Gérard Mestrallet és un dels líders que més han donat forma al panorama energètic francès durant els darrers trenta anys. Nascut l'1 d'abril de 1949 a París, va liderar la transformació de la Compagnie de Suez en un grup industrial, va orquestrar la fusió amb Gaz de France el 2008 i després va presidir GDF Suez, rebatejada com a Engie el 2015. Aquesta biografia repassa la seva carrera, les principals decisions que la van marcar, les controvèrsies que va provocar i què significa encara el seu llegat el 2026 per als inversors que segueixen el sector energètic.
Formació: perfil d'enginyer i alt funcionari
Gérard Mestrallet va seguir una trajectòria professional típica de l'elit administrativa francesa, amb un fort enfocament científic. És un antic alumne de l'École Polytechnique (promoció de 1968), graduat de l'École Nationale de l'Aviation Civile (1971), de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) i després de l'ENA, de la qual es va graduar el 1978 amb la promoció "Pierre Mendès France".
Després de graduar-se a l'ENA (Escola Nacional d'Administració), es va incorporar al Departament del Tresor com a administrador civil. Del setembre de 1982 al juliol de 1984, va exercir com a assessor tècnic en assumptes industrials al despatx de Jacques Delors, aleshores ministre d'Economia i Finances. Aquesta experiència a Bercy (el Ministeri de Finances) li va proporcionar una comprensió profunda de la relació entre el govern i les grans corporacions, un actiu que resultaria inestimable al llarg de la seva carrera posterior.
De la Suez Financial Company a la Societat General de Bèlgica
El 1984, es va incorporar a Suez Financial Company com a gestor de projectes. Ràpidament va ascendir de categoria: delegat general adjunt per a Afers Industrials el 1986, director general de European Rights Company (una filial de Suez) el 1987 i, a continuació, director general adjunt de l'empresa el 1991. Posteriorment, va esdevenir director general i president del Comitè Executiu de la Société Générale de Belgique, un dels holdings industrials més antics d'Europa, el desenvolupament del qual està liderant.
Aquesta experiència belga va ser fonamental: Suez hi tenia participacions en electricitat (Electrabel), finances i indústria. Això explica per què Bèlgica continua sent, fins avui, una pedra angular de les activitats del grup, que més tard es convertiria en Engie.
1995-2008: La transformació de Suez en un grup de serveis
El 1995, Gérard Mestrallet va assumir el càrrec de director de la Compagnie de Suez. La seva estratègia era clara: reorientar un conglomerat financer en tres negocis principals, energia, aigua i netejaPer aconseguir-ho, va iniciar la fusió amb Lyonnaise des Eaux. El 1997 es va crear Suez Lyonnaise des Eaux, de la qual va presidir el consell d'administració, mentre que Jérôme Monod, el cap històric de Lyonnaise, va presidir el consell de vigilància.
El grup va tornar a adoptar el nom de Suez. El 2003, va adoptar una estructura de governança basada en un consell d'administració, amb Gérard Mestrallet convertint-se en el seu president i director general. Durant aquest període, Suez va anar desfent-se gradualment de les seves activitats financeres i es va posicionar com a actor europeu en serveis públics, és a dir, serveis essencials (electricitat, gas, aigua, residus).
2008: La fusió de GDF Suez, un matrimoni estatal
La fusió entre Gaz de France i Suez, finalitzada el juliol de 2008, és l'operació més emblemàtica de la seva carrera. Anunciada ja el 2006 en el context d'una amenaça d'oferta pública d'adquisició estrangera sobre Suez, va requerir una legislació que permetés a l'estat francès reduir la seva participació a Gaz de France per sota del llindar mínim que havia de mantenir. El nou grup, GDF Suez, esdevé una de les principals companyies energètiques del món. Gérard Mestrallet va ser el seu CEO del juliol del 2008 al maig del 2016, tot i que va romandre president del consell d'administració de Suez Environnement, la branca d'aigua i residus que cotitzava a la borsa per separat.
Per als inversors, aquesta fusió il·lustra un punt clau: en els sectors regulats, el valor d'una empresa depèn tant de la seva estratègia industrial com de la seva relació amb l'estat com a accionista. Aquest és un criteri a tenir en compte a l'hora d'analitzar l'actual...Acció d'Engiede la qual l'estat francès continua sent un accionista majoritari.
2015: GDF Suez es converteix en Engie
El 2015, GDF Suez va canviar el seu nom i es va convertir en engieMés enllà del canvi de marca, el grup anuncia un canvi cap a les energies renovables, els serveis energètics i l'eliminació gradual del carbó. Tanmateix, aquest canvi arriba tard, segons diversos observadors: en un article del febrer del 2020, món Es va referir a "errors estratègics" que havien obstaculitzat la transició del grup, i va assenyalar que el canvi "verd" només havia començat realment el 2013.
El 3 de maig de 2016, Gérard Mestrallet va renunciar a la direcció general per Isabelle Kocher i manté la presidència del consell d'administració. El 2018, cedeix la presidència a Jean-Pierre ClamadieuDes del 2021, Catherine MacGregor és la directora general d'Engie.
Les controvèrsies: la compensació i els plans de pensions complementàries
Com molts CEOs del CAC 40 de la seva generació, Gérard Mestrallet ha estat al centre dels debats sobre la remuneració dels directius:
- 2012 : la seva remuneració total va arribar als 3.005.079 €, un lleuger descens (-2,7%) respecte al 2011, que el va situar llavors en la 8a posició del CAC 40 (xifres extretes de la Viquipèdia basades en la premsa econòmica).
- Octubre 2014 L'import de la seva pensió complementària, estimada en 21 milions d'euros i feta pública per la CGT, està causant controvèrsia en un moment en què el grup registra fortes pèrdues per a l'exercici 2013. L'Alt Comitè de Govern Corporatiu considera que el règim s'ajusta al codi Afep-Medef; Emmanuel Macron, aleshores ministre d'Economia, indica que l'Estat votarà en contra d'aquest tipus de resolució en el futur.
- Maig 2016 Havent esdevingut president no executiu, anuncia que renuncia al seu salari de president (350.000 € anuals), que es paga a la fundació corporativa Engie.
Aquests esdeveniments han contribuït a canvis en la governança de les empreses franceses que cotitzen en borsa: vots vinculants dels accionistes sobre la remuneració dels executius ("say on pay", llei Sapin 2 del 2016) i regulacions més estrictes sobre les pensions complementàries. Per a un accionista individual, la lectura de la secció de "govern corporatiu" del document de registre universal ara forma part de qualsevol revisió del govern corporatiu. anàlisi fonamental seriós.
Paris Europlace, FACE i diplomàcia econòmica
A més de les seves tasques operatives, Gérard Mestrallet va presidir París Europlace, l'associació que promou París com a centre financer, així com la Fundació per a l'Acció contra l'Exclusió (FACE) Del 2007 al 2020. El 2015, va ser nomenat «ambaixador per a l'aprenentatge»; l'abril de 2016, Ségolène Royal li va confiar una missió sobre el preu del carboni a Europa, arran de la COP21.
Després d'Engie, va esdevenir president executiu deAgència Francesa per al Desenvolupament d'Al-Ula (Afalula), responsable de la cooperació francosaudita al voltant d'aquest lloc patrimonial. El febrer de 2024, Emmanuel Macron el va nomenar representant de França per al projecte. Corredor econòmic Índia-Orient Mitjà-Europa (IMEC). També ha format part de nombrosos consells d'administració: Société Générale, el consell de supervisió de Siemens, la Taula Rodona Europea d'Industrials i diversos consells assessors internacionals a la Xina i Hong Kong.
És Comandant de la Legió d'Honor (2016) i Comandant de l'Ordre Nacional del Mèrit.
Què ensenya el seu viatge a l'inversor el 2026
La trajectòria de Gérard Mestrallet posa de manifest tres realitats útils per a qualsevol persona que inverteixi en els valors de l'energia i els serveis públics:
- Les grans fusions canvien la naturalesa d'una acció. L'accionista de Suez del 1995 era propietari d'un holding financer; l'accionista del 2008, d'una empresa energètica integrada; i l'accionista del 2026, d'un grup centrat en les energies renovables i les infraestructures. Cal revisar la tesi d'inversió en cada etapa.
- Desglossar activitats de vegades crea valor. Suez Environnement, presidida durant molt de temps per Gérard Mestrallet, va sortir a borsa el 2008 abans de convertir-se en un element central de l'oferta pública d'adquisició de Veolia entre el 2020 i el 2022. Els que segueixen laAcció de Veolia Coneixen bé aquest episodi, que va remodelar el sector de l'aigua i els residus a França.
- La governança té un preu. Les controvèrsies sobre la remuneració no van canviar per si soles la trajectòria del mercat de valors d'Engie, però van accelerar la participació dels accionistes en les decisions del consell d'administració.
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Gérard Mestrallet en dates clau
|any
|étape
|1949
|Nascut a París (1 d'abril)
|1978
|Graduat per l'ENA, es va incorporar al Departament del Tresor
|1982-1984
|Assessor tècnic de Jacques Delors, ministre d'Economia
|1984
|Incorporació a la Suez Financial Company
|1995
|Pren el timó de la companyia Suez
|1997
|Naixement de Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Fusió de GDF Suez, CEO del nou grup
|2015
|GDF Suez es converteix en Engie
|2016
|Isabelle Kocher esdevé directora general; ell continua sent president
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu el succeeix com a president d'Engie
|2024
|Representant de França per al corredor IMEC
FAQ
Quin va ser el paper de Gérard Mestrallet en la creació d'Engie?
Va liderar la fusió entre Gaz de France i Suez el 2008 i després va dirigir GDF Suez fins al 2016. El grup va adoptar el nom d'Engie el 2015, sota la seva presidència.
Qui va succeir Gérard Mestrallet a Engie?
Isabelle Kocher el va succeir com a directora general el maig de 2016 i Jean-Pierre Clamadieu com a president del consell d'administració el 2018.
Per què va causar controvèrsia el seu paracaigudes daurat?
A l'octubre de 2014, la xifra esmentada (21 milions d'euros) es va fer pública mentre GDF Suez registrava pèrdues rècord i preparava un pla de reducció de costos. L'acord es va considerar conforme amb el codi Afep-Medef, però va alimentar el debat sobre la regulació de la remuneració dels directius.