Eric Trappier ha dirigit Dassault Aviation des del gener del 2013. Nascut l'1 de juny de 1960, es va incorporar al grup als 24 anys i va passar la major part de la seva carrera venent avions de combat per a l'exportació abans d'assumir el lideratge. Sota el seu lideratge, la ràfegaConsiderada durant molt de temps impossible de vendre fora de França, s'ha convertit en un èxit comercial mundial. El gener de 2025, també va assumir la presidència del Grup Industrial Marcel Dassault (GIMD). Un retrat d'un líder discret les decisions del qual importen a tots aquells que defensen els valors de la defensa.
Formació i inicis
Éric Trappier és un enginyer graduat per Télécom SudParis. Va completar el seu servei militar com a oficial a la Marina Francesa el 1983 i el 1984, i després es va incorporar a Dassault Aviation el 1984. Ara és capità naval de reserva. Casat el 1983, és pare de tres fills.
Trenta anys al servei de l'exportació
La seva carrera a Dassault Aviation s'ha centrat gairebé completament en els afers internacionals:
- 1984-1987 : oficina de disseny i gestió de sistemes d'armes.
- 1987-1991 : direcció tècnica internacional, responsable de les negociacions amb Corea del Sud, Singapur, l'Aràbia Saudita, Xile i Alemanya. Participa en la venda de l'avió de patrulla marítima de l'Atlàntic.
- 1991-1995 : responsable de les vendes a Àsia, inclòs el contracte Mirage amb l'Índia.
- 1995-2000 : responsable de vendes als Emirats Àrabs Units, on gestiona el contracte del Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : director de les regions de l'Orient Mitjà i l'Àfrica, i després director d'exportacions militars.
- 2006 : Director general internacional.
També negocia els acords industrials per al demostrador de drons de combat. nEUROnliderat per Dassault Aviation amb Saab (Suècia), Alenia (Itàlia), RUAG (Suïssa), HAI (Grècia) i EADS (Espanya). Aquest programa europeu va servir com a laboratori per a tecnologies de pilotatge furtiu i autònom.
2013: El CEO més jove de la història de Dassault Aviation
Cooptat com a director el 18 de desembre de 2012, Éric Trappier va ser nomenat president i director general el Gener 8 2013succeint Charles Edelstenne. Amb 52 anys, es converteix en el cinquè CEO de l'empresa des de la seva creació el 1929, i el més jove a ocupar aquest càrrec.
Va heretar una situació paradoxal: el Rafale era tècnicament reconegut, però cap client estranger encara l'havia comprat, i l'avió només rebia el suport de les comandes del govern francès. El repte de la dècada era, doncs, transformar un programa nacional en un èxit d'exportació.
Les principals vendes del Rafale sota el seu lideratge
La dècada següent li va donar la raó. Contractes clau signats des del 2015:
|any
|país
|Ordre
|2015
|Egipte
|24 Rafale (primer client d'exportació), complementat amb una segona comanda el 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, més tard augmentat a 36
|2016
|Índia
|36 avions Rafale per a les Forces Aèries Franceses
|2021
|Grèce
|Avions Rafale nous i usats
|2021
|Croàcia
|12 Rafale usats
|2021
|Emirats arabes unis
|80 avions Rafale, la comanda d'exportació més gran de la història del programa
|2022
|Indonèsia
|42 avions Rafale, en diversos lots
|2024
|Sèrbia
|12 Esclat
|2025
|Índia
|26 avions Rafale Marine per a la Marina Índia
Aquests èxits han canviat profundament la cara de Dassault Aviation: una cartera de comandes plurianual, un augment de la producció i una visibilitat sense precedents en el sector militar. També beneficien els principals socis del programa, Thales per a l'electrònica i Safran pels motors M88. Els inversors interessats en aquesta cadena de valor poden consultar les nostres anàlisis de...Accions de Dassault Aviation, de l 'Acció de Thales i laAccions de Safran.
Fitxers sensibles: SCAF i Falcon
No és tan senzill. El programa europeu de Futur Sistema Aeri de Combat (FCAS)El projecte, iniciat amb Alemanya i Espanya, va estar marcat per repetits desacords industrials sobre el repartiment de tasques entre Dassault Aviation i Airbus. Éric Trappier va defensar públicament la necessitat d'un contractista principal clarament identificat per al jet de combat, una posició que alimentava regularment les tensions amb els socis.
Pel que fa al sector civil, la gamma de jets de negocis Falcó El Falcon 6X va experimentar retards, sobretot relacionats amb els motors, abans d'entrar en servei i es va desenvolupar el Falcon 10X. El negoci dels Falcons continua sent més sensible a les condicions econòmiques que el negoci militar.
President del GIMD i figura destacada de la patronal industrial
El 9 de gener de 2025, Éric Trappier va succeir Charles Edelstenne com a president de la Grup Industrial Marcel Dassault (GIMD)El holding familiar Dassault, que controla notablement Dassault Aviation i té una participació important a Dassault Systèmes, és alhora l'accionista majoritari de Thales. Ell continua sent el CEO de Dassault Aviation.
També ocupa diversos càrrecs representatius:
- President de l'Associació Europea d'Indústries Aeroespacials i de Defensa (ASD), elegit el maig de 2017;
- President de la GIFAS (Associació Francesa d'Indústries Aeroespacials), elegit el 8 de juny de 2017;
- President del CIDEF (Consell de les Indústries de Defensa Franceses) de març de 2021 a gener de 2023;
- President de la UIMM (Sindicat d'Indústries i Comerços Metal·lúrgics), elegit el 15 d'abril de 2021.
És Comandant de la Legió d'Honor des del gener de 2025 i va rebre la Medalla d'Aeronàutica (2023).
Defensa europea el 2026: per què el seu paper és important per a l'inversor
Des del 2022, l'augment dels pressupostos militars a Europa ha convertit les accions de defensa en un dels temes més seguits a la borsa. En aquest context, diversos punts mereixen atenció:
- El llibre d'ordres : proporciona visibilitat durant diversos anys, però la rendibilitat depèn de la capacitat de lliurar a temps, per tant, de la cadena de subcontractació.
- L'estructura de control Dassault Aviation és propietat majoritària de GIMD, amb Airbus com a accionista minoritari significatiu. Per tant, el free float és limitat, cosa que pot amplificar els moviments del preu de les accions.
- Contractes d'exportació depenen de decisions polítiques, finançament i, de vegades, transferències de tecnologia, amb un calendari d'implementació sovint incert.
- Criteris ESG : alguns fons exclouen les armes, d'altres les han reintegrat des del 2022. Això influeix en la demanda d'aquests valors.
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FAQ
Des de quan Eric Trappier està al capdavant de Dassault Aviation?
Ha estat president i director general de Dassault Aviation des del 8 de gener de 2013.
Quin va ser el paper d'Eric Trappier en les vendes del Rafale?
Exdirector general internacional, va liderar l'estratègia d'exportació que va permetre els primers contractes (Egipte i Qatar el 2015, Índia el 2016), i després la comanda rècord de 80 Rafale per part dels Emirats Àrabs Units el 2021.
Què és el GIMD presidit per Éric Trappier?
El Grup Industrial Marcel Dassault és el holding familiar que controla Dassault Aviation. Éric Trappier va esdevenir-ne president el 9 de gener de 2025.
És Éric Trappier el president de la UIMM?
Sí, va ser elegit president del Sindicat d'Indústries i Comerços Metal·lúrgics el 15 d'abril de 2021.