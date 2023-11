5 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Cardano fait partie des projets qui n’ont pas su afficher de très bonne performance au cours du mois d’octobre alors que les autres cryptomonnaies ont augmenté en moyenne de 15%. Cependant, depuis le début du mois de novembre, le projet de Charles Hoskison semble avoir pris du poil de la bête

Entre le 1er au 5 septembre, le cours de Cardano a déjà pris 14,56%, faisant partie des meilleures performances du top des cryptomonnaies par capitalisation. Ce regain d’intérêt des investisseurs méritent qu’on analyse les facteurs à la base du réveil du projet en bourse.

Tout d’abord, le récent Cardano Summit 2023, qui s’est déroulé du 2 au 4 novembre, a suscité un fort enthousiasme au sein de la communauté crypto. Ce sommet a permis de dévoiler des mises à jour importantes concernant Cardano et a attiré l’attention des investisseurs.

🏆 #CardanoSummit2023 Gala Awards Dinner!

💥 Last night the #CardanoCommunity came together to celebrate a remarkable Summit and honor our industry’s shining stars at the Armani Pavilion, Burj Khalifa.

👏 Congratulations to all the deserving award winners! pic.twitter.com/zbz4t5GUhX

— Cardano Foundation (@Cardano_CF) November 5, 2023