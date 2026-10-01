Jean-Louis Beffa Vodio je Saint-Gobain više od dvije decenije, od 1986. do 2007. godine, prije nego što je bio predsjednik Upravnog odbora do 2010. godine. Rođen je 11. augusta 1941. godine u Nici, diplomirao je na inženjerskom fakultetu Corps des Mines i utjelovljuje generaciju vodećih francuskih poslovnih rukovodilaca obučenih u višim ešalonima državne službe i uvjerenih u stratešku ulogu industrije. Pored Saint-Gobaina, utjecao je na javnu debatu svojim izvještajima i knjigama o industrijskoj politici. Osvrt na karijeru koja i dalje utiče na izbore 40 industrijskih grupa CAC-a.

Obrazovanje: Politehnika, Rudarstvo i prirodne nauke

Sin inženjera i učiteljice, Jean-Louis Beffa se pripremao za takmičarske ispite u Lycée Masséna u Nici i primljen je u...École polytechnique 1960. godine. Postao je inženjer Rudarski korpus Godine 1963. studirao je i na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs i stekao diplomu Instituta d'études politiques de Paris (1966., Ekonomsko-finansijska sekcija).

Počeci u energetskoj administraciji

Karijeru je započeo kao rudarski inženjer u Clermont-Ferrandu, a zatim se od 1967. do 1974. godine pridružio odjelu za goriva Ministarstva industrije, gdje je postao šef službe za "rafiniranje i korištenje", a zatim zamjenik direktora. Ovo iskustvo mu je pružilo dubinsko znanje o energetici i odnosu između države i industrije, dvije teme koje će se provlačiti kroz cijelu njegovu karijeru.

1974-1986: Uspon Saint-Gobaina

Jean-Louis Beffa se pridružio 1974. godine Saint-Gobain kao direktor planiranja. Zatim je preuzeo funkciju generalnog direktora, a zatim i predsjednika Pont-a-Mousson, podružnice specijalizirane za cijevi od lijevanog željeza, a istovremeno je upravljao ogrankom grupe "cijevi i mehanika" od 1979. do 1982. U martu 1982., godini nacionalizacije Saint-Gobaina, postao je njen generalni direktor.

U januaru 1986. godine naslijedio je Rogera Faurouxa na toj poziciji. predsjednik i izvršni direktorImenovan pod predsjedništvom Françoisa Mitterranda i potvrđen od strane Jacquesa Chiraca, tadašnjeg premijera, predvodio je privatizaciju Saint-Gobaina, prvu veliku privatizaciju kohabitacijske vlade, krajem 1986. godine.

1986-2007: Dvadeset godina na čelu Saint-Gobaina

Pod njegovim vodstvom, Saint-Gobain je prošao kroz duboku transformaciju. Grupa, historijski fokusirana na staklo, proširila je svoje prisustvo u građevinskim materijalima i distribuciji materijala te postala visoko internacionalizirana. Ključne prekretnice u ovom periodu uključivale su akviziciju američke kompanije Norton 1990. godine, što je grupu učinilo svjetskim liderom u abrazivnim sredstvima, nakon čega je uslijedila akvizicija britanske kompanije BPB, specijaliste za gipsane ploče, 2005. godine.

Ova strategija je učinila Saint-Gobain jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za stanogradnju i građevinarstvo, poziciju koju su njegovi nasljednici nastavili i ojačali. Jean-Louis Beffa ostao je generalni direktor do juna 2007. godine, a zatim predsjednik Upravnog odbora do 2010. godine; Pierre-André de Chalendar ga je naslijedio na mjestu generalnog direktora. Od jula 2021. godine, grupu vodi Benoit Bazin.

Za investitore, historija Saint-Gobaina pod Beffom pokazuje kako se stogodišnja industrijska kompanija može ponovo izmisliti kroz uzastopne akvizicije. Naša analiza...Dionice Saint-Gobaina detaljno opisuje svoj trenutni profil, koji je usmjeren na održivu gradnju i energetski efikasnu renovaciju.

Debata o plaćama i azbestu

Kao i drugi rukovodioci njegove generacije, Jean-Louis Beffa suočio se s kritikama na nekoliko frontova. Godine 2007. bio je među najplaćenijim francuskim generalnim direktorima, s procijenjenom naknadom od 10,2 miliona eura prema rangiranju štampe te godine. Nadalje, tokom svog mandata na čelu Pont-à-Moussona, bio je meta protivnika upotrebe azbesta, usred kontroverzi koje su mučile cijelu industriju materijala. Problem azbesta imao je trajan negativan utjecaj na imidž i pravni status grupe, posebno u Sjedinjenim Državama.

Mislilac o industrijskoj politici

Jean-Louis Beffa se etablirao kao utjecajan glas po pitanju budućnosti francuske industrije:

Jacques Chirac mu je 2004. godine povjerio misiju revitalizacije industrijske politike. Njegov izvještaj iz januara 2005. godine, Prema novoj industrijskoj politici, dovelo je do stvaranja Agencija za industrijske inovacije , čiji je nadzorni odbor predsjedavao od septembra 2005. godine;

, čiji je nadzorni odbor predsjedavao od septembra 2005. godine; Godine 2002. osnovao je, zajedno s dobitnikom Nobelove nagrade za ekonomiju Robertom Solowom, centar Saint-Gobain za istraživanje ekonomije, koji je postao Cournot centar, a zatim i Cournot fondaciju (2010), kojom su zajedno predsjedavali;

Objavio je nekoliko eseja sa Seuilom: Francuska mora birati (2012), Francuska mora djelovati (2013), Ključevi moći (2015) i Transformiraj se ili umri: velike korporacije nasuprot startupovima (2017).

Njegova centralna teza: suočena s dvojcem SAD-a i Kine, moć zemlje počiva na njenoj izvoznoj industriji, tehnologijama, energiji i vojnim sposobnostima. Zalaže se za koherentnu industrijsku strategiju koju vodi država i kritizira deindustrijalizaciju Francuske. Neke od ovih ideja su se široko rasprostranile od zdravstvene krize, s debatama o industrijskom suverenitetu i vraćanju industrije u inostranstvo.

Lazard, Engie, Le Monde: druga karijera kao član odbora

Nakon Saint-Gobaina, Jean-Louis Beffa je postao viši savjetnik banke. LazardBio je član upravnih odbora GDF Sueza, a zatim Engieja od 2008. do 2015. godine, gdje je predsjedavao odborom za nominacije i naknade, član nadzornog odbora Siemensa (2008-2013), člana upravnog odbora Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) i člana nadzornog odbora Caisse des Dépôtsa (2014-2019). Također je bio direktor BNP Paribasa i Gaz de Francea. Član je nadzornog odbora grupe od 1994. godine. Le MondePostao je njen predsjednik 5. oktobra 2017. godine.

Njegova uloga u Engieu ga približava glavnim energetskim pitanjima, sektoru koji posebno analiziramo u našem informativnom listu o...Engie action.

razlike

Jean-Louis Beffa je veliki oficir Legije časti (2007), Veliki križ Nacionalnog reda za zasluge (2016) i komandant Reda umjetnosti i književnosti (2005). Dobitnik je brojnih stranih odlikovanja, uključujući Orden izlazećeg sunca (Japan). Kao entuzijasta opere, predsjedavao je udruženjem za promociju Pariške nacionalne opere.

Šta njegovo putovanje uči investitora

Industrijske grupe se ponovo izmišljaju u fazama. Saint-Gobain je promijenio svoje težište bez promjene imena: morate pogledati strukturu prihoda po poslovnim linijama da biste razumjeli njegovu vrijednost.

Saint-Gobain je promijenio svoje težište bez promjene imena: morate pogledati strukturu prihoda po poslovnim linijama da biste razumjeli njegovu vrijednost. Velike akvizicije su kockanje. Oni stvaraju vrijednost ako je integracija uspješna, ali opterećuju kratkoročni dug.

Oni stvaraju vrijednost ako je integracija uspješna, ali opterećuju kratkoročni dug. Politički kontekst je bitan. Nacionalizacija, privatizacija, industrijska politika: javne odluke su duboko uticale na putanju Saint-Gobaina.

Saint-Gobain i Engie ispunjavaju uslove za PEAStandardni poreski povlašteni investicijski instrument za dugoročna ulaganja u francuske dionice. Ovaj članak je samo u informativne svrhe i ne predstavlja investicijski savjet.

ČESTA PITANJA

Koliko dugo je Jean-Louis Beffa vodio Saint-Gobain?

Bio je njen predsjednik i izvršni direktor od januara 1986. do juna 2007. godine, a zatim predsjednik upravnog odbora do 2010. godine.

Koje je knjige napisao Jean-Louis Beffa?

Pogotovo Francuska mora birati (2012), Francuska mora djelovati (2013), Ključevi moći (2015) i Transformiraj se ili umri (2017), sve objavljeno od strane Seuila.

Šta je Agencija za industrijske inovacije?

Javno tijelo osnovano 2005. godine nakon njegovog izvještaja o industrijskoj politici, s ciljem podrške velikim istraživačkim i inovacijskim projektima. Predsjedavao je njegovim nadzornim odborom.