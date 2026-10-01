Jean-Cyril Spinetta És un dels pocs alts funcionaris francesos que ha iniciat amb èxit una segona carrera al capdavant de grans corporacions. Nascut el 4 d'octubre de 1943, al 15è districte de París, va presidir Air Inter, després Air France durant més d'onze anys, va liderar la privatització parcial de la companyia i la seva fusió amb KLM el 2004, abans de presidir el consell de vigilància d'Areva. El 2018, el seu nom va ressorgir a les notícies amb l'"Informe Spinetta" sobre el futur del transport ferroviari. Aquí teniu la seva trajectòria professional, les seves decisions clau i què signifiquen encara per als inversors del sector de l'aviació.
Orígens i formació
Jean-Cyril Spinetta va créixer en una família profundament compromesa amb el socialisme. El seu avi, Cyrille Spinetta, enginyer de l'escola Arts et Métiers, va dirigir la Fàbrica de Vidre Obrer d'Albi des del 1911 i era proper a Jean Jaurès. La seva mare, Antoinette Brignoli, mestra d'escola originària de Còrsega, i el seu pare, Adrien Spinetta, enginyer civil, es van establir a París, on va néixer Jean-Cyril.
Estudiant al Lycée Hoche de Versalles, va obtenir un postgrau en dret públic a la Facultat de Dret de París, es va graduar a Sciences Po París i després va ingressar a l'ENA (Escola Nacional d'Administració) a la promoció Charles de Gaulle. Va ser membre del Partit Socialista fins al 1977.
Una carrera com a alt funcionari (1969-1990)
La seva carrera administrativa és extensa i variada. Després de treballar com a ajudant de docència, va ocupar successivament càrrecs al Ministeri d'Educació Nacional (cap de l'oficina d'inversions i planificació, després director de col·legis), al Consell d'Estat com a auditor, a la Secretaria General del Govern i al servei d'informació del Primer Ministre.
Després es va acostar al sector del transport, convertint-se en dues ocasions en cap de gabinet de Michel Delebarre, sobretot quan aquest últim era ministre de Transports i Afers Marítims, i més tard ministre d'Infraestructures. Aquesta experiència li va donar un coneixement profund de l'aviació civil i els seus reptes reguladors.
Air Inter i després Air France: reestructuració i obertura del capital
De 1990 a 1993, va ser president i director general deAir Inter, la companyia aèria nacional francesa, en un moment en què es preparaven per a l'obertura de l'espai aeri europeu a la competència. Després d'una missió amb el president François Mitterrand i una etapa a la Comissió Europea, va ser nomenat cap deAir France el 22 setembre 1997.
La seva guia tenia un doble objectiu: continuar la recuperació d'una empresa que sortia d'anys de pèrdues i preparar la seva obertura al mercat. El 1999, va liderar la privatització parcial d'Air France, amb l'oferta pública inicial de la companyia. Durant aquest període, Air France també es va unir a l'aliança SkyTeam, fundada l'any 2000 amb Delta, Aeroméxico i Korean Air.
2004: la creació d'Air France-KLM
L'operació més significativa de la seva carrera va ser la fusió amb l'empresa holandesa. KLMLa fusió, completada el 2004, va ser la primera gran fusió transfronterera en el transport aeri europeu. L'estructura escollida va preservar dues companyies aèries i dues marques, amb dos centres de connexions (París-Charles-de-Gaulle i Amsterdam-Schiphol), sota una empresa conjunta que cotitza en borsa. L'operació també va conduir a la privatització d'Air France, amb la participació de l'estat francès que va caure per sota del llindar de majoria.
Jean-Cyril Spinetta va romandre com a CEO del grup fins al 31 de desembre de 2008, i després va esdevenir president del consell d'administració d'Air France-KLM i d'Air France a partir de l'1 de gener de 2009, amb Pierre-Henri Gourgeon assumint el càrrec de CEO. El 17 d'octubre de 2011, després de la marxa de Gourgeon, Spinetta va reprendre el càrrec de CEO fins al 2013, quan Alexandre de Juniac el va succeir.
El model bidireccional concebut el 2004 ha estat sovint discutit, sobretot durant les tensions entre París i La Haia el 2019, quan l'estat neerlandès va adquirir una participació a l'empresa. Per entendre com aquest llegat encara pesa en la valoració del grup, la nostra anàlisi de laAccions d'Air France-KLM revisa l'estructura de capital i els problemes de la flota.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: es busca un administrador
Paral·lelament, Jean-Cyril Spinetta forma part de nombrosos consells d'administració. Presideix el Consell de supervisió d'Areva De l'abril del 2009 al juny del 2013, un període marcat per dificultats amb el reactor EPR i un qüestionament de l'estratègia del grup nuclear (que es va convertir en Orano per al cicle del combustible). També és director d'Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (des del 2005), Unilever i GDF Suez.
La seva presència al consell d'administració de Saint-Gobain el va situar al costat de figures com Jean-Louis Beffa; els interessats en el grup de materials poden consultar el nostre perfil aAccions de Saint-Gobain.
Un cas judicial tancat sense processament.
El juliol de 2006, Jean-Cyril Spinetta va ser citat pels tribunals com a part d'una investigació contra un antic subcontractista d'Air France especialitzat en seguretat aèria. Finalment va ser interrogat com a testimoni assistit i no va ser acusat formalment. Sempre ha mantingut la seva innocència en aquest cas.
2018: L'informe Spinetta sobre el futur del ferrocarril
El 15 de febrer de 2018, va presentar un informe sobre "el futur del transport ferroviari" al primer ministre Édouard Philippe. Les seves recomanacions més debatudes es referien a posar fi a la pràctica de contractar nous empleats sota l'estatut de treballadors ferroviaris, transformar la SNCF en una societat anònima, preparar l'obertura de la xarxa ferroviària a la competència i reduir el nombre de línies secundàries. Algunes d'aquestes propostes es van incorporar a la llei per a un nou pacte ferroviari adoptat el 2018, després d'un llarg moviment de vaga.
També va presidir, a partir de l'octubre de 2013, el Consell Nacional d'Educació i Economia, encarregat d'apropar les escoles al món empresarial.
Premis
Jean-Cyril Spinetta és Comandant de la Legió d'Honor i de l'Ordre Nacional del Mèrit, i Oficial de les Palmes Acadèmiques. Va ser elegit "Gerent de l'Any" per El Nou Economista el 2003 i va rebre el Premi Icare de l'Associació de Periodistes Professionals d'Aeronàutica i Espai el 2004.
Què ensenya el seu viatge a l'inversor
El sector de les companyies aèries és un dels més cíclics del mercat de valors. La carrera de Jean-Cyril Spinetta il·lustra diversos d'aquests factors:
- La consolidació és la principal font de creació de valor. Air France-KLM, després IAG (British Airways-Iberia) i el Grup Lufthansa es van construir mitjançant fusions. El mercat valora grups capaços de racionalitzar les seves xarxes.
- La presència de l'estat ho canvia tot. Els estats francès i neerlandès continuen sent accionistes d'Air France-KLM; això proporciona suport en temps de crisi, com el 2020, però també limita la llibertat estratègica i pot conduir a dilucions durant les recapitalitzacions.
- Les empreses depenen dels fabricants. Els retards en els lliuraments i la disponibilitat dels motors estan afectant la capacitat. Molts inversors prefereixen obtenir exposició al sector a través de fabricants, tal com es mostra a la nostra anàlisi de...Acció d'Airbus.
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Jean-Cyril Spinetta en dates clau
|any
|étape
|1943
|Nascut a París (4 d'octubre)
|1990-1993
|CEO d'Air Inter
|1997
|Nomenat director general d'Air France (22 de setembre)
|1999
|Privatització parcial i cotització a cotització d'Air France
|2004
|Vincles més estrets amb KLM, naixement d'Air France-KLM
|2009
|President del consell d'administració d'Air France-KLM i del consell de vigilància d'Areva
|2011-2013
|Reprèn les seves funcions com a CEO d'Air France-KLM
|2018
|Informe sobre el futur del transport ferroviari
FAQ
Què feia Jean-Cyril Spinetta a Air France?
Va dirigir Air France del 1997 al 2008, va dur a terme la seva privatització parcial el 1999 i va orquestrar la fusió amb KLM el 2004, que va donar naixement al grup Air France-KLM.
Què és l'informe Spinetta?
Un informe presentat al govern el febrer de 2018 sobre el futur del transport ferroviari, que va inspirar la reforma de la SNCF adoptada el mateix any.
Va presidir Jean-Cyril Spinetta Areva?
Sí, va presidir el consell de supervisió d'Areva des de l'abril del 2009 fins al juny del 2013.