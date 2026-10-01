André Citroën (1878-1935) és un dels grans noms de la indústria francesa. Graduat a l'École Polytechnique, no va inventar l'automòbil, però va ser un dels primers a Europa a produir-lo en massa, vendre'l com a producte de consum massiu i utilitzar-lo com a eina de màrqueting. La seva vida també és una lliçó d'economia: un èxit industrial espectacular, finançat amb un deute creixent, que va acabar en fallida i l'adquisició de l'empresa per part de Michelin. El 2026, el seu nom va ressorgir a les notícies amb la campanya pel seu enterrament al Panteó.
Primers anys de vida: fill d'immigrants amb passió per la tecnologia
André Citroën va néixer el 5 de febrer de 1878 a París, al número 44 del carrer Laffitte, al 9è districte. Va ser el cinquè i últim fill de Levie Citroën, un comerciant de diamants jueu neerlandès que s'havia establert a París el 1873, i Amalia Kleinmann, originària de Varsòvia. El cognom prové d'un avantpassat que era comerciant de cítrics als Països Baixos ("citroën" significa llimona en neerlandès); va ser André qui va adoptar la dièresi de la "e".
La seva infància va estar marcada per la tragèdia: el 1884, el seu pare es va suïcidar després d'una inversió desastrosa en una mina de diamants a Sud-àfrica. Estudiant brillant al liceu Condorcet, fascinat per Jules Verne i la construcció de la Torre Eiffel, André va entrar a laEscola Politècnica en 1898.
Engranatges en espiga: el naixement d'un logotip
El 1900, durant un viatge a Polònia, va descobrir un procés de fabricació d'engranatges amb ranura en V. Aquests engranatges, més silenciosos i capaços de transmetre una gran potència, requerien una alta precisió de mecanitzat. André Citroën va comprar la llicència i va desenvolupar un procés de producció industrial utilitzant acer. El 1901, ell i dos amics de l'institut van fundar una empresa de fabricació d'engranatges al districte del Faubourg Saint-Denis de París.
Aquest doble chevron es convertiria més tard en l'emblema de la marca de cotxes: un dels logotips més recognoscibles de la indústria mundial es va originar a partir d'una peça mecànica.
Mors, Amèrica i el descobriment de la producció en massa
A partir del 1906, va ser cridat per ajudar el fabricant d'automòbils morse, que aleshores estava en dificultats. Va reorganitzar la seva gestió i la gamma de productes: la producció va augmentar de 300 cotxes el 1908 a 800 el 1913. El 1912, un viatge als Estats Units el va afectar profundament: va visitar la fàbrica Ford i va descobrir la producció en cadena. La seva ambició es va convertir en un "Henry Ford europeu".
1915-1918: La fàbrica de petxines al Quai de Javel
Mobilitzat el 1914 com a oficial d'artilleria, va observar l'escassetat de municions. El gener de 1915, va proposar al Ministeri de Guerra la construcció, en pocs mesos, d'una fàbrica capaç de produir projectils de 75 mm a un ritme sense precedents. Amb motiu de Moll de JavelA París, va construir una fàbrica ultramoderna que donava feina a fins a 13.000 dones. Va produir un total d'aproximadament 23 milions de projectils. La fàbrica també és coneguda pels seus serveis socials, que eren poc comuns en aquell moment: una cantina, una infermeria i una llar d'infants.
1919: El Tipus A i el primer cotxe europeu produït en sèrie
Immediatament després de l'armistici, la fàbrica va perdre les seves comandes militars. André Citroën ho va anticipar: va convertir el lloc en una fàbrica d'automòbils en pocs mesos. El gener de 1919, va anunciar a la premsa un cotxe amb un preu de 7.250 francs, aproximadament la meitat del preu del més barat del mercat. La campanya va generar més de 16.000 consultes en dues setmanes.
La Citroën Tipus AEl Citroën 2CV, dissenyat per l'enginyer Jules Salomon, va sortir al mercat el mateix any. Es va presentar com el primer cotxe europeu fabricat en grans sèries, amb un objectiu de 30 cotxes al dia. El 1929, Citroën va produir 102.891 automòbils, gairebé un terç de la producció francesa, i va donar feina a aproximadament 32.000 treballadors a les seves fàbriques de Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen i Grenelle.
Un geni del màrqueting avançat al seu temps
André Citroën va entendre abans que els altres que la publicitat ven:
- El 4 d'octubre de 1922, un avió va escriure "Citroën" en lletres de fum sobre l'Arc de Triomf durant el Saló de l'Automòbil;
- De 1925 a 1933, un rètol lluminós gegantí fet de gira Eiffel una valla publicitària gegant;
- Les expedicions de semipista de la Kégresse van causar una forta impressió en l'opinió pública: la travessa del Sàhara (1922-1923), Creuer Negre a l'Àfrica (1924), Creuer Groc a Àsia (1931);
- També innova en postvenda: manual de conducció, xarxa de concessionaris, recanvis originals garantits.
La Traction Avant i la fallida de 1934
El 1933, per seguir sent competitiu contra Louis Renault, André Citroën va reconstruir la fàbrica de Javel en només uns mesos, transformant-la en una de les més modernes d'Europa. Va contractar l'enginyer André Lefebvre, que va dissenyar el... en un any. Tracció Avant, presentat el 24 de març de 1934. El cotxe és revolucionari, però l'empresa està financerament esgotada: un informe del Banc de França publicat el maig de 1934 informa de pèrdues de 200 milions de francs.
Els bancs es neguen a continuar donant-li suport i el govern no vol intervenir. 21 Decembre 1934L'empresa Citroën ha estat posada en liquidació judicial. El principal creditor, MichelinEs va fer càrrec de l'empresa. El gener de 1935, André Citroën va vendre les seves accions; Pierre Michelin el va substituir com a president al juliol. Malalt, André Citroën va morir el 3 de juliol de 1935 a París, als 57 anys.
El llegat: de Michelin a Stellantis
La marca va sobreviure i prosperar sota la propietat de Michelin, amb models icònics com el 2CV (1948) i el DS (1955). El 1976, Peugeot va adquirir Citroën, donant lloc al grup. PSA Peugeot CitroënEl gener de 2021, la fusió de PSA i Fiat Chrysler va crear Estel·larde les quals Citroën és una de les catorze marques.
A París, el Quai de Javel va ser rebatejat com a Quai André-Citroën el 1958, i l'antiga fàbrica va ser substituïda pel Parc André-Citroën. Durant diversos anys, la família, en particular el seu nét Henri-Jacques Citroën, ha estat defensant el seu enterrament al Panteó. El 26 d'agost de 2026, el president del Medef (Confederació Empresarial Francesa), Patrick Martin, va recolzar públicament aquesta candidatura a l'escola d'estiu de l'organització.
Què ensenya la història d'André Citroën a l'inversor
La trajectòria de Citroën ofereix lliçons que encara són rellevants per analitzar els fabricants d'automòbils que cotitzen en borsa:
- El volum no és suficient. Citroën va vendre molt, però a preus molt baixos per conquerir el mercat. Sense marges suficients, el creixement finançat amb deute es va tornar fràgil. A la borsa, es mira el marge operatiu i el flux de caixa, no només les vendes.
- La indústria de l'automoció és molt intensiva en capital. Reconstruir una fàbrica o llançar un model revolucionari costa sumes considerables. Això és cert el 2026 amb la transició als vehicles elèctrics, que està suposant una pressió per a les finances de tots els fabricants.
- El soci financer importa. Michelin, el creditor, es va convertir en el propietari. Els vincles entre fabricants i proveïdors continuen sent estrets; la nostra anàlisi de laAccions de Michelin mostra com el fabricant de pneumàtics s'ha diversificat des de llavors.
Per seguir l'hereu actual de la marca chevron, consulteu el nostre perfil aAccions de Stellantisi comparar amb el gran rival històric de Citroën, el de laAccions de RenaultAquestes anàlisis només tenen finalitat informativa i no constitueixen assessorament d'inversió.
André Citroën en dates clau
|any
|Évènement
|1878
|Nascut a París (5 de febrer)
|1898
|Entrada a l'École Polytechnique
|1901
|Establiment d'una empresa d'engranatges d'espiga
|1906
|Pren el lideratge en la recuperació de Mors
|1915
|Construcció de la fàbrica de closques del moll de Javel
|1919
|Llançament del Citroën Type A
|1924
|Creuer Negre
|1934
|Traction Avant (març), liquidació judicial (21 de desembre)
|1935
|Adquisida per Michelin; va morir el 3 de juliol
|1976
|Naixement de PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën esdevé una marca de Stellantis
FAQ
Per què el logotip de Citroën té dos xebrons?
Recorda els engranatges en forma de V (espiga) que André Citroën fabricava al principi de la seva carrera, abans d'aventurar-se en la indústria de l'automòbil.
Per què va fer fallida Citroën el 1934?
L'empresa havia endeutat significativament per finançar el seu creixement, la reconstrucció de la fàbrica de Javel i el desenvolupament de la Traction Avant, mentre que els seus baixos preus de venda limitaven els seus marges de benefici. Els bancs es van negar a donar-li suport i va ser posada en concurs de creditors el 21 de desembre de 1934.
Qui és el propietari de Citroën avui dia?
Citroën és una marca del grup Stellantis, creada el 2021 a partir de la fusió entre PSA i Fiat Chrysler Automobiles.