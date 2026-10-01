জিন-লুই বেফা তিনি ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সেন্ট-গোবেইন-এর নেতৃত্ব দেন এবং এরপর ২০১০ সাল পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪১ সালের ১১ই আগস্ট নিস-এ জন্মগ্রহণকারী এবং কোর দে মাইনস ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের স্নাতক, তিনি ফরাসি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক নির্বাহীদের এমন একটি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা সরকারি চাকরির উচ্চ স্তরে প্রশিক্ষিত এবং শিল্পের কৌশলগত ভূমিকা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী। সেন্ট-গোবেইন-এর বাইরেও, তিনি শিল্প নীতি বিষয়ক তাঁর প্রতিবেদন এবং বইয়ের মাধ্যমে জনবিতর্ককে প্রভাবিত করেছেন। এমন একটি কর্মজীবনের দিকে ফিরে দেখা, যা আজও সিএসি ৪০ শিল্পগোষ্ঠীগুলোর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে চলেছে।
শিক্ষা: পলিটেকনিক, খনি ও বিজ্ঞান পো
একজন প্রকৌশলী ও একজন শিক্ষকের পুত্র, জঁ-লুই বেফা নিসের লিসে মাসেনা-তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং ভর্তি হন...ইকোল পলিটেকনিক ১৯৬০ সালে তিনি একজন প্রকৌশলী হয়েছিলেন। খনি বাহিনী 1963 সালে, তিনি École Nationale supérieure du petrole et des moteurs-এ অধ্যয়ন করেন এবং Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section) থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করেন।
শক্তি প্রশাসনে সূচনা
তিনি ক্লেরমন্ট-ফেরান্ডে একজন খনি প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, এরপর ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগে যোগদান করেন, যেখানে তিনি ‘পরিশোধন ও ব্যবহার’ পরিষেবার প্রধান এবং পরে উপ-পরিচালক হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে শক্তি এবং রাষ্ট্র ও শিল্পের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করে, যা তাঁর কর্মজীবনের দুটি প্রধান বিষয় ছিল।
১৯৭৪-১৯৮৬: সেন্ট-গোবেইনে উত্থান
১৯৭৪ সালে, জঁ-লুই বেফা যোগদান করেন সেন্ট-Gobain পরিকল্পনা পরিচালক হিসেবে। এরপর তিনি মহাপরিচালক এবং পরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পন্ট-আ-মুসোঁঢালাই লোহার পাইপে বিশেষায়িত একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকার পাশাপাশি, ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি গ্রুপটির "পাইপস অ্যান্ড মেকানিক্স" শাখাও পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে, যে বছর সাঁ-গোবেঁ জাতীয়করণ হয়, তিনি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন।
১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে, তিনি রজার ফোরুর স্থলাভিষিক্ত হন প্রেসিডেন্ট এবং সিইওফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর সভাপতিত্বে নিযুক্ত এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জ্যাক শিরাক কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে, তিনি ১৯৮৬ সালের শেষে সাঁ-গোবেঁর বেসরকারীকরণের নেতৃত্ব দেন, যা ছিল সহাবস্থান সরকারের প্রথম বড় ধরনের বেসরকারীকরণ।
১৯৮৬-২০০৭: সেন্ট-গোবেইনের প্রধান হিসেবে বিশ বছর
তাঁর নেতৃত্বে সেন্ট-গোবেইন এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়। ঐতিহাসিকভাবে কাচশিল্পে মনোনিবেশকারী এই গ্রুপটি নির্মাণ সামগ্রী ও সামগ্রী বিতরণে নিজেদের উপস্থিতি প্রসারিত করে এবং ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলোর মধ্যে ছিল ১৯৯০ সালে আমেরিকান কোম্পানি নর্টন-এর অধিগ্রহণ, যা গ্রুপটিকে ঘষামাজা সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা করে তোলে; এবং এর পরে ২০০৫ সালে প্লাস্টারবোর্ডে বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ কোম্পানি বিপিবি-র অধিগ্রহণ।
এই কৌশল সেন্ট-গোবেইনকে আবাসন ও নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং তাঁর উত্তরসূরিরা এই অবস্থানকে অব্যাহত রেখেছেন ও আরও শক্তিশালী করেছেন। জঁ-লুই বেফা জুন ২০০৭ পর্যন্ত সিইও এবং তারপর ২০১০ পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন; পিয়ের-আন্দ্রে দে শ্যালেন্দার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সিইও হন। জুলাই ২০২১ থেকে গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন বেনোয়া বাজিন।
বিনিয়োগকারীদের জন্য, বেফার অধীনে সেন্ট-গোবেইনের ইতিহাস দেখায় যে কীভাবে একটি শতবর্ষী শিল্প প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিক অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। আমাদের বিশ্লেষণ...সেন্ট-গোবেইন স্টক এর বর্তমান রূপরেখার বিবরণ দেয়, যা টেকসই নির্মাণ এবং শক্তি-সাশ্রয়ী সংস্কারের উপর কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।
বেতন এবং অ্যাসবেস্টস নিয়ে বিতর্ক
তার প্রজন্মের অন্যান্য নির্বাহীদের মতো, জঁ-লুই বেফাও বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ২০০৭ সালে, তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বেতনভোগী ফরাসি সিইওদের মধ্যে অন্যতম; সেই বছরের সংবাদপত্রের র্যাঙ্কিং অনুসারে তার আনুমানিক পারিশ্রমিক ছিল ১০.২ মিলিয়ন ইউরো। উপরন্তু, পঁ-আ-মুসোঁ-এর প্রধান হিসেবে তার কার্যকালে, তিনি অ্যাসবেস্টস ব্যবহারের বিরোধীদের আক্রমণের শিকার হন, যা ছিল সমগ্র উপকরণ শিল্পকে জর্জরিত করা বিতর্কেরই একটি অংশ। অ্যাসবেস্টস ইস্যুটি গ্রুপটির ভাবমূর্তি এবং আইনি অবস্থানের উপর, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একটি দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।
শিল্প নীতি বিষয়ে একজন চিন্তাবিদ
জঁ-লুই বেফা ফরাসি শিল্পের ভবিষ্যৎ বিষয়ে একজন প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন:
- ২০০৪ সালে জ্যাক শিরাক তাকে শিল্প নীতি পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তার ২০০৫ সালের জানুয়ারির প্রতিবেদনটি... একটি নতুন শিল্প নীতির দিকেএর ফলে সৃষ্টি হয়েছিলশিল্প উদ্ভাবন সংস্থাযার তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদের সভাপতিত্ব তিনি ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে করে আসছেন;
- ২০০২ সালে, তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবার্ট সলোর সাথে সেন্ট-গোবেইন অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে কুরনো কেন্দ্র এবং তারপর কুরনো ফাউন্ডেশন (২০১০) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, যার সহ-সভাপতি হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করেন।
- তিনি সেউইলের সাথে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন: ফ্রান্সকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে (২০১১), ফ্রান্সকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। (২০১১), ক্ষমতার চাবিকাঠি (2015) এবং রূপান্তর অথবা ধ্বংস: বৃহৎ কর্পোরেশন বনাম স্টার্ট-আপ (2017).
তাঁর মূল বক্তব্য হলো: মার্কিন-চীন জুটির মোকাবিলায় একটি দেশের শক্তি নির্ভর করে তার রপ্তানি শিল্প, প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং সামরিক সক্ষমতার ওপর। তিনি রাষ্ট্র-পরিচালিত একটি সুসংহত শিল্প কৌশলের পক্ষে মত দেন এবং ফ্রান্সের অবশিল্পায়নের সমালোচনা করেন। স্বাস্থ্য সংকটের পর থেকে এই ধারণাগুলোর কয়েকটি ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে এবং শিল্প সার্বভৌমত্ব ও শিল্পভূমিতে উৎপাদন ফিরিয়ে আনার মতো বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।
ল্যাজার্ড, এঞ্জি, লে মন্ডে: বোর্ড সদস্য হিসেবে দ্বিতীয় কর্মজীবন
সেন্ট-গোবেইনের পর, জঁ-লুই বেফা ব্যাংকটির সিনিয়র উপদেষ্টা হন। Lazardতিনি ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত জিডিএফ সুয়েজ এবং তারপর এঞ্জি-র পরিচালনা পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যেখানে তিনি মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটির সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও তিনি সিমেন্স-এর তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদে (২০০৮-২০১৩), গ্রুপ ব্রাসেলস ল্যামবার্ট-এর পর্ষদে (২০০১-২০১৩) এবং কাইস দে দেপো-র তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদে (২০১৪-২০১৯) দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিএনপি পারিবাস এবং গ্যাস দে ফ্রান্স-এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে গ্রুপটির তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদের সদস্য হিসেবে রয়েছেন। লে মন্ডেতিনি ২০১৭ সালের ৫ই অক্টোবর এর সভাপতি হন।
Engie-তে তাঁর ভূমিকা তাঁকে প্রধান জ্বালানি বিষয়গুলির কাছাকাছি নিয়ে আসে, এমন একটি খাত যা আমরা আমাদের তথ্যপত্রে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করি...এনজি অ্যাকশন.
প্রভেদ
জঁ-লুই বেফা লিজিয়ন অফ অনারের গ্র্যান্ড অফিসার (২০০৭), ন্যাশনাল অর্ডার অফ মেরিট-এর গ্র্যান্ড ক্রস (২০১৬) এবং অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স-এর কমান্ডার (২০০৫) উপাধিতে ভূষিত। তিনি অর্ডার অফ দ্য রাইজিং সান (জাপান) সহ অসংখ্য বিদেশী সম্মাননা লাভ করেছেন। অপেরা অনুরাগী হিসেবে তিনি প্যারিস ন্যাশনাল অপেরার প্রচার সমিতির সভাপতিত্ব করেছেন।
তার যাত্রা বিনিয়োগকারীকে যা শেখায়
- শিল্পগোষ্ঠীগুলো পর্যায়ক্রমে নিজেদের নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছে। সাঁ-গোবেঁ তার নাম পরিবর্তন না করেই নিজের কেন্দ্রবিন্দু বদলে ফেলেছে: এর মূল্য বুঝতে হলে আপনাকে ব্যবসায়িক খাত অনুযায়ী আয়ের বিভাজনটি দেখতে হবে।
- বড় ধরনের অধিগ্রহণ এক প্রকার জুয়া। একত্রীকরণ সফল হলে এগুলো মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু স্বল্পমেয়াদী ঋণের বোঝা বাড়ায়।
- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়করণ, বেসরকারীকরণ, শিল্পনীতি: সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ সাঁ-গোবেঁ-এর গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।
সেন্ট-গোবেইন এবং এঞ্জি যোগ্য মটরফরাসি শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি একটি আদর্শ কর-সুবিধাপ্রাপ্ত বিনিয়োগ মাধ্যম। এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এবং এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
FAQ
জঁ-লুই বেফা কতদিন ধরে সাঁ-গোবেঁ-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
তিনি জানুয়ারি ১৯৮৬ থেকে জুন ২০০৭ পর্যন্ত এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ছিলেন, এরপর ২০১০ সাল পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
জঁ-লুই বেফা কী কী বই লিখেছিলেন?
বিশেষত ফ্রান্সকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে (২০১১), ফ্রান্সকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। (২০১১), ক্ষমতার চাবিকাঠি (2015) এবং রূপান্তরিত হও অথবা মরে যাও (২০১৭), সবগুলো Seuil কর্তৃক প্রকাশিত।
শিল্প উদ্ভাবন সংস্থা বলতে কী বোঝায়?
শিল্পনীতি বিষয়ক তাঁর প্রতিবেদনের পর ২০০৫ সালে একটি সরকারি সংস্থা তৈরি করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় গবেষণা ও উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলোকে সহায়তা করা। তিনি এর তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের সভাপতিত্ব করতেন।