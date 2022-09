Cardano crypto : Vers un nouveau Rallye Haussier sur ADA ?

Le prix du cardano (ADA) est resté sous forte pression cette semaine, alors que l’indice de peur et d’anxiété est tombé à son niveau le plus bas depuis des mois. L’ADA s’est effondré à 0,43 dollar, son prix le plus bas depuis août de cette année.

Ce prix est inférieur d’environ 87% au plus haut historique de Cardano. La crypto monnaie a néanmoins une capitalisation boursière de plus de 14,3 milliards de dollars américains.

Compte tenu de la situation actuelle d’ADA, l’altcoin aurait besoin d’un catalyseur pour faciliter le retour de la confiance des investisseurs. Et la dernière mise à jour de IOHK pourrait suffire à faciliter ce retour.

La mise à jour a confirmé que la mise à niveau de Vasil a été un succès tout en soulignant les avantages qui découleront de ce développement.

La mise à jour a également souligné que Cardano était prêt à accueillir des dapps, ce qui a introduit plus d’efficacité et de rentabilité.

Parallèlement, la bourse de crypto monnaies japonaise Bitbank a récemment annoncé qu’elle allait bientôt coter ADA. Une cotation sur une bourse majeure, en particulier dans la juridiction japonaise, pourrait être un autre catalyseur à venir pour ADA. En effet, elle ouvrira la voie à une plus grande liquidité.

We’re pleased to announce that after a successful #Vasil upgrade on the 22nd of Sept, the new capabilities (including node & CLI support for reference inputs, inline datums, reference scripts), along with a new #Plutus cost model, are now available on the #Cardano mainnet! 🎉 pic.twitter.com/USja3TcJNi

— Input Output (@InputOutputHK) September 27, 2022