16 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Dans l’univers en constante mutation des cryptomonnaies, BNB se distingue par sa performance remarquable. Malgré le départ de CZ, une figure emblématique de l’entreprise, le token démontre une résilience impressionnante.

En effet, la valeur de BNB a connu une hausse significative de plus de 6% la semaine dernière, défiant ainsi les attentes négatives. Actuellement, il se négocie à 248,18 $, avec une capitalisation boursière robuste dépassant les 37,6 milliards de dollars. Ces chiffres, confirmés par CoinMarketCap, témoignent de la forte présence de BNB sur le marché.

Sur le graphique de BNB, un modèle haussier semble se dessiner. Ali, un analyste crypto reconnu, a récemment mis en lumière la formation potentielle d’un motif tête-épaules sur le graphique de la crypto. Selon lui, si le prix du jeton se maintient au-dessus du seuil de 261 $, nous pourrions assister à une envolée vers les 310 $.

#BinanceCoin could be forming a head-and-shoulders pattern. A sustained close above the neckline at $261 could ignite a bullish breakout, propelling $BNB toward $310! pic.twitter.com/C0MtO99j1f

— Ali (@ali_charts) December 12, 2023