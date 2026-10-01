Philippe Crouzet predsjedavao je odborom VallourecFrancuski specijalista za bešavne cijevi, od 2009. do 2020. Rođen je 18. oktobra 1956. u Neuilly-sur-Seineu, diplomirao je kao najbolji u svojoj generaciji na ENA (Nacionalnoj školi za administraciju), radio je u Državnom vijeću, a zatim je proveo više od dvadeset godina u Saint-Gobainu. Preuzeo je kormilo Valloureca na vrhuncu naftnog buma, prije nego što se suočio s jednom od najgorih kriza u historiji grupe. Njegova karijera je udžbenički primjer za razumijevanje cikličnih dionica i rizika povezanih s dugom.

Obrazovanje: Sciences Po, ENA i Državno vijeće

Philippe Crouzet, student Lycée Pasteur u Neuilly-sur-Seineu, diplomirao je na Sciences Po Paris (1976., odjel za javnu službu). Nakon toga je upisaoNacionalna škola za administracijuiz kojeg on izlazi najbolji u svojoj klasi 1981. godine. Karijeru je započeo u Državni odbor, kao revizor, a zatim kao majstor zahtjeva.

Godine 1983. oženio se Sylvie Hubac, visokom državnom službenicom koja će biti šefica kabineta predsjednika Françoisa Hollandea od 2012. do 2015. godine.

Dvadeset dvije godine u Saint-Gobainu (1986-2008)

Philippe Crouzet se pridružio 1986. godine Saint-Gobain, na čijem je čelu tada bio Jean-Louis Beffa, kao direktor plana. Tamo je obavljao razne pozicije, i operativne i finansijske:

1989-1992 generalni direktor tvornica papira Condat;

generalni direktor tvornica papira Condat; 1992-1996 : generalni delegat za Španiju i Portugal;

: generalni delegat za Španiju i Portugal; from 1996 direktor divizije za industrijsku keramiku;

direktor divizije za industrijsku keramiku; from 2000 Zamjenik generalnog direktora zadužen za finansije, nabavku i IT, zatim za odjeljenje za distribuciju zgrada.

Ovaj karijerni put mu je pružio sveobuhvatno iskustvo u globalnim industrijskim grupama: upravljanje fabrikama, finansijski nadzor i distribucija. Da biste bolje razumjeli kompaniju koja ga je obučavala, pogledajte našu analizu...Dionice Saint-Gobaina.

2009: Preuzimanje pozicije u Vallourecu

U aprilu 2008. godine, Philippe Crouzet se pridružio nadzornom odboru Valloureca; godinu dana kasnije, 2008. 2009Imenovan je za predsjednika odbora. Njegov mandat je obnovljen na četiri godine u martu 2012. Također je obavljao funkciju direktora EDF-a od 2009. godine pet godina i predsjedavao je odborom za praćenje nuklearnih obaveza.

Vallourec je tada bio na vrhuncu svog djelovanja. Grupa je proizvodila bešavne čelične cijevi, koje su se prvenstveno koristile za bušenje nafte i plina (tzv. OCTG cijevi), ali i za elektrane i industriju. S cijenama nafte koje su ostale konstantno visoke, potražnja je bila jaka, a dionica je bila među vodećim dionicama na Pariškoj berzi.

2009-2014: Ulaganje za rast

Strategija za ovaj period je jačanje prisustva Valloureca u područjima snažnog rasta proizvodnje ugljikovodika: Brazilu (s novom čeličanom i valjaonicom izgrađenom u partnerstvu s japanskom kompanijom Sumitomo), Sjedinjenim Američkim Državama (gdje procvat škriljnog plina i nafte podržava potražnju) i Bliskom istoku. Ove investicije povećavaju kapacitet i dug grupe, na osnovu pretpostavke da će potražnja ostati jaka.

U 2010. godini, njegova naknada je procijenjena na 2,73 miliona eura, iznos koji su, prema tadašnjoj štampi, kritikovali neki dioničari, koji su strategiju smatrali previše ambicioznom.

2014-2020: Naftna kriza i pad berze u pakao

Nagli pad cijena nafte iz druge polovine 2014. godine promijenio je sve. Naftne kompanije su drastično smanjile svoja ulaganja u bušenje, obim proizvodnje i cijene cijevi su pale, a Vallourec, opterećen fiksnim troškovima i dugom, pretrpio je niz gubitaka. Grupa je pokrenula planove za smanjenje troškova i kapaciteta, posebno u Evropi.

U 2016. godini, Vallourec je izvršio povećanje kapitala od približno milijardu eura, ulaskom Nippon Steel & Sumitomo Metal i podrškom Bpifrance-a, javnog dioničara. Ova operacija je omogućila kompaniji da prevaziđe svoje izazove, po cijenu značajnog razvodnjavanja za postojeće dioničare.

Taj period je obilježio i slučaj čeličane.Ascoval, u Saint-Saulveu (Nord), čiji je Vallourec bio dioničar i kupac. Uloga grupe u pokušajima preuzimanja lokacije oštro je kritikovana, posebno u dokumentarcu Ascoval, bitka za čelik od Érica Guéreta.

Philippe Crouzet napušta upravni odbor 2020Naslijedio ga je Édouard Guinotte.

Nakon Crouzeta: restrukturiranje i novi početak

U 2021. godini, Vallourec je prošao kroz veliko finansijsko restrukturiranje: veliki dio njegovog duga pretvoren je u vlasnički kapital, a kreditori, uključujući fond Apollo, postali su većinski dioničari. Udjeli postojećih dioničara su značajno smanjeni. Pod vodstvom Philippea Guillemota, imenovanog 2022. godine, grupa je zatvorila svoje njemačke pogone, preusmjerila se na svoje najprofitabilnije lokacije (Brazil, Sjedinjene Američke Države) i drastično smanjila svoj dug. U 2025. godini, ArcelorMittal je najavio akviziciju približno 28% udjela koji je posjedovao Apollo.

Da biste pratili trenutnu situaciju grupe, njene rezultate i izglede, pogledajte našu analizuDionice Valloureca.

Pouke za investitora

Vallourecov učinak tokom mandata Philippea Crouzeta jedan je od najproučavanijih primjera na Pariškoj berzi. Četiri ključna zaključka:

Ciklična dionica se procjenjuje tokom cijelog ciklusa. Rekordni profiti na vrhuncu ciklusa nisu održivi. Vrednovanje grupe poput Valloureca na osnovu rezultata iz 2008. ili 2013. godine značilo je zaboraviti da bi cijena nafte mogla pasti. Dug sve pojačava. U fazi procvata, to potiče rast; u fazi pada, to ugrožava opstanak. Odnos neto duga i zarade prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) je ključni pokazatelj koji treba pratiti. Povećanje kapitala i konverzija duga se razvodnjavaju. Dioničar koji zadrži svoje dionice tokom restrukturiranja može izgubiti većinu svoje investicije, čak i ako kompanija preživi. Upravljanje je važno. Upravni odbor kojim upravlja nadzorni odbor, s javnim dioničarem u kapitalu, ne štiti od strateških grešaka.

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godina Korak 1956 Rođen u Neuilly-sur-Seine (18. oktobra) 1981 Diplomirao na ENA-i, najbolji u svojoj generaciji; pridružio se Državnom vijeću. 1986 Pridruživanje Saint-Gobainu 2000 Zamjenik glavnog izvršnog direktora Saint-Gobaina 2008 Član nadzornog odbora Vallourec-a 2009 Predsjednik upravnog odbora Vallourec-a; direktor EDF-a 2012 Mandat obnovljen na četiri godine 2016 Povećanje kapitala sa Nippon Steelom i Bpifranceom 2020 Napušta predsjedavanje upravnim odborom

ČESTA PITANJA

Kada je Philippe Crouzet vodio Vallourec?

Predsjedavao je upravnim odborom Valloureca od 2009. do 2020. godine, nakon što je od aprila 2008. bio član nadzornog odbora.

Zašto je cijena dionica Valloureca pala tokom njegovog mandata?

Prvenstveno zbog pada cijena nafte od 2014. godine nadalje, što je smanjilo potražnju za cijevima za bušenje, dok je grupa bila jako zadužena nakon svojih investicija u rast.

Kakav je bio karijerni put Philippea Crouzeta prije Valloureca?

Diplomirao je kao najbolji u svojoj generaciji na ENA-i 1981. godine, a karijeru je započeo u Državnom vijeću prije nego što je proveo više od dvadeset godina u Saint-Gobainu, gdje je na kraju postao zamjenik generalnog direktora.