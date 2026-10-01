জেরার্ড মেস্ট্রালেট তিনি সেইসব নেতাদের মধ্যে একজন, যারা গত ত্রিশ বছরে ফরাসি জ্বালানি খাতের চিত্র সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করেছেন। ১৯৪৯ সালের ১ এপ্রিল প্যারিসে জন্মগ্রহণকারী তিনি কম্পানি ডি সুয়েজকে একটি শিল্পগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার নেতৃত্ব দেন, ২০০৮ সালে গ্যাস ডি ফ্রান্সের সাথে এর একীভূতকরণ পরিচালনা করেন এবং তারপর জিডিএফ সুয়েজের চেয়ারম্যান হন, যা ২০১৫ সালে এঞ্জি নামে পুনঃনামকরণ করা হয়। এই জীবনীতে তার কর্মজীবন, তার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ, তার সৃষ্ট বিতর্ক এবং ২০২৬ সালে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকারীদের জন্য তার উত্তরাধিকারের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।
শিক্ষা: একজন প্রকৌশলী এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার প্রোফাইল
জেরার্ড মেস্ট্রালে ফরাসি প্রশাসনিক অভিজাতদের একটি সাধারণ কর্মজীবন অনুসরণ করেছিলেন, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিজ্ঞান। তিনি একোল পলিটেকনিকের (১৯৬৮ সালের ব্যাচ) প্রাক্তন ছাত্র, একোল ন্যাশনাল ডি ল'আভিয়েশন সিভিল (১৯৭১), ইন্সটিটিউট ডি'এতুদ পলিটিক ডি টুলুজ (১৯৭৩) এবং তারপর ইএনএ থেকে স্নাতক হন, যেখান থেকে তিনি ১৯৭৮ সালে "পিয়ের মেন্ডেস ফ্রান্স" ব্যাচে স্নাতক সম্পন্ন করেন।
ইএনএ (ন্যাশনাল স্কুল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) থেকে স্নাতক হওয়ার পর, তিনি ট্রেজারি বিভাগে একজন বেসামরিক প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৪ সালের জুলাই পর্যন্ত, তিনি তৎকালীন অর্থনীতি ও অর্থমন্ত্রী জ্যাক ডেলরের কার্যালয়ে শিল্প বিষয়ক কারিগরি উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বার্সিতে (অর্থ মন্ত্রণালয়) এই অভিজ্ঞতা তাকে সরকার এবং বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে গভীর উপলব্ধি প্রদান করে, যা তার পরবর্তী কর্মজীবনে একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত হয়।
সুয়েজ ফিনান্সিয়াল কোম্পানি থেকে বেলজিয়ামের জেনারেল সোসাইটি পর্যন্ত
১৯৮৪ সালে তিনি সুয়েজ ফিনান্সিয়াল কোম্পানিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন: ১৯৮৬ সালে শিল্প বিষয়ক উপ-সাধারণ প্রতিনিধি, ১৯৮৭ সালে ইউরোপীয় রাইটস কোম্পানির (সুয়েজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং তারপর ১৯৯১ সালে কোম্পানির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক। পরবর্তীকালে, তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান হন। সোসাইটি জেনারেল ডি বেলজিকইউরোপের অন্যতম প্রাচীন একটি শিল্প হোল্ডিং কোম্পানি, যার উন্নয়নের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন।
বেলজিয়ামের এই অভিজ্ঞতাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: সেখানে সুয়েজের বিদ্যুৎ (ইলেকট্রাবেল), অর্থায়ন এবং শিল্প খাতে অংশীদারিত্ব ছিল। এটিই ব্যাখ্যা করে কেন বেলজিয়াম আজও গ্রুপটির কার্যক্রমের একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে রয়ে গেছে, যা পরবর্তীতে এঞ্জি (Engie) নামে পরিচিত হয়।
১৯৯৫-২০০৮: সুয়েজের একটি পরিষেবা গোষ্ঠীতে রূপান্তর
১৯৯৫ সালে জেরার্ড মেস্ট্রালে কম্পানি ডি সুয়েজের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কৌশল ছিল সুস্পষ্ট: একটি আর্থিক সংস্থাকে তিনটি মূল ব্যবসার ওপর পুনরায় মনোনিবেশ করানো, শক্তি, পানি এবং পরিচ্ছন্নতাএটি অর্জনের জন্য, তিনি লিওঁনেজ দেজ ও-এর সাথে একীভূতকরণের উদ্যোগ নেন। ১৯৯৭ সালে, সুয়েজ লিওঁনেজ দেজ ও গঠিত হয়, যার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিত্ব করেন তিনি, এবং লিওঁনের ঐতিহাসিক প্রধান জেরোম মোনো তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদের সভাপতিত্ব করেন।
এরপর গ্রুপটি আবার সুয়েজ নামে ফিরে আসে। ২০০৩ সালে, এটি একটি পরিচালনা পর্ষদ-ভিত্তিক শাসন কাঠামো গ্রহণ করে এবং জেরার্ড মেস্ট্রালে এর চেয়ারম্যান ও সিইও হন। এই সময়কালে, সুয়েজ ধীরে ধীরে তার আর্থিক কার্যক্রম থেকে সরে আসে এবং ইউটিলিটি, অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, বর্জ্য) খাতে নিজেকে একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
২০০৮: জিডিএফ-সুয়েজ একীভূতকরণ, একটি রাষ্ট্রীয় বিবাহ
২০০৮ সালের জুলাই মাসে চূড়ান্ত হওয়া গ্যাজ ডি ফ্রান্স এবং সুয়েজের মধ্যকার একীভূতকরণটি তার কর্মজীবনের সবচেয়ে প্রতীকী কার্যক্রম। সুয়েজের ওপর একটি বিদেশি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের হুমকির প্রেক্ষাপটে ২০০৬ সালের প্রথম দিকেই এটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর জন্য এমন একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছিল, যা ফরাসি রাষ্ট্রকে গ্যাজ ডি ফ্রান্সে তার অংশীদারিত্ব সেই ন্যূনতম সীমার নিচে নামিয়ে আনার অনুমতি দেবে, যা বজায় রাখা তার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। নতুন এই গোষ্ঠীটি, জিডিএফ সুয়েজবিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জ্বালানি কোম্পানিতে পরিণত হয়। জেরার্ড মেস্ট্রালে জুলাই ২০০৮ থেকে মে ২০১৬ পর্যন্ত এর সিইও ছিলেন এবং একই সাথে তিনি সুয়েজ এনভায়রনমেন্ট-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন, যা ছিল এর পানি ও বর্জ্য শাখা এবং স্টক এক্সচেঞ্জে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত ছিল।
বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই একত্রীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে: নিয়ন্ত্রিত খাতগুলিতে, একটি কোম্পানির মূল্য তার শিল্প কৌশলের উপর ততটাই নির্ভর করে, যতটা শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের উপর। আজকের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার সময় এটি একটি বিবেচ্য মানদণ্ড...এনজি অ্যাকশনযার প্রধান অংশীদার ফরাসি রাষ্ট্র।
২০১৫: জিডিএফ সুয়েজ, এঞ্জি-তে পরিণত হয়
২০১৫ সালে, জিডিএফ সুয়েজ তার নাম পরিবর্তন করে হয় Engieব্র্যান্ড পরিবর্তনের পাশাপাশি, গ্রুপটি নবায়নযোগ্য শক্তি, জ্বালানি পরিষেবা এবং পর্যায়ক্রমে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করার ঘোষণা দিচ্ছে। তবে, বেশ কয়েকজন পর্যবেক্ষকের মতে, এই পরিবর্তনটি দেরিতে আসছে: ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির একটি নিবন্ধে, লে মন্ডে এতে সেইসব "কৌশলগত ভুলের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা দলটির রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করেছিল এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে "সবুজ" পরিবর্তনটি প্রকৃতপক্ষে ২০১৩ সালেই শুরু হয়েছিল।
২০১৬ সালের ৩ মে, জেরার্ড মেস্ট্রালে সাধারণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ইসাবেল কোচার এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির পদ ধরে রাখেন। ২০১৮ সালে, তিনি সভাপতির পদ হস্তান্তর করেন। জিন-পিয়েরে ক্ল্যামাডিউ২০২১ সাল থেকে ক্যাথরিন ম্যাকগ্রেগর এঞ্জি-র মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
বিতর্কসমূহ: ক্ষতিপূরণ এবং সম্পূরক পেনশন পরিকল্পনা
তার প্রজন্মের CAC 40-এর অনেক সিইও-র মতোই, জেরার্ড মেস্ট্রালেটও নির্বাহী পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন:
- 2012 তার মোট পারিশ্রমিক ৩,০০৫,০৭৯ ইউরোতে পৌঁছেছে, যা ২০১১ সালের তুলনায় সামান্য (-২.৭%) কম এবং এর ফলে তিনি সিএসি ৪০-এ অষ্টম স্থানে ছিলেন (অর্থনৈতিক সংবাদমাধ্যমের উপর ভিত্তি করে উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া পরিসংখ্যান)।
- Octobre 2014 সিজিটি কর্তৃক প্রকাশিত তার সম্পূরক পেনশনের পরিমাণ, যা আনুমানিক ২১ মিলিয়ন ইউরো, এমন এক সময়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছে যখন গ্রুপটি ২০১৩ অর্থ বছরে ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ক উচ্চ কমিটি এই প্রকল্পটিকে আফেপ-মেডেফ কোডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করে; তৎকালীন অর্থনীতি মন্ত্রী এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইঙ্গিত দেন যে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্র এই ধরনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবে।
- 2016 পারে অবৈতনিক চেয়ারম্যান হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর চেয়ারম্যানের বেতন (বার্ষিক ৩৫০,০০০ ইউরো) গ্রহণ করা ছেড়ে দিচ্ছেন, যা এঞ্জি কর্পোরেট ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা হতো।
এই ঘটনাগুলো ফরাসি তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর পরিচালনায় পরিবর্তন আনতে অবদান রেখেছে: নির্বাহী কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিকের বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের বাধ্যতামূলক ভোট (২০১৬ সালের সাপিন ২ আইনের ‘সে অন পে’), এবং সম্পূরক পেনশনের ওপর কঠোরতর নিয়মকানুন। একজন সাধারণ শেয়ারহোল্ডারের জন্য, সার্বজনীন নিবন্ধন নথির ‘কর্পোরেট গভর্নেন্স’ অংশটি পড়া এখন যেকোনো কর্পোরেট গভর্নেন্স পর্যালোচনার একটি অংশ। মৌলিক বিশ্লেষণ গুরুতর।
প্যারিস ইউরোপ্লেস, FACE এবং অর্থনৈতিক কূটনীতি
তার পরিচালনগত দায়িত্বের পাশাপাশি, জেরার্ড মেস্ট্রালেট সভাপতিত্ব করেন প্যারিস ইউরোপ্লেস, যে সমিতিটি প্যারিসকে একটি আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে প্রচার করে, সেইসাথে বর্জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ভিত্তি (FACE) ২০০৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত। ২০১৫ সালে, তিনি “শিক্ষার রাষ্ট্রদূত” হিসেবে নিযুক্ত হন; ২০১৬ সালের এপ্রিলে, COP21-এর পরিপ্রেক্ষিতে সেগোলেন রয়্যাল তাঁকে ইউরোপে কার্বনের মূল্য নির্ধারণের একটি দায়িত্ব অর্পণ করেন।
এঞ্জির পর, তিনি নির্বাহী চেয়ারম্যান হয়েছিলেনআলউলার উন্নয়নের জন্য ফরাসি সংস্থা (আফালুলা), এই ঐতিহ্যবাহী স্থানকে কেন্দ্র করে ফরাসি-সৌদি সহযোগিতার দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তাকে এই প্রকল্পে ফ্রান্সের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (আইএমইসি)। এছাড়াও তিনি সোসিয়েতে জেনারেল, সিমেন্স সুপারভাইজরি বোর্ড, ইউরোপিয়ান রাউন্ড টেবিল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস এবং চীন ও হংকং-এর বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডসহ বহু বোর্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন।
তিনি লিজিয়ন অফ অনার (২০১৬)-এর কমান্ডার এবং ন্যাশনাল অর্ডার অফ মেরিট-এর কমান্ডার।
২০২৬ সালে তার এই যাত্রা একজন বিনিয়োগকারীকে কী শিক্ষা দেয়
জেরার্ড মেস্ট্রালেটের কর্মজীবন এমন তিনটি বাস্তবতার ওপর আলোকপাত করে, যা জ্বালানি ও জনসেবার মূল্যবোধে বিনিয়োগকারীদের জন্য সহায়ক:
- বড় ধরনের একীভূতকরণ স্টকের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়। ১৯৯৫ সালে সুয়েজের শেয়ারহোল্ডারের মালিক ছিল একটি আর্থিক হোল্ডিং কোম্পানি; ২০০৮ সালের শেয়ারহোল্ডারের মালিক ছিল একটি সমন্বিত জ্বালানি কোম্পানি; এবং ২০২৬ সালের শেয়ারহোল্ডারের মালিক হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধকারী একটি গোষ্ঠী। প্রতিটি পর্যায়ে বিনিয়োগের মূল ধারণাটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
- কাজগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করলে কখনও কখনও তার উপযোগিতা বাড়ে। দীর্ঘদিন ধরে জেরার্ড মেস্ট্রালেটের সভাপতিত্বে থাকা সুয়েজ এনভায়রনমেন্ট ২০০৮ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয় এবং ২০২০-২০২২ সালে ভিয়োলিয়ার অধিগ্রহণ প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যারা অনুসরণ করেন...ভিওলিয়া অ্যাকশন তারা এই ঘটনাটির সাথে ভালোভাবেই পরিচিত, যা ফ্রান্সের জল ও বর্জ্য খাতকে নতুন রূপ দিয়েছিল।
- সুশাসনের জন্য মূল্য দিতে হয়। পারিশ্রমিক নিয়ে বিতর্কগুলো এককভাবে এঞ্জি-র শেয়ার বাজারের গতিপথ পরিবর্তন না করলেও, সেগুলো পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করেছিল।
ইউরোপের প্রধান জ্বালানি স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে, অনেক স্বতন্ত্র বিনিয়োগকারী অনলাইন ব্রোকারের কাছে একটি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট বা পিইএ (ফরাসি ইক্যুইটি সেভিংস প্ল্যান) ব্যবহার করেন; যারা সিএফডি-র মাধ্যমে এই স্টকগুলির ওঠানামায় ট্রেড করতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য আমাদের কাছে রয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা। বিস্তারিত পর্যালোচনা Vantage এই নিবন্ধে এই ব্রোকারের ফি, নিয়মকানুন এবং সীমাবদ্ধতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (লিভারেজের কারণে সিএফডি-তে ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেশি)। বরাবরের মতোই, এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে লেখা এবং এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলিতে জেরার্ড মেস্ট্রালে
|বছর
|পদক্ষেপ
|1949
|প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন (১লা এপ্রিল)
|1978
|ENA থেকে স্নাতক সম্পন্ন করে ট্রেজারি বিভাগে যোগদান করেন।
|1982-1984
|অর্থনীতি মন্ত্রী জ্যাক ডেলরের কারিগরি উপদেষ্টা
|1984
|সুয়েজ ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিতে যোগদান
|1995
|সুয়েজ কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করেন
|1997
|সুয়েজ লিওনেইস ডেস ইউক্সের জন্ম
|2008
|জিডিএফ সুয়েজ একীভূতকরণ, নতুন গ্রুপের সিইও
|2015
|জিডিএফ সুয়েজ ইঞ্জি হয়ে যায়
|2016
|ইসাবেল কোচার সিইও হচ্ছেন; তিনি চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকছেন।
|2018
|জঁ-পিয়ের ক্ল্যামাদিউ এঞ্জি-র চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।
|2024
|আইএমইসি করিডোরের জন্য ফ্রান্সের প্রতিনিধি
FAQ
Engie গঠনে জেরার্ড মেস্ট্রালেটের ভূমিকা কী ছিল?
তিনি ২০০৮ সালে গ্যাজ ডি ফ্রান্স এবং সুয়েজের একীভূতকরণের নেতৃত্ব দেন, এরপর ২০১৬ সাল পর্যন্ত জিডিএফ সুয়েজের প্রধান ছিলেন। ২০১৫ সালে তাঁর সভাপতিত্বে গ্রুপটি ‘এঞ্জি’ নাম ধারণ করে।
Engie-তে জেরার্ড মেস্ট্রালেটের উত্তরসূরি কে হয়েছিলেন?
২০১৬ সালের মে মাসে ইসাবেল কোচার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মহাব্যবস্থাপক হন এবং ২০১৮ সালে জঁ-পিয়ের ক্ল্যামাদিউ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হন।
তার গোল্ডেন প্যারাশুট কেন বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল?
২০১৪ সালের অক্টোবরে, উল্লিখিত অঙ্কটি (২১ মিলিয়ন ইউরো) জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়, যখন জিডিএফ সুয়েজ রেকর্ড পরিমাণ লোকসান করছিল এবং একটি ব্যয় সংকোচন পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল। এই ব্যবস্থাটিকে আফেপ-মেডেফ কোডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা হলেও, এটি নির্বাহী কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণের বিতর্ককে উস্কে দেয়।