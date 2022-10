Ces 3 Altcoins à acheter maintenant avant une forte hausse !

Est-il possible de faire fortune avec les crypto monnaies ? Oui. Des investisseurs précoces l’ont fait lorsque des géants comme le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH) commençaient à peine à apparaître sur le marché. Les plus septiques pourraient affirmer que la tendance à gagner des millions avec les crypto monnaies est une histoire du passé. Mais nous ne sommes pas d’accord. Nous sommes au milieu de l’hiver crypto, qui pour nous, signale une opportunité d’acheter les meilleures altcoins à des prix abordables.

Top 3 Altcoins à Acheter dès maintenant

Acheter Crypto Monnaie Prometteuse



1 – Chainlink (LINK) : Le futur des contrats intelligents

Capitalisation boursière : €3,561,282,947

: €3,561,282,947 Position par capitalisation boursière : 23

: 23 Cours actuel : €7.24

Chainlink est une altcoin qui permet la mise en place de contrats intelligents interconnectés au niveau mondial. En outre, il s’agit d’un réseau décentralisé de nœuds qui utilise des oracles pour alimenter les données des smart contracts on-chain à partir de sources off-chain. Depuis son lancement en 2019, le réseau a permis une communication sécurisée entre les blockchains et les flux de données et événements externes. Ces flux de données comprennent, par exemple, les cours boursiers et les résultats d’événements sportifs.

Support : $6.04

Résistance : $9.30

Target : $18.20

Récemment, Chainlink a annoncé Chainlink Build. En accordant un meilleur accès aux services et à l’assistance technique de Chainlink en échange de promesses de frais de réseau et d’autres incitations aux fournisseurs de services de Chainlink, Chainlink BUILD a pour objectif d’accélérer la croissance des projets en phase de démarrage et des projets établis au sein de l’écosystème Chainlink. Les incitations économiques entre les communautés sont alignées, ce qui favorise la durabilité à long terme des deux écosystèmes.

2 – Ripple (XRP) : Crypto pour les entreprises

Capitalisation boursière : €22,406,716,615

: €22,406,716,615 Position par capitalisation boursière : 6

: 6 Cours actuel : €0.4487

Pour ce qui est des meilleures cryptos pas chères, Ripple (XRP-USD) figure sur la liste depuis un certain temps. Malgré une capitalisation boursière massive de 22 milliards de dollars au moment de la rédaction, ce token se négocie toujours autour de 0,43 $.

Support : $0.44

Résistance : $0.56

Target : $0.86

Le fait est que Ripple (XRP) est un projet massif qui existe depuis un certain temps. L’une des “vieilles gardes” dans ce secteur, XRP s’est concentré sur la fourniture de transactions à une fraction d’un centime. Ce faisant, XRP cible les utilisateurs institutionnels et les entreprises qui cherchent à transférer de l’argent au-delà des frontières.

Maintenant, XRP a certainement ses vents contraires. Ce token a été l’un des premiers à être étiqueté par la SEC comme une valeur mobilière. En conséquence, avec une affaire juridique en cours, les investisseurs ont des préoccupations notables.

Cela dit, si cette affaire est résolue favorablement (ce qui, selon de nombreux experts, est l’issue probable), il s’agit d’un jeton avec un sérieux potentiel de hausse. En conséquence, il s’agit de l’une des meilleures cryptos bon marché à acheter qui, selon moi, mérite d’être mise sur la liste de surveillance, au minimum.

3 – Cardano (ADA) : La nouvelle génération de crypto

Capitalisation boursière : €14,737,610,178.01

: €14,737,610,178.01 Position par capitalisation boursière : 8

: 8 Cours actuel : €0.4291

Cardano a réussi à sécuriser sa 3e place dans notre top 3 des altcoins à acheter. En effet, il fait partie des projets de crypto monnaies les plus prometteurs. C’est bien connu puisque Cardano est aujourd’hui la crypto monnaie proof-of-stake la plus avancée et la plus appréciée du marché. Cardano est sans aucun doute l’une des plateformes blockchain les plus évaluées par les pairs et les plus méticuleusement construites, et personne dans le monde des crypto monnaies ne peut le contester. Peu d’autres crypto-monnaies, voire aucune, peuvent prétendre à ce titre.

Support : $0.42

Résistance : $0.58

Target : $1.2