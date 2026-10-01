এরিক ট্র্যাপিয়ার ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডাসল্ট এভিয়েশনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। ১৯৬০ সালের ১ জুন জন্মগ্রহণকারী তিনি ২৪ বছর বয়সে এই গ্রুপে যোগদান করেন এবং দায়িত্ব গ্রহণের আগে তার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় রপ্তানির জন্য যুদ্ধবিমান বিক্রি করে কাটিয়েছেন। তার নেতৃত্বে, বিক্ষোভদীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সের বাইরে অবিক্রয়যোগ্য বলে বিবেচিত হলেও, এটি এখন একটি বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, তিনি মার্সেল দাসো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ (জিআইএমডি)-এর চেয়ারম্যানের পদও গ্রহণ করেন। একজন বিচক্ষণ নেতার প্রতিচ্ছবি, যাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা মূল্যবোধকে সমর্থনকারী সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশিক্ষণ এবং সূচনা
এরিক ট্রাপিয়ার টেলিকম সুদপ্যারিসের একজন স্নাতক প্রকৌশলী। তিনি ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে ফরাসি নৌবাহিনীতে অফিসার হিসেবে তাঁর সামরিক সেবা সম্পন্ন করেন, তারপর যোগদান করেন। Dassault এভিয়েশন ১৯৮৪ সালে। তিনি এখন একজন রিজার্ভ নৌ ক্যাপ্টেন। ১৯৮৩ সালে বিবাহিত, তিনি তিন সন্তানের জনক।
রপ্তানি সেবায় ত্রিশ বছর
ডাসল্ট এভিয়েশনে তাঁর কর্মজীবন প্রায় পুরোটাই আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে কেন্দ্রীভূত ছিল:
- 1984-1987 নকশা কার্যালয় এবং অস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা।
- 1987-1991 আন্তর্জাতিক কারিগরি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, চিলি ও জার্মানির সঙ্গে আলোচনার দায়িত্বে আছেন। তিনি আটলান্টিক সামুদ্রিক টহল বিমান বিক্রির সঙ্গে জড়িত।
- 1991-1995 : ভারতের সঙ্গে মিরাজ চুক্তি সহ এশিয়ায় বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত।
- 1995-2000 সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্রয়ের দায়িত্বে আছেন, যেখানে তিনি মিরাজ ২০০০-৯ চুক্তিটি পরিচালনা করেন।
- 2000-2005 মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলের পরিচালক, তারপর সামরিক রপ্তানি পরিচালক।
- 2006 আন্তর্জাতিক মহাব্যবস্থাপক।
তিনি যুদ্ধ ড্রোন প্রদর্শকের জন্য শিল্প চুক্তিগুলো নিয়েও আলোচনা করেন। নিউরনডাসল্ট এভিয়েশনের নেতৃত্বে এবং সাব (সুইডেন), অ্যালেনিয়া (ইতালি), রুয়াগ (সুইজারল্যান্ড), এইচএআই (গ্রীস) ও ইএডিএস (স্পেন)-এর সহযোগিতায় এই ইউরোপীয় কর্মসূচিটি স্টিলথ এবং স্বায়ত্তশাসিত বিমান চালনা প্রযুক্তির পরীক্ষাগার হিসেবে কাজ করেছিল।
২০১৩: ডাসল্ট এভিয়েশনের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সিইও
২০১২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পরিচালক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, এরিক ট্রাপিয়ারকে প্রেসিডেন্ট এবং সিইও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। জানুয়ারী 8 2013চার্লস এডেলস্টেনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ৫২ বছর বয়সে, তিনি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোম্পানিটির পঞ্চম সিইও এবং এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হলেন।
তিনি এক বৈপরীত্যপূর্ণ পরিস্থিতির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন: রাফাল প্রযুক্তিগতভাবে স্বীকৃত হলেও, কোনো বিদেশি ক্রেতা তখনও পর্যন্ত এটি ক্রয় করেনি এবং বিমানটি কেবল ফরাসি সরকারের আদেশের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তাই, সেই দশকের চ্যালেঞ্জ ছিল একটি জাতীয় কর্মসূচিকে রপ্তানি সাফল্যে রূপান্তরিত করা।
তার নেতৃত্বে রাফালের প্রধান বিক্রয়
পরবর্তী দশক তাকে সঠিক প্রমাণ করেছিল। ২০১৫ সাল থেকে স্বাক্ষরিত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলো হলো:
|বছর
|দেশ
|ক্রম
|2015
|মিশর
|২৪টি রাফাল (প্রথম রপ্তানি গ্রাহক), এবং ২০২১ সালে দ্বিতীয় একটি অর্ডারের মাধ্যমে তা আরও বাড়ানো হয়েছে।
|2015
|কাতার
|২৪টি রাফাল, যা পরে বাড়িয়ে ৩৬টি করা হয়।
|2016
|ভারত
|ফরাসি বিমান বাহিনীর জন্য ৩৬টি রাফাল বিমান
|2021
|Grèce
|নতুন এবং ব্যবহৃত রাফাল বিমান
|2021
|ক্রোয়েশিয়া
|১২টি ব্যবহৃত রাফাল
|2021
|সংযুক্ত আরব আমিরাত
|৮০টি রাফাল বিমান, যা এই কর্মসূচির ইতিহাসে বৃহত্তম রপ্তানি আদেশ।
|2022
|ইন্দোনেশিয়া
|কয়েকটি ব্যাচে ৪২টি রাফাল বিমান
|2024
|সার্বিয়া
|১২ রাফাল
|2025
|ভারত
|ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ২৬টি রাফাল মেরিন বিমান।
এই সাফল্যগুলো ডাসল্ট এভিয়েশনের চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে: বহু বছরের অর্ডার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামরিক খাতে অভূতপূর্ব পরিচিতি। এগুলো এই প্রোগ্রামের প্রধান অংশীদার, ইলেকট্রনিক্সের জন্য থ্যালেস এবং M88 ইঞ্জিনের জন্য স্যাফরানকেও লাভবান করে। এই ভ্যালু চেইনে আগ্রহী বিনিয়োগকারীরা আমাদের বিশ্লেষণগুলো দেখতে পারেন...ডাসল্ট এভিয়েশন স্টক, থেকেথ্যালেস অ্যাকশন এবং De L 'সাফরান স্টক.
সংবেদনশীল ফাইল: SCAF এবং Falcon
বিষয়টা এতটাও সহজ নয়। ইউরোপীয় কর্মসূচি ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বিমান ব্যবস্থা (FCAS)জার্মানি ও স্পেনের সাথে যৌথভাবে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি ডাসল্ট এভিয়েশন এবং এয়ারবাসের মধ্যে কাজের বিভাজন নিয়ে বারবার শিল্পগত মতবিরোধে জর্জরিত ছিল। এরিক ট্রাপিয়ার প্রকাশ্যে যুদ্ধবিমানটির জন্য একজন সুস্পষ্ট প্রধান ঠিকাদারের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন, যে অবস্থানটি অংশীদারদের সাথে নিয়মিতভাবে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলত।
বেসামরিক ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক জেটের পরিসর বাজপাখি ফ্যালকন ৬এক্স পরিষেবাতে আসার আগে বিশেষত ইঞ্জিন-সংক্রান্ত কারণে বিলম্বের সম্মুখীন হয় এবং ফ্যালকন ১০এক্স তৈরি করা হয়। সামরিক ব্যবসার তুলনায় ফ্যালকন ব্যবসা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি বেশি সংবেদনশীল।
জিআইএমডি-র সভাপতি এবং শিল্প নিয়োগকর্তাদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব
৯ জানুয়ারী, ২০২৫-এ, এরিক ট্রাপিয়ার চার্লস এডেলস্টেনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সভাপতি হন। মার্সেল ডাসল্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ (জিআইএমডি)দাসো পরিবারের হোল্ডিং কোম্পানি, যা উল্লেখযোগ্যভাবে দাসো এভিয়েশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং দাসো সিস্টেমেসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্বের মালিক, সেটি নিজেই থ্যালেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার। তিনি দাসো এভিয়েশনের সিইও পদে বহাল আছেন।
তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক পদেও অধিষ্ঠিত আছেন:
- ইউরোপীয় মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা শিল্প সমিতি (এএসডি)-এর সভাপতি, যিনি ২০১৭ সালের মে মাসে নির্বাচিত হন;
- জিআইএফএএস (ফরাসি মহাকাশ শিল্প সমিতি)-এর সভাপতি, যিনি ৮ জুন, ২০১৭ তারিখে নির্বাচিত হন;
- মার্চ ২০২১ থেকে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সিআইডিইএফ (ফরাসি প্রতিরক্ষা শিল্প পরিষদ)-এর সভাপতি;
- ইউআইএমএম (ধাতু শিল্প ও বাণিজ্য সংঘ)-এর সভাপতি, যিনি ১৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে নির্বাচিত হয়েছেন।
তিনি ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে লিজিয়ন অফ অনারের কমান্ডার এবং অ্যারোনটিক্স পদক (২০২৩) প্রাপ্ত।
২০২৬ সালে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা: বিনিয়োগকারীর কাছে এর ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ
২০২২ সাল থেকে ইউরোপে সামরিক বাজেট বৃদ্ধির ফলে প্রতিরক্ষা খাতের স্টকগুলো শেয়ার বাজারের অন্যতম বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, কয়েকটি বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করে:
- অর্ডার বই এটি বেশ কয়েক বছরের জন্য দৃশ্যমানতা প্রদান করে, কিন্তু লাভজনকতা নির্ভর করে সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতার উপর, এবং সেই কারণে উপ-চুক্তি শৃঙ্খলের উপর।
- নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ডাসল্ট এভিয়েশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা জিআইএমডি-র, এবং এয়ারবাস একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার। ফলে এর ফ্রি ফ্লোট সীমিত, যা শেয়ারের মূল্যের ওঠানামাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- রপ্তানি চুক্তি এগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, অর্থায়ন এবং কখনও কখনও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর নির্ভর করে, যার বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রায়শই অনিশ্চিত থাকে।
- ESG মানদণ্ড কিছু তহবিল অস্ত্রশস্ত্র বাদ দেয়, আবার অন্যগুলো ২০২২ সাল থেকে সেগুলোকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি এই সিকিউরিটিগুলোর চাহিদাকে প্রভাবিত করে।
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FAQ
এরিক ট্র্যাপিয়ার কবে থেকে ডাসল্ট এভিয়েশনের দায়িত্বে আছেন?
তিনি ৮ই জানুয়ারি, ২০১৩ সাল থেকে ডাসল্ট এভিয়েশনের চেয়ারম্যান ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
রাফাল বিক্রির ক্ষেত্রে এরিক ট্র্যাপিয়ারের ভূমিকা কী ছিল?
প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তিনি এমন একটি রপ্তানি কৌশলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ প্রথম চুক্তিগুলো (২০১৫ সালে মিশর ও কাতার এবং ২০১৬ সালে ভারত) সম্পাদিত হয় এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত রেকর্ড সংখ্যক ৮০টি রাফাল বিমানের অর্ডার দেয়।
এরিক ট্র্যাপিয়ারের সভাপতিত্বে পরিচালিত জিআইএমডি (GIMD) বলতে কী বোঝায়?
মার্সেল ডাসো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ হলো একটি পারিবারিক হোল্ডিং কোম্পানি যা ডাসো এভিয়েশনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২৫ সালের ৯ই জানুয়ারি এরিক ট্রাপিয়ার এর চেয়ারম্যান হন।
এরিক ট্রাপিয়ার কি UIMM-এর সভাপতি?
হ্যাঁ, তিনি ২০২১ সালের ১৫ই এপ্রিল ইউনিয়ন অফ মেটালার্জিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ট্রেডস-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।