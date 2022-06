ByBit : l’exchange ByBit va proposer des Contrats Futures en stablecoin USDC

L’échange de crypto-monnaie Bybit a annoncé ce lundi qu’il proposera des contrats à terme (futures) payables en stablecoin USD Coin (USDC) au lieu de bitcoin (BTC).

Selon un communiqué, c’est la première fois que Bybit propose un contrat à terme réglé en USDC plutôt qu’en bitcoin, dans le but de fournir aux utilisateurs des prix stables pendant toute la durée du contrat. Le nombre total de contrats à terme sur bitcoin détenus par les utilisateurs sur sa plateforme – l’intérêt ouvert pour les contrats à terme sur bitcoin – est l’un des plus importants de tous les échanges de cryptomonnaies.

