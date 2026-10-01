Philippe Crouzet nangulo sa board sa VallourecAng Pranses nga espesyalista sa mga seamless tubes, gikan sa 2009 hangtod 2020. Natawo niadtong Oktubre 18, 1956, sa Neuilly-sur-Seine, migraduwar siya nga nanguna sa iyang klase gikan sa ENA (National School of Administration), nagtrabaho sa Council of State, ug dayon migugol ug kapin sa baynte ka tuig sa Saint-Gobain. Gipangulohan niya ang Vallourec sa kinapungkayan sa pag-uswag sa lana, sa wala pa niya maagian ang usa sa pinakagrabe nga krisis sa kasaysayan sa grupo. Ang iyang karera usa ka ehemplo sa pagsabot sa cyclical stocks ug sa mga risgo nga nalangkit sa utang.
Edukasyon: Sciences Po, ENA ug ang Konseho sa Estado
Usa ka estudyante sa Lycée Pasteur sa Neuilly-sur-Seine, si Philippe Crouzet migraduwar sa Sciences Po Paris (1976, seksyon sa Serbisyo Publiko). Dayon misulod siya saNasudnong Eskwelahan sa Administrasyondiin siya mogawas labing maayo sa iyang klase niadtong 1981. Gisugdan niya ang iyang karera sa Lupon sa estado, isip usa ka auditor ug dayon isip usa ka master sa mga hangyo.
Niadtong 1983, naminyo siya kang Sylvie Hubac, usa ka senior civil servant nga nahimong chief of staff ni Presidente François Hollande gikan sa 2012 hangtod 2015.
Baynte dos ka tuig sa Saint-Gobain (1986-2008)
Niadtong 1986, miapil si Philippe Crouzet Saint-Gobain, nga gipangulohan ni Jean-Louis Beffa, isip direktor sa plano. Naghupot siya og lain-laing mga posisyon didto, pareho sa operasyon ug pinansyal:
- 1989-1992 : kinatibuk-ang manedyer sa mga galingan sa papel sa Condat;
- 1992-1996 : kinatibuk-ang delegado para sa Espanya ug Portugal;
- gikan sa 1996 : direktor sa dibisyon sa industriyal nga seramiko;
- gikan sa 2000 : Deputy general manager nga maoy nagdumala sa pinansya, pagpalit ug IT, unya sa Building Distribution division.
Kining karera nakahatag kaniya og komprehensibo nga kasinatian sa mga global industrial groups: pagdumala sa pabrika, pagdumala sa pinansyal, ug distribusyon. Aron mas masabtan ang kompanya nga nagbansay kaniya, tan-awa ang among pagtuki sa...Stock sa Saint-Gobain.
2009: Pagkuha og posisyon sa Vallourec
Niadtong Abril 2008, si Philippe Crouzet miapil sa supervisory board sa Vallourec; paglabay sa usa ka tuig, sa 2009Gitudlo siya nga tsirman sa board. Ang iyang termino gibag-o sulod sa upat ka tuig niadtong Marso 2012. Nagserbisyo usab siya isip direktor sa EDF gikan sa 2009 sulod sa lima ka tuig, ug nangulo sa komite nga nagmonitor sa mga pasalig sa nukleyar.
Ang Vallourec niadtong panahona anaa sa kinapungkayan sa iyang produksiyon. Ang grupo naggama og mga seamless steel tubes, nga gigamit panguna alang sa pag-drill sa lana ug gas (gitawag nga OCTG tubes), apan alang usab sa mga planta sa kuryente ug industriya. Uban sa kanunay nga taas nga presyo sa lana, kusog ang panginahanglan ug ang stock usa sa mga nanguna nga bahin sa Paris Stock Exchange.
2009-2014: Pagpamuhunan alang sa Pagtubo
Ang estratehiya alang niining panahona mao ang pagpalig-on sa presensya sa Vallourec sa mga lugar nga kusog ang pagtubo sa produksiyon sa hydrocarbon: Brazil (nga adunay bag-ong planta sa asero ug rolling mill nga gitukod kauban sa Sumitomo sa Japan), Estados Unidos (diin ang shale gas ug oil boom nagsuporta sa panginahanglan), ug ang Middle East. Kini nga mga pamuhunan nagdugang sa kapasidad ug utang sa grupo, base sa pangagpas nga ang panginahanglan magpabilin nga lig-on.
Niadtong 2010, ang iyang sweldo gibanabana nga 2,73 milyon nga euro, usa ka kantidad nga gisaway sa pipila ka mga shareholder, sumala sa prensa niadtong panahona, kinsa naghunahuna nga ang estratehiya ambisyoso kaayo.
2014-2020: Ang krisis sa lana ug ang pagkahugno sa stock market ngadto sa impyerno
Ang kalit nga pag-ubos sa presyo sa lana gikan sa ikaduhang katunga sa 2014 nakapausab sa tanan. Ang mga kompanya sa lana mipakunhod pag-ayo sa ilang mga pamuhunan sa pag-drill, ang gidaghanon sa mga tubo ug ang mga presyo mius-os pag-ayo, ug ang Vallourec, nga nabug-atan sa mga fixed cost ug utang, nag-antos sa sunod-sunod nga mga kapildihan. Ang grupo naglunsad og mga plano sa pagpakunhod sa gasto ug kapasidad, labi na sa Europa.
Niadtong 2016, ang Vallourec mihimo og dugang kapital nga gibana-bana nga usa ka bilyon nga euro, uban sa pagsulod sa Nippon Steel & Sumitomo Metal ug sa suporta sa Bpifrance, usa ka public shareholder. Kini nga operasyon nagtugot sa kompanya nga malampasan ang mga hagit niini, sa gasto sa dakong pagkunhod sa kapital alang sa kasamtangang mga shareholder.
Ang panahon gimarkahan usab sa kaso sa mga asero.Ascoval, sa Saint-Saulve (Nord), diin si Vallourec usa ka shareholder ug kustomer. Ang papel sa grupo sa mga pagsulay sa pag-ilog sa site gisaway pag-ayo, labi na sa dokumentaryo Ascoval, ang gubat alang sa asero ni Éric Guéret.
Mibiya si Philippe Crouzet sa board 2020Si Édouard Guinotte ang mipuli kaniya.
Human sa Crouzet: pag-usab sa istruktura ug usa ka bag-ong sinugdanan
Niadtong 2021, ang Vallourec miagi sa usa ka dakong restructuring sa pinansyal: usa ka dakong bahin sa utang niini ang gi-convert ngadto sa equity, ug ang mga nagpautang, lakip ang Apollo fund, nahimong mayoriya nga mga shareholder. Ang mga stake sa kasamtangang mga shareholder mikunhod pag-ayo. Ubos sa pagpangulo ni Philippe Guillemot, nga gitudlo niadtong 2022, gisirhan sa grupo ang mga planta niini sa Alemanya, gibalik ang pag-focus sa labing mapuslanon nga mga site niini (Brazil, Estados Unidos), ug gipakunhod pag-ayo ang utang niini. Niadtong 2025, gipahibalo sa ArcelorMittal ang pag-angkon sa gibana-bana nga 28% nga stake nga gihuptan sa Apollo.
Aron masundan ang kasamtangang sitwasyon sa grupo, ang mga resulta ug panan-aw niini, tan-awa ang among pagtuki saStock sa Vallourec.
Mga Leksyon para sa mga Mamumuhunan
Ang performance ni Vallourec atol sa pagdumala ni Philippe Crouzet usa sa labing gitun-an nga mga ehemplo sa Paris Stock Exchange. Upat ka importanteng butang nga angay nimong masayran:
- Ang usa ka cyclical stock gihusgahan sa tibuok siklo. Ang rekord nga ganansya sa kinapungkayan sa usa ka siklo dili malungtaron. Ang pagtimbang-timbang sa usa ka grupo sama sa Vallourec base sa mga resulta niini sa 2008 o 2013 sama ra sa pagkalimot nga ang presyo sa lana mahimong moubos.
- Ang utang mao ang nagpalala sa tanan. Sa panahon sa pag-uswag sa ekonomiya, kini ang mopausbaw sa pagtubo; sa panahon sa paghinay sa ekonomiya, kini ang mohulga sa pagkabuhi. Ang net debt to earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) ratio usa ka importanteng timailhan nga angay bantayan.
- Ang pagtaas sa kapital ug ang mga pagkakabig sa utang mokunhod. Ang usa ka shareholder nga magpabilin sa ilang mga bahin atol sa usa ka restructuring mahimong mawad-an sa kadaghanan sa ilang puhunan, bisan kung ang kompanya mabuhi.
- Importante ang pagdumala. Ang usa ka management board nga kontrolado sa usa ka supervisory board, nga adunay usa ka public shareholder sa kapital, dili makaprotekta batok sa mga sayop sa estratehiya.
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Si Philippe Crouzet sa mga importanteng petsa
|Tuig
|Entablado
|1956
|Natawo sa Neuilly-sur-Seine (Oktubre 18)
|1981
|Nigradwar sa ENA, nanguna sa iyang klase; miapil sa Konseho sa Estado
|1986
|Pag-apil sa Saint-Gobain
|2000
|Deputadong Punong Ehekutibo sa Saint-Gobain
|2008
|Miyembro sa supervisory board sa Vallourec
|2009
|Tsirman sa hunta sa Vallourec; direktor sa EDF
|2012
|Gibag-o ang mandato sulod sa upat ka tuig
|2016
|Pagdugang sa kapital uban sa Nippon Steel ug Bpifrance
|2020
|Mobiya na siya sa pagka-chairman sa board
FAQ
Kanus-a man gidumala ni Philippe Crouzet ang Vallourec?
Siya ang nangulo sa management board sa Vallourec gikan sa 2009 hangtod 2020, human sa pagserbisyo sa supervisory board niini gikan sa Abril 2008.
Ngano nga miubos ang presyo sa stock ni Vallourec atol sa iyang termino?
Panguna tungod sa pagkahugno sa presyo sa lana gikan sa 2014 padayon, nga nakapakunhod sa panginahanglan alang sa drilling tubing, samtang ang grupo adunay dakong utang human sa mga pamuhunan niini sa pagtubo.
Unsa ang karera ni Philippe Crouzet sa wala pa ang Vallourec?
Nigradwar nga nanguna sa iyang klase gikan sa ENA niadtong 1981, nagsugod siya sa pagtrabaho sa Council of State sa wala pa mogugol og kapin sa baynte ka tuig sa Saint-Gobain, ug sa kadugayan nahimong deputy managing director.