Cardano (ADA) détrône BNB et Avalanche avec 11,94 milliards de dollars en staking.

Lors de récents tweets, Cardano Daily, un compte Twitter axé sur la communauté Cardano, dévoile des données sur le staking d’actifs natifs pour les principales blockchains PoS. A cet égard, Cardano s’est classée 3ème blockchain en termes de staking d’actifs natifs, loin devant Binance Chain, Avalanche et Polkadot.

NATIVE TOKENS STAKING BETWEEN BLOCKCHAINS

With regards to POS blockchain in the crypto environment, the @Cardano blockchain ranked the 3rd with $11.49B staked in the network!

