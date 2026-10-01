আন্দ্রে সিট্রোয়ান (১৮৭৮-১৯৩৫) ফরাসি শিল্পের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। একোল পলিটেকনিকের স্নাতক তিনি মোটরগাড়ি আবিষ্কার না করলেও, ইউরোপে তিনিই প্রথম এর ব্যাপক উৎপাদন শুরু করেন, এটিকে গণ-বাজারের পণ্য হিসেবে বিক্রি করেন এবং বিপণনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর জীবন অর্থনীতিরও একটি শিক্ষা: ক্রমবর্ধমান ঋণের দ্বারা অর্থায়িত এক অভাবনীয় শিল্প সাফল্য, যা শেষ পর্যন্ত দেউলিয়াত্ব এবং মিশেলিনের দ্বারা কোম্পানিটি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ২০২৬ সালে, প্যান্থিয়নে তাঁকে সমাধিস্থ করার প্রচারণার মাধ্যমে তাঁর নাম আবার সংবাদে উঠে আসে।
প্রারম্ভিক জীবন: অভিবাসী দম্পতির সন্তান, যাঁর ছিল প্রযুক্তির প্রতি প্রবল অনুরাগ।
আঁদ্রে সিট্রোয়েঁ ১৮৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসের নবম অ্যারোন্ডিসমেন্টের ৪৪ রু লাফিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন লেভি সিট্রোয়েঁর পঞ্চম ও কনিষ্ঠ সন্তান। লেভি সিট্রোয়েঁ ছিলেন একজন ডাচ ইহুদি হীরা ব্যবসায়ী, যিনি ১৮৭৩ সালে প্যারিসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর মাতা ছিলেন আমালিয়া ক্লেইনম্যান, যিনি মূলত ওয়ারশ-র বাসিন্দা ছিলেন। পারিবারিক নামটি এসেছে নেদারল্যান্ডসের এক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে, যিনি লেবুজাতীয় ফলের ব্যবসায়ী ছিলেন ("সিট্রোয়েঁ" ডাচ ভাষায় লেবু বোঝায়); আঁদ্রেই "e" অক্ষরের উপর ডায়ারেসিস চিহ্নটি গ্রহণ করেন।
তার শৈশব ছিল দুঃখজনক ঘটনায় পরিপূর্ণ: ১৮৮৪ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি হীরার খনিতে বিপর্যয়কর বিনিয়োগের পর তার বাবা আত্মহত্যা করেন। লিসে কন্ডোরসেটের একজন মেধাবী ছাত্র, জুল ভার্ন এবং আইফেল টাওয়ারের নির্মাণশৈলীতে মুগ্ধ আঁদ্রে প্রবেশ করেন...ইকোল পলিটেকনিক স্বীকারোক্তি 1898.
হেরিংবোন গিয়ার: একটি লোগোর জন্ম
১৯০০ সালে পোল্যান্ড ভ্রমণের সময় তিনি ভি-গ্রুভ গিয়ার তৈরির একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই গিয়ারগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত কম শব্দযুক্ত এবং উচ্চ শক্তি সঞ্চালনে সক্ষম, যার জন্য উচ্চ মাত্রার মেশিনিং নির্ভুলতার প্রয়োজন ছিল। আঁদ্রে সিট্রোয়েঁ এর লাইসেন্স কিনে নেন এবং ইস্পাত ব্যবহার করে একটি শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে তোলেন। ১৯০১ সালে তিনি এবং তার দুই হাইস্কুল বন্ধু মিলে প্যারিসের ফোবোর্গ সাঁ-দেনিস এলাকায় একটি গিয়ার উৎপাদনকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।
এই ডাবল শেভরনটি পরবর্তীকালে গাড়ি ব্র্যান্ডটির প্রতীকে পরিণত হয়: বিশ্বশিল্পের অন্যতম সুপরিচিত এই লোগোটির উৎপত্তি হয়েছিল একটি যান্ত্রিক অংশ থেকে।
মর্স, আমেরিকা এবং গণ উৎপাদনের আবিষ্কার
১৯০৬ সাল থেকে গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে ডাকা হতো। জলহস্তীযা তখন সংকটে ছিল। তিনি এর ব্যবস্থাপনা ও পণ্যের পরিসর পুনর্গঠন করেন: ১৯০৮ সালে উৎপাদন ৩০০টি গাড়ি থেকে বেড়ে ১৯১৩ সালে ৮০০টিতে দাঁড়ায়। ১৯১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ভ্রমণ তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে: তিনি ফোর্ড কারখানা পরিদর্শন করেন এবং অ্যাসেম্বলি লাইন উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে একজন 'ইউরোপীয় হেনরি ফোর্ড' হওয়া।
১৯১৫-১৯১৮: কোয়াই ডি জাভেলে শেল কারখানা
১৯১৪ সালে একজন গোলন্দাজ কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিনি গোলাবারুদের ঘাটতি লক্ষ্য করেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে, তিনি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কাছে কয়েক মাসের মধ্যে অভূতপূর্ব হারে ৭৫ মিমি শেল উৎপাদন করতে সক্ষম একটি কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব দেন। জ্যাভেল ডকপ্যারিসে তিনি একটি অত্যাধুনিক কারখানা তৈরি করেন, যেখানে প্রায় ১৩,০০০ নারী কাজ করতেন। এই কারখানায় মোট প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ খোলস উৎপাদিত হয়েছিল। কারখানাটি তার সামাজিক পরিষেবাগুলোর জন্যও উল্লেখযোগ্য, যা সেই সময়ে বিরল ছিল: একটি ক্যান্টিন, একটি চিকিৎসালয় এবং একটি শিশুশালা।
১৯১৯: টাইপ এ এবং প্রথম গণ-উৎপাদিত ইউরোপীয় গাড়ি
যুদ্ধবিরতির পরপরই কারখানাটি তার সামরিক অর্ডার হারায়। আঁদ্রে সিট্রোয়েঁ বিষয়টি আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন: তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই জায়গাটিকে একটি গাড়ি তৈরির কারখানায় রূপান্তরিত করেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে, তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে ৭,২৫০ ফ্রাঁ মূল্যের একটি গাড়ির ঘোষণা দেন, যা ছিল বাজারের সবচেয়ে সস্তা গাড়ির দামের প্রায় অর্ধেক। এই প্রচারণার ফলে দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৬,০০০-এরও বেশি অনুসন্ধান আসে।
La সিট্রোয়েন টাইপ এপ্রকৌশলী জুল সালোমনের নকশা করা সিট্রোএন ২সিভি একই বছরে বাজারে আসে। এটিকে বৃহৎ পরিসরে উৎপাদিত প্রথম ইউরোপীয় গাড়ি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল দিনে ৩০টি গাড়ি উৎপাদন করা। ১৯২৯ সালে, সিট্রোএন ১,০২,৮৯১টি গাড়ি উৎপাদন করে, যা ছিল ফ্রান্সের মোট উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, এবং জাভেল, সুরেনেস, ক্লিশি, সাঁ-ওঁ এবং গ্রেনেলে অবস্থিত তাদের কারখানাগুলিতে প্রায় ৩২,০০০ কর্মী নিয়োগ করেছিল।
সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা একজন বিপণন প্রতিভা।
আন্দ্রে সিট্রোয়েন অন্যদের আগেই বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞাপন বিক্রি বাড়ায়:
- ১৯২২ সালের ৪ঠা অক্টোবর, মোটর শো চলাকালীন একটি বিমান আর্ক ডি ট্রায়োম্পের উপরে ধোঁয়ার অক্ষরে "Citroën" লিখেছিল;
- ১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত, একটি বিশাল আলোকিত সাইনবোর্ড যা তৈরি আইফেল একটি বিশাল বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড;
- কেগ্রেস হাফ-ট্র্যাক অভিযানগুলো জনমতের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল: সাহারা অতিক্রমণ (১৯২২-১৯২৩), ব্ল্যাক ক্রুজ আফ্রিকায় (১৯২৪), হলুদ ক্রুজ এশিয়ায় (১৯৩১);
- এটি বিক্রয়োত্তর সেবাতেও উদ্ভাবন আনে: চালকের নির্দেশিকা, ডিলার নেটওয়ার্ক, গ্যারান্টিযুক্ত আসল খুচরা যন্ত্রাংশ।
ট্র্যাকশন অ্যাভান্ত এবং ১৯৩৪ সালের দেউলিয়াত্ব
১৯৩৩ সালে, লুই রেনোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, আঁদ্রে সিট্রোয়েঁ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে জাভেল কারখানাটি পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং এটিকে ইউরোপের অন্যতম আধুনিক কারখানায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি প্রকৌশলী আঁদ্রে লেফেব্রকে নিয়োগ দেন, যিনি এক বছরের মধ্যে নকশা করেছিলেন... সামনের চাকা ড্রাইভ১৯৩৪ সালের ২৪শে মার্চ এটি উপস্থাপন করা হয়। গাড়িটি বৈপ্লবিক, কিন্তু কোম্পানিটি আর্থিকভাবে নিঃস্ব ছিল: ১৯৩৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত ব্যাংক অফ ফ্রান্সের একটি প্রতিবেদনে ২০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ লোকসানের কথা উল্লেখ করা হয়।
ব্যাংকগুলো তাকে সমর্থন অব্যাহত রাখতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং সরকারও হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নয়। 21 Decembre 1934সিট্রোয়েন কোম্পানিকে বিচারিক অবসায়নের অধীনে আনা হয়েছে। প্রধান পাওনাদার, Michelinতিনি কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে আঁদ্রে সিট্রোয়েঁ তাঁর শেয়ার বিক্রি করে দেন; জুলাই মাসে পিয়ের মিশেলিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট হন। অসুস্থ আঁদ্রে সিট্রোয়েঁ ১৯৩৫ সালের ৩রা জুলাই, ৫৭ বছর বয়সে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।
ঐতিহ্য: মিশেলিন থেকে স্টেলান্টিস পর্যন্ত
মিশেলিনের মালিকানাধীন থাকাকালীন ব্র্যান্ডটি টিকে ছিল এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, যার মধ্যে 2CV (১৯৪৮) এবং DS (১৯৫৫)-এর মতো আইকনিক মডেলগুলো উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে, পিউজো সিট্রোয়েনকে অধিগ্রহণ করে, যার ফলে গ্রুপটির জন্ম হয়। পিএসএ পিউজিট সিট্রোয়ান২০২১ সালের জানুয়ারিতে, পিএসএ এবং ফিয়াট ক্রাইসলারের একীভূতকরণের ফলে তৈরি হয়েছিল স্টেলান্টিসযার মধ্যে সিট্রোয়েন চৌদ্দটি ব্র্যান্ডের একটি।
প্যারিসে, ১৯৫৮ সালে কোয়াই ডি জাভেল-এর নাম পরিবর্তন করে কোয়াই আঁদ্রে-সিট্রোয়েঁ রাখা হয় এবং প্রাক্তন কারখানাটির জায়গায় পার্ক আঁদ্রে-সিট্রোয়েঁ নির্মিত হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে, পরিবারটি, বিশেষ করে তার নাতি অঁরি-জ্যাক সিট্রোয়েঁ, প্যানথিওঁ-তে তাকে সমাধিস্থ করার জন্য তদবির করে আসছে। ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে, মেডেফ (ফরাসি ব্যবসায়িক কনফেডারেশন)-এর সভাপতি প্যাট্রিক মার্টিন সংস্থাটির গ্রীষ্মকালীন স্কুলে প্রকাশ্যে এই প্রার্থিতাকে সমর্থন করেন।
আন্দ্রে সিট্রোয়েনের গল্প বিনিয়োগকারীকে কী শিক্ষা দেয়
সিট্রোয়েনের পথচলা এমন কিছু শিক্ষা দেয় যা তালিকাভুক্ত গাড়ি প্রস্তুতকারকদের বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক:
- পরিমাণটা যথেষ্ট নয়। সিট্রোয়েঁ প্রচুর বিক্রি করেছিল, কিন্তু বাজার দখল করার জন্য খুব কম দামে। পর্যাপ্ত মুনাফা না থাকায়, ঋণ-নির্ভর প্রবৃদ্ধি ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। শেয়ার বাজারে শুধু বিক্রির দিকেই নয়, পরিচালন মুনাফা এবং নগদ প্রবাহের দিকেও নজর দেওয়া হয়।
- মোটরগাড়ি শিল্প অত্যন্ত পুঁজি-নিবিড়। একটি কারখানা পুনর্নির্মাণ করা বা একটি বৈপ্লবিক মডেল চালু করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। ২০২৬ সালে বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তরের ক্ষেত্রেও এটি সত্য, যা সকল উৎপাদকের আর্থিক অবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে।
- আর্থিক অংশীদার গুরুত্বপূর্ণ। ঋণদাতা মিশেলিন মালিক হয়ে গেল। উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই থাকে; আমাদের বিশ্লেষণে দেখা যায়...মিশেলিন স্টক এটি দেখায় যে টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থাটি তখন থেকে কীভাবে তার ব্যবসায় বৈচিত্র্য এনেছে।
শেভরন ব্র্যান্ডের বর্তমান উত্তরাধিকারীকে অনুসরণ করতে, আমাদের প্রোফাইলটি দেখুন।স্টেলান্টিস স্টকএবং সিট্রোয়েনের মহান ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে তুলনা করতে, যেটি...রেনো স্টকএই বিশ্লেষণগুলি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং এগুলি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলিতে আন্দ্রে সিট্রোয়েন
|বছর
|ঘটনা
|1878
|প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন (ফেব্রুয়ারি ৫)
|1898
|ইকোলে পলিটেকনিকে প্রবেশ
|1901
|একটি হেরিংবোন গিয়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা
|1906
|মর্স পুনরুদ্ধারে নেতৃত্ব দেয়
|1915
|জাভেল জেটি শেল কারখানার নির্মাণ
|1919
|সিট্রোয়েন টাইপ এ-এর উদ্বোধন
|1924
|ব্ল্যাক ক্রুজ
|1934
|ট্র্যাকশন অ্যাভান্ত (মার্চ), বিচারিক অবসায়ন (২১ ডিসেম্বর)
|1935
|মিশেলিন দ্বারা অধিগ্রহণকৃত; ৩রা জুলাই মারা যান।
|1976
|পিএসএ পিউজো সিট্রোয়েনের জন্ম
|2021
|সিট্রোয়েন স্টেলান্টিস ব্র্যান্ডে পরিণত হলো
FAQ
সিট্রোয়েন লোগোতে দুটি শেভরন কেন থাকে?
এটি আঁদ্রে সিট্রোয়েঁর কর্মজীবনের শুরুতে, মোটরগাড়ি শিল্পে প্রবেশের আগে তৈরি করা ভি-আকৃতির (হেরিংবোন) গিয়ারগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়।
১৯৩৪ সালে সিট্রোয়েন কেন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল?
কোম্পানিটি তার প্রবৃদ্ধি, জাভেল কারখানার পুনর্গঠন এবং ট্র্যাকশন অ্যাভান্তের উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে এর কম বিক্রয়মূল্য মুনাফার পরিমাণকে সীমিত করে রেখেছিল। ব্যাংকগুলো একে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানালে, ১৯৩৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর এটিকে রিসিভারশিপের অধীনে আনা হয়।
আজ সিট্রোয়েনের মালিক কে?
সিট্রোয়েন হলো স্টেলান্টিস গ্রুপের একটি ব্র্যান্ড, যা ২০২১ সালে পিএসএ এবং ফিয়াট ক্রাইসলার অটোমোবাইলস-এর একীভূতকরণের মাধ্যমে গঠিত হয়।