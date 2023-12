5 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le coin-mème basé sur Solana, BONK, réalise des progrès notables. Discrètement mais efficacement, BONK a atteint un impressionnant record historique de $0.000006666 lors de la séance de trading d’aujourd’hui, reflétant une tendance haussière significative de sa valeur marchande.

Le parcours de BONK a été tout simplement impressionnant. Pendant le week-end, il a connu une hausse considérable de sa valeur, qui s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui, aboutissant à une augmentation de plus de 22% selon les dernières données de CoinMarketCap. Cette hausse fait partie d’une vague plus large d’enthousiasme pour les coins-mèmes, avec des pairs tels que Shiba Inu et Pepe coins enregistrant également des gains substantiels de 10% et 21% respectivement.

Au moment de la rédaction de cet article, la performance de BONK est particulièrement frappante. Rien que dans les dernières 24 heures, il a augmenté de 22,14%, atteignant un prix de $0.000005783. Cette augmentation fait partie d’une tendance plus large, avec la valeur du jeton qui a grimpé de 62% au cours de la dernière semaine et d’un étonnant 708.6% au cours des 30 derniers jours.

Développements Clés et Perspectives Futures pour BONK

Le catalyseur derrière l’élan haussier de la crypto peut être attribué à plusieurs développements positifs au sein de l’écosystème Solana, couplés à des listages clés et des améliorations dans l’écosystème BONK lui-même. Un grand renforcement est survenu fin novembre lorsque KuCoin, une bourse de cryptomonnaies de premier plan, a annoncé l’ajout de BONK à sa plateforme via la paire de trading BONK/USDT.

De plus, BonkSwap, un DEX AMM indépendant centré sur le mèmecoin, a subi une mise à jour significative fin novembre. Cette mise à jour s’est concentrée sur le renforcement des incitations pour les fournisseurs de liquidité avec esBONK, un jeton de récompense en dépôt. Ces incitations font partie d’une stratégie visant à améliorer la liquidité dans les pools incités de BonkSwap, en particulier les pools SOL-BONK et BONK-USDC, avec une allocation généreuse de 10 milliards de BONK pour les trois prochains mois.