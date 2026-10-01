জিন-সিরিল স্পিনেটা তিনি হাতেগোনা কয়েকজন ফরাসি ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে একজন, যিনি বড় বড় কর্পোরেশনের শীর্ষ নেতৃত্বে সফলভাবে দ্বিতীয় কর্মজীবন শুরু করেছেন। ১৯৪৩ সালের ৪ অক্টোবর প্যারিসের ১৫তম অ্যারোন্ডিসমেন্টে জন্মগ্রহণকারী তিনি এগারো বছরেরও বেশি সময় ধরে এয়ার ইন্টার এবং পরবর্তীতে এয়ার ফ্রান্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কোম্পানিটির আংশিক বেসরকারীকরণ এবং ২০০৪ সালে কেএলএম-এর সাথে এর একীভূতকরণের নেতৃত্ব দেন এবং এরপর আরেভার সুপারভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। ২০১৮ সালে, রেল পরিবহনের ভবিষ্যৎ নিয়ে "স্পিনেটা রিপোর্ট"-এর মাধ্যমে তার নাম আবার সংবাদে আসে। এখানে তার কর্মজীবনের পথ, তার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো এবং বিমান চলাচল খাতের বিনিয়োগকারীদের জন্য সেগুলোর এখনও কী তাৎপর্য রয়েছে, তা তুলে ধরা হলো।
উৎপত্তি এবং গঠন
জঁ-সিরিল স্পিনেত্তা সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তাঁর দাদা, সিরিল স্পিনেত্তা, আর্টস এ মেতিয়ে স্কুলের একজন প্রকৌশলী ছিলেন, যিনি ১৯১১ সাল থেকে আলবি ওয়ার্কার্স গ্লাসওয়ার্কস পরিচালনা করতেন এবং জঁ জরেসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মা, আন্তোয়ানেত ব্রিগনোলি, মূলত কর্সিকার অধিবাসী একজন স্কুলশিক্ষিকা, এবং তাঁর বাবা, আদ্রিয়েন স্পিনেত্তা, একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, প্যারিসে স্থায়ী হন, যেখানে জঁ-সিরিলের জন্ম হয়।
ভার্সাইয়ের লিসে হোশে-র ছাত্র থাকাকালীন তিনি প্যারিসের আইন অনুষদ থেকে জন আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন, সায়েন্সেস পো প্যারিস থেকে স্নাতক হন এবং তারপর শার্ল দ্য গল ক্লাসে ইএনএ (ন্যাশনাল স্কুল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-তে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্য ছিলেন।
ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন (১৯৬৯-১৯৯০)
তাঁর প্রশাসনিক কর্মজীবন ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। শিক্ষক সহকারী হিসেবে কাজ করার পর, তিনি পর্যায়ক্রমে জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে (বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা দপ্তরের প্রধান, তারপর কলেজসমূহের পরিচালক), রাষ্ট্রীয় পরিষদে নিরীক্ষক হিসেবে, সরকারের সাধারণ সচিবালয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য সেবায় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
এরপর তিনি পরিবহন খাতের আরও কাছাকাছি আসেন এবং দুইবার মিশেল দেলেবারের চিফ অফ স্টাফ হন; উল্লেখযোগ্যভাবে যখন দেলেবার পরিবহন ও সামুদ্রিক বিষয়ক মন্ত্রী এবং পরে অবকাঠামো মন্ত্রী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাকে বেসামরিক বিমান চলাচল এবং এর নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করে।
এয়ার ইন্টার এবং তারপর এয়ার ফ্রান্স: মূলধনের পুনর্গঠন ও উন্মুক্তকরণ
১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ছিলেন।এয়ার ইন্টারফরাসি অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থা, এমন এক সময়ে যখন ইউরোপীয় আকাশপথ প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তুতি চলছিল। রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর সাথে একটি মিশনে কাজ করার পর এবং ইউরোপীয় কমিশনে কিছুকাল দায়িত্ব পালনের শেষে, তাকে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।এয়ার ফ্রান্স 22 সেপ্টেম্বর 1997।
তার কর্মপরিকল্পনা ছিল দ্বিমুখী: বছরের পর বছর লোকসানের পর ঘুরে দাঁড়ানো একটি কোম্পানির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং বাজারে প্রবেশের জন্য সেটিকে প্রস্তুত করা। ১৯৯৯ সালে, তিনি নেতৃত্ব দেন... এয়ার ফ্রান্সের আংশিক বেসরকারীকরণকোম্পানির প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে। এই সময়ে, এয়ার ফ্রান্স ২০০০ সালে ডেল্টা, অ্যারোমেক্সিকো এবং কোরিয়ান এয়ারকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কাইটিম জোটেও যোগদান করে।
২০০৪: এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম এর গঠন
তার কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল ডাচ কোম্পানিটির সাথে একীভূতকরণ। KLM২০০৪ সালে সম্পন্ন হওয়া এই একত্রীকরণটি ছিল ইউরোপীয় বিমান পরিবহনের ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের আন্তঃসীমান্ত একত্রীকরণ। নির্বাচিত কাঠামোটিতে দুটি বিমান সংস্থা ও দুটি ব্র্যান্ডকে একটি যৌথ মালিকানাধীন, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির অধীনে দুটি হাব (প্যারিস-শার্ল-দ্য-গল এবং আমস্টারডাম-শিপহোল) সহ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল। এই কার্যক্রমের ফলে এয়ার ফ্রান্সের বেসরকারীকরণও ঘটে, যেখানে ফরাসি রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা থেকে নিচে নেমে আসে।
জঁ-সিরিল স্পিনেতা ২০০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপটির সিইও ছিলেন। এরপর ২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে তিনি এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম এবং এয়ার ফ্রান্সের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হন এবং পিয়ের-অঁরি গুরজোঁ সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১১ সালের ১৭ই অক্টোবর, গুরজোঁঁর প্রস্থানের পর, স্পিনেতা পুনরায় সিইও-র দায়িত্বে ফিরে আসেন এবং ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এরপর আলেক্সান্দের দ্য জুনিয়াক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।
২০০৪ সালে পরিকল্পিত দ্বিমুখী মডেলটি প্রায়শই আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে ২০১৯ সালে প্যারিস ও হেগের মধ্যকার উত্তেজনার সময়, যখন ডাচ সরকার কোম্পানিটিতে একটি অংশীদারিত্ব অর্জন করে। এই প্রভাব কীভাবে এখনও গ্রুপটির মূল্যায়নের উপর প্রভাব ফেলে, তা বোঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণটি নিচে দেওয়া হলো।এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম স্টক মূলধন কাঠামো এবং যানবাহন তালিকা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করে।
আরেভা, অ্যালকাটেল-লুসেন্ট, সেন্ট-গোবেইন: একজন প্রশাসক আবশ্যক
এর পাশাপাশি, জঁ-সিরিল স্পিনেত্তা অসংখ্য বোর্ডের সদস্য। তিনি সভাপতিত্ব করেন আরেভা তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড এপ্রিল ২০০৯ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়কালটি ইপিআর রিয়্যাক্টরের সমস্যা এবং পারমাণবিক গোষ্ঠীটির কৌশল (যা পরবর্তীতে জ্বালানি চক্রের জন্য ওরানোতে পরিণত হয়) নিয়ে প্রশ্ন ওঠার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। তিনি আলকাটেল-লুসেন্ট, আলিতালিয়া, লা পোস্ট, সেন্ট-গোবেইন (২০০৫ সাল থেকে), ইউনিলিভার এবং জিডিএফ সুয়েজের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।
সেন্ট-গোবেইন বোর্ডে তাঁর উপস্থিতি তাঁকে জঁ-লুই বেফার মতো ব্যক্তিত্বদের পাশে স্থান করে দিয়েছিল; যারা মেটেরিয়ালস গ্রুপ সম্পর্কে আগ্রহী, তাঁরা আমাদের প্রোফাইলটি দেখতে পারেন।সেন্ট-গোবেইন স্টক.
বিচার ছাড়াই একটি আইনি মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
২০০৬ সালের জুলাই মাসে, বিমান নিরাপত্তায় বিশেষজ্ঞ এয়ার ফ্রান্সের একজন প্রাক্তন উপ-ঠিকাদারকে লক্ষ্য করে পরিচালিত একটি তদন্তের অংশ হিসেবে জঁ-সিরিল স্পিনেত্তাকে আদালতে তলব করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে একজন সহযোগী সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। এই মামলায় তিনি বরাবরই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে এসেছেন।
২০১৮: রেলের ভবিষ্যৎ বিষয়ে স্পিনেটা প্রতিবেদন
২০১৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি, তিনি প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার ফিলিপের কাছে 'রেল পরিবহনের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল 'রেলকর্মী' মর্যাদার অধীনে নতুন কর্মচারী নিয়োগের প্রথা বন্ধ করা, এসএনসিএফ-কে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা, প্রতিযোগিতার জন্য রেল নেটওয়ার্ক উন্মুক্ত করার প্রস্তুতি নেওয়া এবং শাখা লাইনের সংখ্যা কমানো। একটি দীর্ঘ ধর্মঘট আন্দোলনের পর ২০১৮ সালে গৃহীত নতুন রেল চুক্তি সংক্রান্ত আইনে এই প্রস্তাবগুলোর কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
এছাড়াও তিনি ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে জাতীয় শিক্ষা-অর্থনীতি পরিষদের সভাপতিত্ব করেন, যার কাজ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক জগতকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা।
প্রভেদ
জঁ-সিরিল স্পিনেতা হলেন লিজিয়ন অফ অনার ও ন্যাশনাল অর্ডার অফ মেরিট-এর কমান্ডার এবং অ্যাকাডেমিক পামস-এর একজন অফিসার। তিনি ‘ম্যানেজার অফ দ্য ইয়ার’ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্য নিউ ইকোনমিস্ট ২০০৩ সালে এবং ২০০৪ সালে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস জার্নালিস্টস থেকে আইকেয়ার পুরস্কার লাভ করেন।
তার যাত্রা বিনিয়োগকারীকে যা শেখায়
বিমান সংস্থা খাতটি শেয়ার বাজারের অন্যতম চক্রাকার খাত। জঁ-সিরিল স্পিনেত্তার কর্মজীবন এই কারণগুলোর কয়েকটিকেই তুলে ধরে:
- একত্রীকরণই মূল্য সৃষ্টির প্রধান উৎস। এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম, তারপর আইএজি (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-আইবেরিয়া) এবং লুফথানসা গ্রুপ একীভূতকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। বাজার সেইসব গ্রুপকে মূল্যায়ন করে, যারা তাদের নেটওয়ার্ককে সুসংহত করতে সক্ষম।
- রাষ্ট্রের উপস্থিতি সবকিছু বদলে দেয়। ফরাসি এবং ডাচ রাষ্ট্রগুলো এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম-এর শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রয়েছে; এটি ২০২০ সালের মতো সংকটকালে সহায়তা প্রদান করে, কিন্তু একই সাথে কৌশলগত স্বাধীনতা সীমিত করে এবং পুনর্মূলধনীকরণের সময় শেয়ারের মূল্যহ্রাসের কারণ হতে পারে।
- কোম্পানিগুলো উৎপাদকদের ওপর নির্ভরশীল। সরবরাহে বিলম্ব এবং ইঞ্জিনের প্রাপ্যতা উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে। অনেক বিনিয়োগকারী উৎপাদকদের মাধ্যমে এই খাতে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন, যেমনটি আমাদের বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে...এয়ারবাস স্টক.
এই স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার জন্য, একটি PEA (ফরাসি ইক্যুইটি সেভিংস প্ল্যান) অথবা কোনো অনলাইন ব্রোকারের সাথে একটি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টই যথেষ্ট; CFD-এর মাধ্যমে এয়ারলাইন খাতের অস্থিরতায় ট্রেড করার জন্য, আমাদের মতামত Vantage এই নিবন্ধে এই নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের (লিভারেজড প্রোডাক্ট, উচ্চ ঝুঁকি) শর্তাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এবং এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলিতে জঁ-সিরিল স্পিনেত্তা
|বছর
|পদক্ষেপ
|1943
|প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন (৪ অক্টোবর)
|1990-1993
|এয়ার ইন্টারের সিইও
|1997
|এয়ার ফ্রান্সের সিইও নিযুক্ত (২২ সেপ্টেম্বর)
|1999
|এয়ার ফ্রান্সের আংশিক বেসরকারীকরণ ও তালিকাভুক্তি
|2004
|কেএলএম-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম-এর জন্ম
|2009
|এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম-এর পরিচালনা পর্ষদ এবং আরেভার তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদের চেয়ারম্যান
|2011-2013
|তিনি এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম-এর সিইও হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন।
|2018
|রেল পরিবহনের ভবিষ্যৎ বিষয়ক প্রতিবেদন
FAQ
জঁ-সিরিল স্পিনেত্তা এয়ার ফ্রান্সে কী করতেন?
তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এয়ার ফ্রান্সের নেতৃত্ব দেন, ১৯৯৯ সালে এর আংশিক বেসরকারীকরণ সম্পন্ন করেন এবং ২০০৪ সালে কেএলএম-এর সাথে একীভূতকরণের ব্যবস্থা করেন, যার ফলে এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম গ্রুপ গঠিত হয়।
স্পিনেটা রিপোর্ট বলতে কী বোঝায়?
রেল পরিবহনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকারের কাছে জমা দেওয়া একটি প্রতিবেদন, যা একই বছর গৃহীত এসএনসিএফ সংস্কারের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।
জঁ-সিরিল স্পিনেত্তা কি আরেভার সভাপতিত্ব করেছিলেন?
হ্যাঁ, তিনি এপ্রিল ২০০৯ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত আরেভার তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।