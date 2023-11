21 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La branche de développement de Cardano, Input Output, a dévoilé la proposition CIP-1694, qui aura un impact sur l’écosystème Cardano avec un vote crucial prévu entre le 1er et le 11 décembre. Cette proposition vise à renforcer la gouvernance décentralisée de Cardano et l’implication de la communauté. Les composantes clés de l’écosystème Cardano, Mithril et Lace, ont joué des rôles importants.

Mithril, qui sert de solution de mise à l’échelle depuis son lancement en mainnet en juillet, a avancé dans ses efforts de décentralisation grâce à un concept de preuve de concept en réseau peer-to-peer. Parallèlement, Lace, le portefeuille Cardano, a introduit la version 1.7 avec une fonctionnalité multitâche.

Voltaire, la division responsable de la cohésion communautaire, prévoit d’organiser une session de vote pour la CIP-1694, dans le but d’établir un comité constitutionnel chargé de superviser la participation des détenteurs d’ADA et de prévenir le spam sur le réseau de jetons.

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a souligné deux avantages clés de la CIP-1694 : la collecte des commentaires de la communauté et des mécanismes de vote plus rapides. En effet, La période de vote est prévue du 1er au 11 décembre, et les électeurs admissibles doivent déléguer leurs ADA à un pool de mise avant le 20 novembre.



Va t-il atteindre la barre du dollar ?

Le prix de Cardano (ADA) montre des signes de dynamisme haussier avec deux motifs de croisement doré notables sur le graphique journalier. Le premier croisement doré s’est produit lorsque la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA) a croisé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 100 jours (EMA), indiquant un moment favorable pour une action haussière. Ce croisement a propulsé ADA au-dessus d’une ligne de tendance descendante et d’une résistance à 0,3 $.

Les traders ont profité des opportunités à court terme sur ADA, notamment le scalping, en anticipant un éventuel rallye haussier. Le deuxième croisement doré, plus significatif, s’est produit lorsque la moyenne mobile exponentielle de 50 jours a croisé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 200 jours. Ce développement a permis à Cardano de franchir les niveaux de résistance à 0,33 $ et 0,37 $.

Bien qu’ADA ait brièvement atteint 0,41 $, il n’a pas pu maintenir le support à 0,4 $, ce qui a entraîné une correction à la baisse à 0,35 $. Le défi clé pour les haussiers se situe dans la zone de résistance entre 0,4 $ et 0,41 $, ce qui empêche une trajectoire claire vers une reprise au-delà de 0,5 $. Cependant, l’indice de force relative (RSI) se trouve dans la région de surachat, au-dessus de 70, suggérant un élan potentiel pour ADA pour approcher le seuil psychologiquement significatif de 1 $.