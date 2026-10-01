Jean-Cyril Spinetta On je jedan od rijetkih francuskih visokih državnih službenika koji je uspješno započeo drugu karijeru na čelu velikih korporacija. Rođen je 4. oktobra 1943. godine u 15. arondismanu Pariza, predsjedavao je Air Interom, zatim Air Franceom više od jedanaest godina, vodio je djelimičnu privatizaciju kompanije i njeno spajanje s KLM-om 2004. godine, prije nego što je predsjedavao nadzornim odborom Areve. Njegovo ime se ponovo pojavilo u vijestima 2018. godine s "Izvještajem Spinetta" o budućnosti željezničkog transporta. Evo njegovog karijernog puta, njegovih ključnih odluka i šta one i dalje znače za investitore u sektoru avijacije.

Poreklo i formiranje

Jean-Cyril Spinetta odrastao je u porodici duboko posvećenoj socijalizmu. Njegov djed, Cyrille Spinetta, inženjer iz škole Arts et Métiers, upravljao je radničkom staklarnom Albi od 1911. godine i bio je blizak Jeanu Jaurèsu. Njegova majka, Antoinette Brignoli, učiteljica porijeklom s Korzike, i njegov otac, Adrien Spinetta, građevinski inženjer, nastanili su se u Parizu, gdje je Jean-Cyril rođen.

Kao student Lycée Hochea u Versaillesu, stekao je postdiplomski studij javnog prava na Pravnom fakultetu u Parizu, diplomirao na Sciences Po Paris, a zatim se upisao na ENA (Nacionalnu školu za upravu) u klasi Charlesa de Gaullea. Bio je član Socijalističke partije do 1977. godine.

Karijera visokog državnog službenika (1969-1990)

Njegova administrativna karijera je opsežna i raznolika. Nakon što je radio kao asistent u nastavi, sukcesivno je obavljao dužnosti u Ministarstvu nacionalnog obrazovanja (šef ureda za investicije i planiranje, zatim direktor fakulteta), u Državnom vijeću kao revizor, u Generalnom sekretarijatu vlade i u informativnoj službi premijera.

Zatim se približio transportnom sektoru, dva puta postavši šef kabineta Michela Delebarrea, posebno kada je ovaj bio ministar prometa i pomorstva, a kasnije ministar infrastrukture. Ovo iskustvo mu je pružilo detaljno znanje o civilnom zrakoplovstvu i njegovim regulatornim izazovima.

Air Inter, pa Air France: restrukturiranje i otvaranje glavnog grada

Od 1990. do 1993. godine bio je predsjednik i izvršni direktor kompanijeAir Inter, francuske domaće aviokompanije, u vrijeme kada su bile u toku pripreme za otvaranje evropskog vazdušnog prostora za konkurenciju. Nakon misije kod predsjednika Françoisa Mitterranda i mandata u Evropskoj komisiji, imenovan je za šefaAir France 22 rujan 1997.

Njegov plan je bio dvostruk: nastaviti oporavak kompanije koja se oporavlja od godina gubitaka i pripremiti njeno otvaranje tržištu. Godine 1999. vodio je Djelomična privatizacija Air Francea, sa inicijalnom javnom ponudom dionica kompanije. Tokom ovog perioda, Air France se također pridružio alijansi SkyTeam, osnovanoj 2000. godine sa Deltom, Aeromexicom i Korean Airom.

2004: osnivanje Air France-KLM-a

Najznačajnija operacija u njegovoj karijeri bila je spajanje s holandskom kompanijom. KLMSpajanje, završeno 2004. godine, bilo je prvo veliko prekogranično spajanje u evropskom vazdušnom saobraćaju. Odabrana struktura sačuvala je dvije aviokompanije i dva brenda, sa dva čvorišta (Pariz-Charles-de-Gaulle i Amsterdam-Schiphol), pod zajedničkim vlasništvom, javno trgovanim društvom. Operacija je također dovela do privatizacije Air Francea, pri čemu je udio francuske države pao ispod praga većine.

Jean-Cyril Spinetta je ostao generalni direktor grupe do 31. decembra 2008. godine, a zatim je od 1. januara 2009. godine postao predsjednik Upravnog odbora Air France-KLM-a i Air Francea, a Pierre-Henri Gourgeon je preuzeo funkciju generalnog direktora. Dana 17. oktobra 2011. godine, nakon Gourgeonovog odlaska, Spinetta je nastavio funkciju generalnog direktora do 2013. godine, kada ga je naslijedio Alexandre de Juniac.

Dvostruki model osmišljen 2004. godine često je bio predmet rasprava, posebno tokom tenzija između Pariza i Haga 2019. godine, kada je holandska država stekla udio u kompaniji. Da bismo razumjeli kako ovo naslijeđe i dalje utiče na procjenu vrijednosti grupe, naša analiza...Dionice Air France-KLM-a preispituje strukturu kapitala i pitanja voznog parka.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: traži se administrator

Paralelno s tim, Jean-Cyril Spinetta je član brojnih odbora. On predsjedava Nadzorni odbor Areve Od aprila 2009. do juna 2013. godine, period obilježen poteškoćama s EPR reaktorom i propitivanjem strategije nuklearne grupe (koja je postala Orano za gorivni ciklus). Također je bio direktor u Alcatel-Lucentu, Alitalii, La Posteu, Saint-Gobainu (od 2005.), Unileveru i GDF Suezu.

Njegovo prisustvo u upravnom odboru Saint-Gobaina svrstalo ga je uz bok ličnosti poput Jean-Louisa Beffe; oni koji su zainteresovani za grupu materijala mogu pogledati naš profil naDionice Saint-Gobaina.

Pravni slučaj zaključen bez pokretanja postupka.

U julu 2006. godine, Jean-Cyril Spinetta je pozvan na sud u okviru istrage usmjerene protiv bivšeg podizvođača Air Francea specijaliziranog za sigurnost u avijaciji. Na kraju je ispitan kao pomoćni svjedok i nije formalno optužen. Uvijek je tvrdio da je nevin u ovom slučaju.

2018: Spinettin izvještaj o budućnosti željeznice

Dana 15. februara 2018. godine, podnio je izvještaj o "budućnosti željezničkog transporta" premijeru Édouardu Philippeu. Njegove najdiskutovanije preporuke odnosile su se na okončanje prakse zapošljavanja novih radnika sa statusom željezničkog radnika, transformaciju SNCF-a u dioničko društvo, pripremu za otvaranje željezničke mreže za konkurenciju i smanjenje broja sporednih pruga. Neki od ovih prijedloga uključeni su u zakon za novi željeznički pakt usvojen 2018. godine, nakon dugotrajnog štrajka.

Također je, od oktobra 2013. godine, predsjedavao Nacionalnim vijećem za obrazovanje i ekonomiju, zaduženim za zbližavanje škola i poslovnog svijeta.

razlike

Jean-Cyril Spinetta je komandant Legije časti i Nacionalnog reda za zasluge, te oficir Akademskih palmi. Izabran je za "Menadžera godine" od strane Novi ekonomist 2003. godine, a 2004. godine dobio je nagradu Icare od Udruženja profesionalnih novinara koji se bave aeronautikom i svemirom.

Šta njegovo putovanje uči investitora

Sektor aviokompanija je jedan od najcikličnijih na berzi. Karijera Jean-Cyrila Spinette ilustruje nekoliko ovih faktora:

Konsolidacija je primarni izvor stvaranja vrijednosti. Air France-KLM, zatim IAG (British Airways-Iberia) i Lufthansa Grupa su nastali spajanjem kompanija. Tržište procjenjuje vrijednosti grupa sposobnih za optimizaciju svojih mreža.

Air France-KLM, zatim IAG (British Airways-Iberia) i Lufthansa Grupa su nastali spajanjem kompanija. Tržište procjenjuje vrijednosti grupa sposobnih za optimizaciju svojih mreža. Prisustvo države mijenja sve. Francuska i holandska država ostaju dioničari Air France-KLM-a; ovo pruža podršku u vremenima krize, kao što je bilo 2020. godine, ali također ograničava stratešku slobodu i može dovesti do razvodnjavanja tokom rekapitalizacija.

Francuska i holandska država ostaju dioničari Air France-KLM-a; ovo pruža podršku u vremenima krize, kao što je bilo 2020. godine, ali također ograničava stratešku slobodu i može dovesti do razvodnjavanja tokom rekapitalizacija. Kompanije su zavisne od proizvođača. Kašnjenja u isporuci i dostupnost motora utiču na kapacitet. Mnogi investitori preferiraju da se izlože sektoru preko proizvođača, kao što je prikazano u našoj analizi...Airbus akcija.

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godina Korak 1943 Rođen u Parizu (4. oktobra) 1990-1993 Izvršni direktor Air Intera 1997 Imenovan za generalnog direktora Air Francea (22. septembra) 1999 Djelomična privatizacija i kotacija Air Francea na berzi 2004 Bliže veze sa KLM-om, rođenje Air France-KLM-a 2009 Predsjednik upravnog odbora Air France-KLM-a i nadzornog odbora Areve 2011-2013 Nastavlja obavljati dužnosti generalnog direktora Air France-KLM-a. 2018 Izvještaj o budućnosti željezničkog transporta

ČESTA PITANJA

Šta je Jean-Cyril Spinetta radio u Air Franceu?

Vodio je Air France od 1997. do 2008. godine, proveo je njegovu djelomičnu privatizaciju 1999. godine i orkestrirao spajanje s KLM-om 2004. godine, što je dovelo do nastanka grupe Air France-KLM.

Šta je Spinettin izvještaj?

Izvještaj podnesen vladi u februaru 2018. o budućnosti željezničkog transporta, koji je inspirisao reformu SNCF-a usvojenu iste godine.

Da li je Jean-Cyril Spinetta predsjedavao Arevom?

Da, predsjedavao je nadzornim odborom Areve od aprila 2009. do juna 2013. godine.