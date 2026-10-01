Gérard Mestrallet je jedan od lidera koji su najviše oblikovali francuski energetski pejzaž u posljednjih trideset godina. Rođen 1. aprila 1949. u Parizu, vodio je transformaciju Compagnie de Suez u industrijsku grupu, orkestrirao spajanje s Gaz de Franceom 2008. godine, a zatim predsjedavao GDF Suezom, koji je 2015. godine preimenovan u Engie. Ova biografija prati njegovu karijeru, glavne odluke koje su je obilježile, kontroverze koje je izazvao i šta njegovo naslijeđe i dalje znači 2026. godine za investitore koji prate energetski sektor.

Obrazovanje: inženjer i profil višeg državnog službenika

Gérard Mestrallet je slijedio tipičan karijerni put francuske administrativne elite, sa snažnim naučnim fokusom. Bivši je student Politehničke škole (klasa 1968.), diplomirao na Nacionalnoj školi za civilno zrakoplovstvo (École Nationale de l'Aviation Civile) (1971.), Institutu za političke studije u Toulouseu (1973.), a zatim i na ENA-i, koju je diplomirao 1978. godine sa odličnim uspjehom u klasi "Pierre Mendès France".

Nakon što je diplomirao na ENA (Nacionalnoj školi za administraciju), pridružio se Ministarstvu finansija kao državni administrator. Od septembra 1982. do jula 1984. godine radio je kao tehnički savjetnik za industrijska pitanja u uredu Jacquesa Delorsa, tadašnjeg ministra ekonomije i finansija. Ovo iskustvo u Bercyju (Ministarstvu finansija) pružilo mu je duboko razumijevanje odnosa između vlade i velikih korporacija, što će se pokazati neprocjenjivim tokom njegove kasnije karijere.

Od Sueske finansijske kompanije do Općeg društva Belgije

Godine 1984. pridružio se Suez Financial Company kao voditelj projekta. Brzo je napredovao u karijeri: zamjenik generalnog delegata za industrijske poslove 1986. godine, generalni direktor European Rights Company (podružnica Sueza) 1987. godine, a zatim zamjenik generalnog direktora kompanije 1991. godine. Nakon toga, postao je generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora. Société Générale de Belgique, jedne od najstarijih industrijskih holding kompanija u Evropi, čiji razvoj on vodi.

Ovo belgijsko iskustvo bilo je ključno: Suez je tamo držao udjele u elektroenergetskoj industriji (Electrabel), finansijama i industriji. To objašnjava zašto Belgija do danas ostaje kamen temeljac aktivnosti grupe, koja će kasnije postati Engie.

1995-2008: Transformacija Sueza u uslužnu grupu

Godine 1995., Gérard Mestrallet je preuzeo vodstvo kompanije Compagnie de Suez. Njegova strategija je bila jasna: preusmjeriti finansijski konglomerat na tri osnovna poslovanja, energija, voda i čistoćaDa bi to postigao, inicirao je spajanje s Lyonnaise des Eaux. Godine 1997. osnovan je Suez Lyonnaise des Eaux, čijim je upravnim odborom predsjedavao, dok je Jérôme Monod, historijski čelnik Lyonnaisea, predsjedavao nadzornim odborom.

Grupa se potom vratila na ime Suez. Godine 2003. usvojila je strukturu upravljanja odborom direktora, a Gérard Mestrallet postao je njen predsjedavajući i izvršni direktor. Tokom ovog perioda, Suez je postepeno napustio svoje finansijske aktivnosti i pozicionirao se kao evropski igrač u komunalnim uslugama, odnosno osnovnim uslugama (struja, plin, voda, otpad).

2008: Spajanje GDF Sueza, državni brak

Spajanje Gaz de Francea i Sueza, finalizirano u julu 2008. godine, najznačajnija je operacija u njegovoj karijeri. Najavljeno još 2006. godine u kontekstu prijeteće strane ponude za preuzimanje Sueza, zahtijevalo je donošenje zakona koji bi francuskoj državi omogućio smanjenje njenog udjela u Gaz de Franceu ispod minimalnog praga koji je bila dužna održavati. Nova grupa, GDF Suez, postaje jedna od vodećih svjetskih energetskih kompanija. Gérard Mestrallet bio je njen generalni direktor od jula 2008. do maja 2016. godine, a istovremeno je ostao predsjednik upravnog odbora Suez Environnementa, odjela za vodoopskrbu i otpad koji je zasebno kotiran na berzi.

Za investitore, ovo spajanje ilustruje ključnu stvar: u regulisanim sektorima, vrijednost kompanije zavisi podjednako od njene industrijske strategije kao i od njenog odnosa sa državom kao dioničarom. Ovo je kriterij koji treba uzeti u obzir prilikom analize današnjeg...Engie actionu kojem francuska država ostaje glavni dioničar.

2015: GDF Suez postaje Engie

GDF Suez je 2015. godine promijenio ime i postao EngiePored rebrendiranja, grupa najavljuje prelazak na obnovljive izvore energije, energetske usluge i postepeno ukidanje uglja. Međutim, ova promjena dolazi kasno, prema mišljenju nekoliko posmatrača: u članku iz februara 2020. godine, Le Monde Spomenulo se "strateške greške" koje su ometale tranziciju grupe, napominjući da je "zelena" promjena zapravo započela tek 2013. godine.

Dana 3. maja 2016. godine, Gérard Mestrallet je prepustio generalno upravljanje... Isabelle Kocher i zadržava predsjedavanje upravnim odborom. 2018. godine predaje predsjedavanje Jean-Pierre ClamadieuOd 2021. godine, Catherine MacGregor je generalna direktorica kompanije Engie.

Kontroverze: kompenzacija i dodatni penzioni planovi

Kao i mnogi izvršni direktori CAC 40 kompanije svoje generacije, Gérard Mestrallet je bio u središtu debata o naknadama rukovodilaca:

2012 Njegova ukupna naknada dostigla je 3.005.079 eura, što predstavlja blagi pad (-2,7%) u odnosu na 2011. godinu, kada je zauzeo 8. mjesto na CAC 40 listi (podaci preuzeti sa Wikipedije na osnovu ekonomske štampe).

Njegova ukupna naknada dostigla je 3.005.079 eura, što predstavlja blagi pad (-2,7%) u odnosu na 2011. godinu, kada je zauzeo 8. mjesto na CAC 40 listi (podaci preuzeti sa Wikipedije na osnovu ekonomske štampe). Oktobar 2014 Iznos njegove dopunske penzije, procijenjen na 21 milion eura, a koji je objavio CGT, izaziva kontroverze u vrijeme kada grupa bilježi velike gubitke za fiskalnu 2013. godinu. Visoki komitet za korporativno upravljanje smatra da je shema u skladu s kodeksom Afep-Medef; Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, naznačio je da će država u budućnosti glasati protiv ove vrste rezolucije.

Iznos njegove dopunske penzije, procijenjen na 21 milion eura, a koji je objavio CGT, izaziva kontroverze u vrijeme kada grupa bilježi velike gubitke za fiskalnu 2013. godinu. Visoki komitet za korporativno upravljanje smatra da je shema u skladu s kodeksom Afep-Medef; Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, naznačio je da će država u budućnosti glasati protiv ove vrste rezolucije. može 2016 Nakon što je postao neizvršni predsjednik, objavio je da se odriče svoje predsjedničke plate (350.000 eura godišnje), koja se isplaćuje korporativnoj fondaciji Engie.

Ovi događaji su doprinijeli promjenama u upravljanju francuskih kompanija koje kotiraju na berzi: obavezujući glasovi dioničara o naknadama rukovodilaca („say on pay“, zakon Sapin 2 iz 2016.) i strožiji propisi o dodatnim penzijama. Za pojedinačnog dioničara, čitanje odjeljka „korporativno upravljanje“ u univerzalnom registracijskom dokumentu sada je dio svakog pregleda korporativnog upravljanja. fundamentalna analiza ozbiljno.

Paris Europlace, FACE i ekonomska diplomatija

Pored svojih operativnih dužnosti, Gérard Mestrallet je predsjedavao Pariz Europlace, udruženje koje promoviše Pariz kao finansijski centar, kao i Fondacija za akciju protiv isključenosti (FACE) Od 2007. do 2020. Godine 2015. imenovan je za „ambasadora za učenje“; u aprilu 2016. Ségolène Royal mu je povjerila misiju o cijeni ugljika u Evropi, nakon COP21.

Nakon Engieja, postao je izvršni predsjednikFrancuska agencija za razvoj Al-Ule (Afalula), odgovoran za francusko-saudijsku saradnju oko ovog lokaliteta kulturne baštine. U februaru 2024. godine, Emmanuel Macron ga je imenovao za francuskog predstavnika za projekat. Ekonomski koridor Indija-Bliski istok-Evropa (IMEC). Također je bio član brojnih upravnih odbora: Société Générale, nadzornog odbora Siemensa, Evropskog okruglog stola industrijalaca i nekoliko međunarodnih savjetodavnih odbora u Kini i Hong Kongu.

On je komandant Legije časti (2016) i komandant Nacionalnog reda za zasluge.

Šta njegovo putovanje uči investitora u 2026. godini

Karijera Gérarda Mestralleta baca svjetlo na tri činjenice koje su korisne za svakoga ko ulaže u vrijednosti energije i javnih usluga:

Velika spajanja kompanija mijenjaju prirodu dionica. Dioničar Sueza je 1995. godine posjedovao finansijsku holding kompaniju; dioničar iz 2008. godine, integriranu energetsku kompaniju; a dioničar iz 2026. godine, grupu fokusiranu na obnovljive izvore energije i infrastrukturu. Investicijsku tezu potrebno je preispitivati ​​u svakoj fazi. Rastavljanje aktivnosti na više dijelova ponekad stvara vrijednost. Suez Environnement, kojim je dugo predsjedavao Gérard Mestrallet, izašao je na berzu 2008. godine prije nego što je postao središnji dio Veoliine ponude za preuzimanje u periodu 2020-2022. Oni koji prateVeolia akcija Dobro su upoznati s ovom epizodom, koja je preoblikovala sektor vodoopskrbe i otpada u Francuskoj. Upravljanje ima svoju cijenu. Kontroverze oko naknada same po sebi nisu promijenile putanju Engiejevog tržišta dionica, ali su ubrzale uključivanje dioničara u odluke odbora.

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godina Korak 1949 Rođen u Parizu (1. aprila) 1978 Diplomirao na ENA, zaposlio se u Ministarstvu finansija 1982-1984 Tehnički savjetnik Jacquesa Delorsa, ministra ekonomije 1984 Pridruživanje finansijskoj kompaniji Suez 1995 Preuzima kormilo Sueske kompanije 1997 Rođenje Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Spajanje GDF Sueza, izvršni direktor nove grupe 2015 GDF Suez postaje Engie 2016 Isabelle Kocher postaje izvršna direktorica; on ostaje predsjednik uprave 2018 Jean-Pierre Clamadieu ga nasljeđuje na mjestu predsjednika Engieja 2024 Francuski predstavnik za koridor IMEC

ČESTA PITANJA

Kakva je bila uloga Gérarda Mestralleta u stvaranju Engie?

Predvodio je spajanje Gaz de Francea i Sueza 2008. godine, a zatim je bio na čelu GDF Sueza do 2016. godine. Grupa je pod njegovim predsjedavanjem 2015. godine dobila ime Engie.

Ko je naslijedio Gérarda Mestralleta u Engieu?

Isabelle Kocher ga je naslijedila na mjestu generalnog direktora u maju 2016. godine, a Jean-Pierre Clamadieu na mjestu predsjednika upravnog odbora 2018. godine.

Zašto je njegov zlatni padobran izazvao kontroverzu?

U oktobru 2014. godine, spomenuta cifra (21 milion eura) je objavljena dok je GDF Suez bilježio rekordne gubitke i pripremao plan smanjenja troškova. Aranžman je smatran usklađenim sa kodeksom Afep-Medef, ali je podstakao debatu o regulisanju naknada rukovodilaca.