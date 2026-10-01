Jean-Louis Beffa Va dirigir Saint-Gobain durant més de dues dècades, del 1986 al 2007, abans d'exercir com a president del consell d'administració fins al 2010. Nascut l'11 d'agost de 1941 a Niça, graduat a l'escola d'enginyeria del Corps des Mines, encarna una generació de destacats executius empresarials francesos formats a les altes esferes de la funció pública i convençuts del paper estratègic de la indústria. Més enllà de Saint-Gobain, va influir en el debat públic a través dels seus informes i llibres sobre política industrial. Una mirada retrospectiva a una carrera que continua informant les decisions dels grups industrials del CAC 40.
Educació: Politècnica, Mines i Sciences Po
Fill d'un enginyer i d'una professora, Jean-Louis Beffa es va preparar per a les oposicions al Lycée Masséna de Niça i va ser acceptat a...Escola Politècnica el 1960. Es va convertir en enginyer de Cos de Mines El 1963, també va estudiar a l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs i va obtenir el diploma de l'Institut d'études politiques de París (1966, secció d'Economia-Finances).
Iniciació en la gestió energètica
Va començar la seva carrera com a enginyer de mines a Clermont-Ferrand, i després, del 1967 al 1974, es va incorporar al departament de combustibles del Ministeri d'Indústria, on va esdevenir cap del servei de "refinació i utilització" i després subdirector. Aquesta experiència li va proporcionar un coneixement profund de l'energia i de la relació entre l'Estat i la indústria, dos temes que serien presents al llarg de la seva carrera.
1974-1986: L'ascens de Saint-Gobain
El 1974, Jean-Louis Beffa s'hi va incorporar Saint-Gobain com a director de planificació. Després va assumir el càrrec de director general i després de president de Pont-à-Mousson, una filial especialitzada en canonades de ferro colat, alhora que gestionava la branca de "canonades i mecànica" del grup de 1979 a 1982. El març de 1982, any de la nacionalització de Saint-Gobain, va esdevenir-ne el director general.
El gener de 1986, va succeir a Roger Fauroux com a president i director generalNomenat sota la presidència de François Mitterrand i confirmat per Jacques Chirac, aleshores primer ministre, va liderar la privatització de Saint-Gobain, la primera gran privatització del govern de cohabitació, a finals de 1986.
1986-2007: Vint anys al capdavant de Saint-Gobain
Sota el seu lideratge, Saint-Gobain va experimentar una profunda transformació. El grup, històricament centrat en el vidre, va ampliar la seva presència en materials de construcció i distribució de materials, i es va internacionalitzar molt. Entre les fites clau d'aquest període hi va haver l'adquisició de l'empresa americana Norton el 1990, que va convertir el grup en un líder mundial en abrasius, seguida de l'adquisició de l'empresa britànica BPB, especialista en plaques de guix, el 2005.
Aquesta estratègia ha convertit Saint-Gobain en un dels principals especialistes mundials en habitatge i construcció, un posicionament que els seus successors han continuat i reforçat. Jean-Louis Beffa va ser CEO fins al juny de 2007, i després president del consell d'administració fins al 2010; Pierre-André de Chalendar el va succeir com a CEO. Des del juliol de 2021, el grup està dirigit per Benoit Bazin.
Per als inversors, la història de Saint-Gobain sota Beffa mostra com una empresa industrial centenària pot reinventar-se a través d'adquisicions successives. La nostra anàlisi de laAccions de Saint-Gobain detalla el seu perfil actual, centrat en la construcció sostenible i la renovació energèticament eficient.
El debat sobre el salari i l'amiant
Com altres executius de la seva generació, Jean-Louis Beffa va ser criticat en diversos fronts. El 2007, va ser un dels CEO francesos més ben pagats, amb una compensació estimada de 10,2 milions d'euros segons les classificacions de la premsa d'aquell any. A més, durant el seu mandat al capdavant de Pont-à-Mousson, va ser objectiu dels opositors a l'ús de l'amiant, enmig de controvèrsies que van assolar tota la indústria dels materials. El problema de l'amiant va tenir un impacte negatiu durador en la imatge i la posició legal del grup, especialment als Estats Units.
Un pensador sobre política industrial
Jean-Louis Beffa s'ha consolidat com una veu influent sobre el futur de la indústria francesa:
- El 2004, Jacques Chirac li va confiar la missió de revitalitzar la política industrial. El seu informe del gener de 2005, Cap a una nova política industrial, va conduir a la creació de laAgència d'Innovació Industrial, de la qual presideix el consell de supervisió des del setembre del 2005;
- El 2002, va fundar amb el guanyador del Premi Nobel d'Economia Robert Solow el centre Saint-Gobain per a la recerca en economia, que es va convertir en el centre Cournot i després en la Fundació Cournot (2010), que copresideixen;
- Va publicar diversos assajos amb Seuil: França ha d'escollir (2012), França ha d'actuar (2013), Les claus del poder (2015) i Transformar-se o morir: grans corporacions versus startups (2017).
La seva tesi central: davant del duel EUA-Xina, el poder d'un país es basa en la seva indústria d'exportació, les seves tecnologies, la seva energia i les seves capacitats militars. Defensa una estratègia industrial coherent liderada per l'estat i critica la desindustrialització de França. Algunes d'aquestes idees han tingut un gran ressò des de la crisi sanitària, amb debats sobre la sobirania industrial i la relocalització.
Lazard, Engie, Le Monde: una segona carrera com a membre del consell
Després de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa va esdevenir assessor sènior del banc LazardVa formar part dels consells d'administració de GDF Suez i després d'Engie del 2008 al 2015, on va presidir el comitè de nomenaments i remuneracions, del consell de vigilància de Siemens (2008-2013), del consell d'administració del Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) i del consell de vigilància de la Caisse des Dépôts (2014-2019). També va ser director de BNP Paribas i Gaz de France. És membre del consell de vigilància del grup des del 1994. mónVa esdevenir-ne president el 5 d'octubre de 2017.
El seu paper a Engie l'acosta a les principals qüestions energètiques, un sector que analitzem en particular a la nostra fitxa informativa sobre...Acció d'Engie.
Premis
Jean-Louis Beffa és Gran Oficial de la Legió d'Honor (2007), Gran Creu de l'Ordre Nacional del Mèrit (2016) i Comandant de l'Ordre de les Arts i les Lletres (2005). Ha rebut nombroses distincions estrangeres, inclosa l'Ordre del Sol Naixent (Japó). Apassionat de l'òpera, va presidir l'associació per a la promoció de l'Òpera Nacional de París.
Què ensenya el seu viatge a l'inversor
- Els grups industrials es reinventen per etapes. Saint-Gobain ha canviat el seu centre de gravetat sense canviar de nom: cal mirar el desglossament dels ingressos per línia de negoci per entendre el seu valor.
- Les grans adquisicions són apostes. Creen valor si la integració té èxit, però pesen sobre el deute a curt termini.
- El context polític importa. Nacionalització, privatització, política industrial: les decisions públiques han influït profundament en la trajectòria de Saint-Gobain.
Saint-Gobain i Engie són elegibles per a PEAEl vehicle d'inversió estàndard amb avantatges fiscals per a inversions a llarg termini en renda variable francesa. Aquest article només té finalitats informatives i no constitueix un assessorament d'inversió.
FAQ
Quant de temps va dirigir Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?
Va ser el seu president i director general des del gener de 1986 fins al juny de 2007, i després president del consell d'administració fins al 2010.
Quins llibres va escriure Jean-Louis Beffa?
Sobretot França ha d'escollir (2012), França ha d'actuar (2013), Les claus del poder (2015) i Transformar-se o morir (2017), tots publicats per Seuil.
Què és l'Agència d'Innovació Industrial?
Un organisme públic creat el 2005 arran del seu informe sobre política industrial, destinat a donar suport a grans projectes de recerca i innovació. Va presidir el seu consell de supervisió.