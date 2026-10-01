Eric Trappier vodi Dassault Aviation od januara 2013. Rođen je 1. juna 1960. godine, pridružio se grupi u dobi od 24 godine i veći dio karijere proveo je prodajući borbene avione za izvoz prije nego što je preuzeo kormilo. Pod njegovim vodstvom, naletDugo smatran neprodanim izvan Francuske, postao je globalni komercijalni uspjeh. U januaru 2025. godine preuzeo je i predsjedavanje Industrijskom grupom Marcel Dassault (GIMD). Portret diskretnog vođe čije su odluke važne svima koji podržavaju vrijednosti odbrane.

Trening i počeci

Éric Trappier je diplomirani inženjer iz kompanije Télécom SudParis. Vojnu službu je završio kao oficir u francuskoj mornarici 1983. i 1984. godine, a zatim se pridružio... Dassault Aviation 1984. godine. Sada je rezervni kapetan mornarice. Oženio se 1983. godine i otac je troje djece.

Trideset godina u službi izvoza

Njegova karijera u Dassault Aviationu je gotovo u potpunosti bila usmjerena na međunarodne poslove:

1984-1987 : projektni biro i upravljanje sistemima naoružanja.

: projektni biro i upravljanje sistemima naoružanja. 1987-1991 : međunarodni tehnički menadžment, odgovoran za pregovore s Južnom Korejom, Singapurom, Saudijskom Arabijom, Čileom i Njemačkom. Uključen je u prodaju atlantskog pomorskog patrolnog aviona.

: međunarodni tehnički menadžment, odgovoran za pregovore s Južnom Korejom, Singapurom, Saudijskom Arabijom, Čileom i Njemačkom. Uključen je u prodaju atlantskog pomorskog patrolnog aviona. 1991-1995 : odgovoran za prodaju u Aziji, uključujući ugovor o Mirageu s Indijom.

: odgovoran za prodaju u Aziji, uključujući ugovor o Mirageu s Indijom. 1995-2000 : odgovoran za prodaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje upravlja ugovorom za Mirage 2000-9.

: odgovoran za prodaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje upravlja ugovorom za Mirage 2000-9. 2000-2005 direktor za regije Bliskog istoka i Afrike, zatim direktor za vojni izvoz.

direktor za regije Bliskog istoka i Afrike, zatim direktor za vojni izvoz. 2006 Međunarodni generalni direktor.

On također pregovara o industrijskim ugovorima za demonstrator borbenih dronova. neuronpredvođen od strane Dassault Aviation sa Saab-om (Švedska), Alenia-om (Italija), RUAG-om (Švicarska), HAI-jem (Grčka) i EADS-om (Španija). Ovaj evropski program služio je kao laboratorija za tehnologije prikrivenosti i autonomnog pilotiranja.

2013: Najmlađi generalni direktor u historiji Dassault Aviationa

Kooptiran za direktora 18. decembra 2012. godine, Éric Trappier je imenovan za predsjednika i izvršnog direktora. Januar 8 2013naslijedivši Charlesa Edelstennea. Sa 52 godine, postaje peti generalni direktor kompanije od njenog osnivanja 1929. godine, i najmlađi na toj poziciji.

Naslijedio je paradoksalnu situaciju: Rafale je bio tehnički priznat, ali ga još nijedan strani kupac nije kupio, a avion je bio finansiran samo narudžbama francuske vlade. Izazov decenije je stoga bio transformirati nacionalni program u izvozni uspjeh.

Najveća prodaja Rafalea pod njegovim vodstvom

Sljedeća decenija je dokazala da je bio u pravu. Ključni ugovori potpisani od 2015. godine:

godina zemlja poredak 2015 Egipat 24 Rafale (prvi izvozni kupac), dopunjen drugom narudžbom 2021. 2015 Katar 24 Rafale, kasnije povećano na 36 2016 Indija 36 aviona Rafale za francusko ratno zrakoplovstvo 2021 Grčka Novi i polovni avioni Rafale 2021 Hrvatska 12 polovnih Rafalea 2021 Ujedinjeni Arapski Emirati 80 aviona Rafale, najveća izvozna narudžba u historiji programa 2022 Indonezija 42 aviona Rafale, u nekoliko serija 2024 Srbija 12 Rafale 2025 Indija 26 aviona Rafale Marine za indijsku mornaricu

Ovi uspjesi su duboko promijenili lice Dassault Aviationa: višegodišnja knjiga narudžbi, povećanje proizvodnje i neviđena vidljivost u vojnom sektoru. Oni također koriste glavnim partnerima programa, Thalesu za elektroniku i Safranu za motore M88. Investitori zainteresirani za ovaj lanac vrijednosti mogu se konsultovati s našim analizama...Dionice kompanije Dassault Aviation, odThales akcija aDionice Safrana.

Osjetljive datoteke: SCAF i Falcon

Nije sve tako jednostavno. Evropski program Budući borbeni zračni sistem (FCAS)Projekt, pokrenut s Njemačkom i Španijom, obilježili su ponovljeni industrijski nesuglasici oko podjele zadataka između Dassault Aviation i Airbusa. Éric Trappier je javno branio potrebu za jasno identificiranim glavnim izvođačem radova za borbeni avion, stav koji je redovno podsticao tenzije s partnerima.

Sa civilne strane, asortiman poslovnih aviona sokol Falcon 6X je imao kašnjenja, posebno vezana za motore, prije ulaska u upotrebu, te je razvijen Falcon 10X. Posao s Falconima i dalje je osjetljiviji na ekonomske uvjete od vojnog poslovanja.

Predsjednik GIMD-a i vodeća ličnost među industrijskim poslodavcima

Dana 9. januara 2025. godine, Éric Trappier je naslijedio Charlesa Edelstennea na mjestu predsjednika. Industrijska grupa Marcel Dassault (GIMD)Porodična holding kompanija Dassault, koja posebno kontroliše Dassault Aviation i ima značajan udio u Dassault Systèmesu, sama je većinski dioničar Thalesa. On ostaje generalni direktor Dassault Aviationa.

Također obavlja nekoliko reprezentativnih funkcija:

Predsjednik Evropskog udruženja vazduhoplovne i odbrambene industrije (ASD), izabran u maju 2017. godine;

Predsjednik GIFAS-a (Francuskog udruženja vazduhoplovne industrije), izabran 8. juna 2017. godine;

Predsjednik CIDEF-a (Francuskog vijeća za odbrambenu industriju) od marta 2021. do januara 2023.;

Predsjednik UIMM-a (Sindikata metalurške industrije i zanata), izabran 15. aprila 2021. godine.

Komandant je Legije časti od januara 2025. godine i dobitnik Medalje za aeronautiku (2023).

Evropska odbrana 2026. godine: zašto je njena uloga važna investitoru

Od 2022. godine, povećanje vojnih budžeta u Evropi učinilo je dionice obrambenih kompanija jednom od najpraćenijih tema na berzi. U tom kontekstu, nekoliko tačaka zaslužuje pažnju:

Knjiga narudžbi Omogućava vidljivost tokom nekoliko godina, ali profitabilnost zavisi od sposobnosti isporuke na vrijeme, dakle od lanca podizvođača.

Omogućava vidljivost tokom nekoliko godina, ali profitabilnost zavisi od sposobnosti isporuke na vrijeme, dakle od lanca podizvođača. Struktura kontrole Dassault Aviation je u većinskom vlasništvu GIMD-a, a Airbus je značajan manjinski dioničar. Stoga je slobodan promet dionica ograničen, što može pojačati promjene cijena dionica.

Dassault Aviation je u većinskom vlasništvu GIMD-a, a Airbus je značajan manjinski dioničar. Stoga je slobodan promet dionica ograničen, što može pojačati promjene cijena dionica. Izvozni ugovori ovise o političkim odlukama, finansiranju, a ponekad i transferu tehnologije, s često neizvjesnim rasporedom implementacije.

ovise o političkim odlukama, finansiranju, a ponekad i transferu tehnologije, s često neizvjesnim rasporedom implementacije. ESG kriterijumi Neki fondovi isključuju oružje, dok su ga drugi reintegrirali od 2022. godine. To utiče na potražnju za ovim vrijednosnim papirima.

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ČESTA PITANJA

Od kada je Eric Trappier na čelu Dassault Aviationa?

On je predsjednik i izvršni direktor kompanije Dassault Aviation od 8. januara 2013. godine.

Kakva je bila uloga Erica Trappiera u prodaji Rafalea?

Bivši međunarodni generalni direktor, vodio je izvoznu strategiju koja je omogućila prve ugovore (Egipat i Katar 2015., Indija 2016.), a zatim rekordnu narudžbu od 80 Rafale aviona od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata 2021. godine.

Šta je GIMD kojim predsjedava Éric Trappier?

Industrijska grupa Marcel Dassault je porodična holding kompanija koja kontroliše Dassault Aviation. Éric Trappier je postao njen predsjednik 9. januara 2025. godine.

Je li Éric Trappier predsjednik UIMM-a?

Da, izabran je za predsjednika Sindikata metalurške industrije i zanata 15. aprila 2021. godine.