’univers des actifs numériques.

En effet, Les données de Glassnode révèlent que l’Open Interest pour les options d’achat et de vente de Bitcoin a atteint un impressionnant montant de 17,73 milliards de dollars, dépassant les précédents records établis plus tôt cette année et lors de la course haussière de 2021.

enforcing our thesis that watching options flows and positioning is increasingly important pic.twitter.com/JIB9YQITeY

#Bitcoin options just surpassed peak open interest from 2021 👀

L’Open Interest fait référence au nombre total de contrats à terme ou d’options en circulation sur une bourse de produits dérivés. En conjonction avec le volume de trading, l’Open Interest constitue un indicateur essentiel de l’activité et du sentiment du marché, offrant des indications sur le niveau de risque avec lequel les investisseurs se sentent actuellement à l’aise.

Le regain d’intérêt sur le marché des options a suscité des spéculations sur une possible évolution positive des prix du Bitcoin dans les mois à venir. Un indicateur clé qui soutient cette perspective est le ratio d’appels par rapport aux mises, où le nombre d’options d’achat (paris haussiers) dépasse le nombre total d’options de vente (paris baissiers) sur le marché des options. Cela suggère un optimisme prédominant parmi les traders et les investisseurs.

Le spécialiste en cryptomonnaie Michaël van de Poppe prévoit que Bitcoin rencontre une forte résistance à environ 38 000 dollars, mais reste optimiste quant à sa capacité à atteindre une fourchette de prix entre 45 000 et 50 000 dollars avant la prochaine réduction de moitié. Il suggère également que cette augmentation de prix ne marque pas la fin de la croissance de Bitcoin, mais prévoit une période de consolidation suivie de hausses de prix significatives et de nouveaux records historiques.

I think we’ll see #Bitcoin hit resistance at $38K, but most likely we’ll continue towards $45-50K pre-halving.

After that, consolidation, sideways action for a long period before we’ll start making new ATH’s.

In the meantime? Probably altcoins starting to show strength. pic.twitter.com/PFnARDq6Fy

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 28, 2023