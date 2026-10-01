André Citroen (1878-1935) je jedno od velikih imena francuske industrije. Diplomirao je na École Polytechnique, nije izumio automobil, ali je bio jedan od prvih u Evropi koji ga je masovno proizvodio, prodavao kao proizvod za masovno tržište i koristio kao marketinški alat. Njegov život je također lekcija iz ekonomije: spektakularan industrijski uspjeh, finansiran rastućim dugom, koji je završio bankrotom i preuzimanjem kompanije od strane Michelina. Njegovo ime se ponovo pojavilo u vijestima 2026. godine s kampanjom za njegov sahranjivanje u Panteonu.

Rani život: sin imigranata sa strašću za tehnologijom

André Citroën je rođen 5. februara 1878. godine u Parizu, na adresi 44 rue Laffitte, u 9. arondismanu. Bio je peto i posljednje dijete Leviea Citroëna, holandskog jevrejskog trgovca dijamantima koji se nastanio u Parizu 1873. godine, i Amalije Kleinmann, porijeklom iz Varšave. Prezime potiče od pretka koji je bio trgovac citrusima u Holandiji ("citroen" na holandskom znači limun); André je usvojio dierezu na "e".

Njegovo djetinjstvo obilježila je tragedija: 1884. godine njegov otac je izvršio samoubistvo nakon katastrofalne investicije u rudnik dijamanata u Južnoj Africi. Kao briljantan učenik Lycée Condorcet, fasciniran Julesom Verneom i izgradnjom Eiffelovog tornja, André je upisao...École polytechnique u 1898.

Zupčanici u obliku riblje kosti: rođenje logotipa

Godine 1900, tokom putovanja u Poljsku, otkrio je proces proizvodnje zupčanika s V-žljebom. Ovi zupčanici, tiši i sposobni za prijenos velike snage, zahtijevali su visoku preciznost obrade. André Citroën je kupio licencu i razvio industrijski proizvodni proces korištenjem čelika. Godine 1901. on i dva prijatelja iz srednje škole osnovali su kompaniju za proizvodnju zupčanika u pariškoj četvrti Faubourg Saint-Denis.

Ovaj dvostruki ševron kasnije će postati amblem automobilske marke: jedan od najprepoznatljivijih logotipa u globalnoj industriji nastao je od mehaničkog dijela.

Mors, Amerika i otkriće masovne proizvodnje

Od 1906. godine nadalje, bio je pozvan da pomogne proizvođaču automobila. Morse, koja se tada nalazila u teškoćama. Reorganizirao je njen menadžment i asortiman proizvoda: proizvodnja se povećala sa 300 automobila 1908. na 800 1913. Godine 1912. putovanje u Sjedinjene Države duboko ga je utjecalo: posjetio je Fordovu tvornicu i otkrio proizvodnju na montažnoj traci. Njegova ambicija postala je da postane "evropski Henry Ford".

1915-1918: Tvornica školjki na Quai de Javelu

Mobiliziran 1914. godine kao artiljerijski oficir, primijetio je nedostatak municije. U januaru 1915. godine predložio je Ministarstvu rata izgradnju, u roku od nekoliko mjeseci, fabrike sposobne za proizvodnju granata kalibra 75 mm neviđenom brzinom. Na osnovu Pristanište JavelU Parizu je izgradio ultramodernu fabriku koja je zapošljavala do 13.000 žena. Proizvodila je ukupno oko 23 miliona školjki. Fabrika je također poznata po svojim socijalnim uslugama, koje su u to vrijeme bile rijetke: kantina, ambulanta i vrtić.

1919: Tip A i prvi masovno proizvedeni evropski automobil

Odmah nakon primirja, fabrika je izgubila vojne narudžbe. André Citroën je to predvidio: pretvorio je lokaciju u fabriku automobila u roku od nekoliko mjeseci. U januaru 1919. godine, najavio je štampi automobil po cijeni od 7.250 franaka, što je otprilike polovina cijene najjeftinijeg na tržištu. Kampanja je generirala preko 16.000 upita za dvije sedmice.

La Citroën Tip ACitroën 2CV, koji je dizajnirao inženjer Jules Salomon, izašao je iste godine. Predstavljen je kao prvi evropski automobil proizveden u velikim serijama, s ciljem proizvodnje od 30 automobila dnevno. Godine 1929. Citroën je proizveo 102.891 automobil, što je gotovo trećina francuske proizvodnje, i zapošljavao je približno 32.000 radnika u svojim fabrikama u Javelu, Suresnesu, Clichyju, Saint-Ouenu i Grenelleu.

Marketinški genije ispred svog vremena

André Citroën je prije drugih shvatio da oglašavanje prodaje:

Četvrtog oktobra 1922. godine, avion je tokom Sajma automobila iznad Trijumfalne kapije ispisao dimnim slovima naziv "Citroën";

Od 1925. do 1933. godine, gigantski osvijetljeni znak napravljen od ajfelova kula ogromni reklamni bilbord;

ogromni reklamni bilbord; Kégresseove ekspedicije na polugusjenicama ostavile su snažan utisak na javno mnjenje: prelazak Sahare (1922-1923), Crno krstarenje u Africi (1924), Žuto krstarenje u Aziji (1931);

u Africi (1924), u Aziji (1931); Također uvodi inovacije u postprodaju: priručnik za vozača, mreža dilera, zagarantovani originalni rezervni dijelovi.

Traction Avant i bankrot 1934. godine

Godine 1933, kako bi ostao konkurentan Louis Renaultu, André Citroën je obnovio fabriku Javel za samo nekoliko mjeseci, pretvorivši je u jednu od najmodernijih u Evropi. Angažovao je inženjera Andréa Lefebvrea, koji je dizajnirao... za godinu dana. Pogon na prednje točkove, predstavljen 24. marta 1934. Automobil je revolucionaran, ali kompanija je finansijski iscrpljena: izvještaj Banke Francuske objavljen u maju 1934. izvještava o gubicima od 200 miliona franaka.

Banke odbijaju da ga i dalje podržavaju, a vlada ne želi da interveniše. Decembar 21 1934Kompanija Citroën je stavljena u sudski stečaj. Glavni povjerilac, MichelinPreuzeo je kompaniju. U januaru 1935. godine, André Citroën je prodao svoje dionice; Pierre Michelin ga je zamijenio na mjestu predsjednika u julu. Bolestan, André Citroën je umro 3. jula 1935. godine u Parizu, u 57. godini života.

Naslijeđe: od Michelina do Stellantisa

Brend je opstao i napredovao pod Michelinovim vlasništvom, s kultnim modelima poput 2CV (1948.) i DS (1955.). Godine 1976. Peugeot je preuzeo Citroën, čime je nastala grupa. PSA Peugeot CitroenU januaru 2021. godine, spajanjem PSA i Fiat Chryslera nastala je stellantisod kojih je Citroën jedan od četrnaest brendova.

U Parizu je Quai de Javel preimenovan u Quai André-Citroën 1958. godine, a bivša fabrika je zamijenjena Parkom André-Citroën. Već nekoliko godina, porodica, a posebno njegov unuk Henri-Jacques Citroën, zalaže se za njegov sahranjivanje u Panteonu. Dana 26. augusta 2026. godine, predsjednik Medefa (Francuske poslovne konfederacije), Patrick Martin, javno je podržao ovu kandidaturu na ljetnoj školi organizacije.

Šta priča o Andréu Citroënu uči investitora

Citroënova putanja nudi lekcije koje su i dalje relevantne za analizu proizvođača automobila koji kotiraju na berzi:

Jačina zvuka nije dovoljna. Citroën je mnogo prodavao, ali po vrlo niskim cijenama kako bi osvojio tržište. Bez dovoljnih marži, rast finansiran dugovima postao je krhak. Na berzi se gleda operativna marža i novčani tok, ne samo prodaja. Automobilska industrija je veoma kapitalno intenzivna. Obnova fabrike ili lansiranje revolucionarnog modela košta znatne sume. To je tačno u 2026. godini s prelaskom na električna vozila, što opterećuje finansije svih proizvođača. Finansijski partner je važan. Michelin, kreditor, postao je vlasnik. Veze između proizvođača i dobavljača ostaju bliske; naša analizaDionice Michelina pokazuje kako se proizvođač guma od tada diverzificirao.

Da biste pratili trenutnog nasljednika brenda Chevron, pogledajte naš profil naStellantis dionicei da se uporedi sa Citroënovim velikim historijskim rivalom, onim naRenaultove dioniceOve analize su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet.

godina događaj 1878 Rođen/a u Parizu (5. februara) 1898 Upis na École Polytechnique 1901 Osnivanje kompanije za zupčanike u obliku riblje kosti 1906 Preuzima vodeću ulogu u oporavku Morsa 1915 Izgradnja fabrike školjki na obali Javel 1919 Lansiranje Citroëna Type A 1924 Crno krstarenje 1934 Traction Avant (mart), sudska likvidacija (21. decembar) 1935 Preuzeo ga je Michelin; umro 3. jula 1976 Rođenje PSA Peugeot Citroën-a 2021 Citroën postaje brend Stellantis

ČESTA PITANJA

Zašto Citroënov logo ima dva ševrona?

Podsjeća na zupčanike u obliku slova V (riblja kost) koje je André Citroën proizvodio na početku svoje karijere, prije nego što se upustio u automobilsku industriju.

Zašto je Citroën bankrotirao 1934. godine?

Kompanija se značajno zadužila kako bi finansirala svoj rast, rekonstrukciju fabrike Javel i razvoj Traction Avanta, dok su niske prodajne cijene ograničavale njene profitne marže. Banke su odbile da je podrže, te je 21. decembra 1934. godine stavljena u stečaj.

Ko je danas vlasnik Citroëna?

Citroën je brend grupe Stellantis, nastao 2021. godine spajanjem PSA i Fiat Chrysler Automobiles.