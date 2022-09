Ces 3 Cryptos prêtent à Exploser

Le monde des crypto monnaies est volatile, et il n’y a donc pas de réponse simple à la question de savoir quelle crypto acheter en ce moment. Même les projets les plus connus, comme le bitcoin et l’ethereum, peuvent connaître des variations de prix spectaculaires. Voici notre liste pour découvrir quelle crypto acheter cette semaine.

Top 3 des Crypto Monnaies à Acheter Cette Semaine

Ethereum (ETH) – La Crypto qui va dépasser le Bitcoin Ravencoin (RVN) – La Crypto monnaie qui va exploser Sweatcoin (SWEAT)- Une Crypto qui marche vers le succès

Acheter une crypto monnaie n’est pas une mince affaire, mais nous avons trouvé certaines des crypto monnaies les plus prometteuses à acheter cette semaine.

1 – Ethereum (ETH) – La Crypto qui va dépasser le Bitcoin

Capitalisation boursière : €166,263,414,360.75

Position par capitalisation boursière : 2

Cours actuel : 1.359,08

Dominance du marché : 17.94 %

Il existe une raison pour laquelle l’Ethereum (ETH-USD) semble toujours figurer sur la liste des meilleures crypto monnaies à acheter pour les investisseurs. Que le marché soit en hausse ou en baisse, le vaste écosystème d’Ethereum continue de fonctionner et de générer de l’utilité pour ses utilisateurs. En effet, les principales mesures de croissance sous-jacentes qui soutiennent ce réseau fournissent certaines des raisons fondamentales les plus solides pour posséder une crypto monnaie à long terme.

Le cours de l’Ethereum évolue sur la moyenne mobile de 200 sur le graphique hebdomadaire. Nous pensons que c’est un excellent niveau pour trader de l’Ethereum car nous voyons un énorme potentiel de hausse pour retrouver le niveau $ 2000.

2 – Ravencoin (RVN) – La Crypto monnaie qui va exploser

Capitalisation boursière : €453,202,827

Position par capitalisation boursière : 79

Cours actuel : € 0.03869

Ravencoin est une initiative qui vise à permettre aux particuliers de créer leurs propres tokens. Les utilisateurs peuvent brûler 500 Ravencoin et créer leur propre token qui représente un actif du monde réel. Un exemple de l’utilité de ce système est la tokenisation de l’immobilier. Un propriétaire immobilier pourrait utiliser Ravencoin pour tokeniser un bien d’investissement et le diviser en 100 morceaux. Cela donnerait aux investisseurs immobiliers beaucoup plus de liquidité qu’ils n’en ont aujourd’hui et abaisserait les barrières à l’entrée pour investir dans l’immobilier.

Malgré le fait que le Ravencoin a perdu près de 90% de son plus haut historique, le projet est prometteur et nous sommes sur un niveau de soutien important, cela pourrait être un excellent niveau pour acheter du Ravencoin.

Le 20 février 2021, le prix du Ravencoin a bondi du même niveau de support que nous sommes actuellement à 0.035$.

3 – Sweatcoin (SWEAT) : Une Crypto qui marche vers le succès

Capitalisation boursière : €67,801,133



Position par capitalisation boursière : 308

Cours actuel : € 0.03318

Le marché du fitness est l’un des plus importants au monde. Sweatcoin perturbe ce secteur en utilisant l’industrie de la blockchain. Sweatcoin permet aux utilisateurs de faire de l’exercice et de gagner de l’argent en le faisant. En septembre, les développeurs ont lancé la crypto Sweat Economy pour permettre aux utilisateurs d’encaisser leurs avoirs.

SWEAT s’est fortement effondré après le lancement, comme cela était largement attendu. Cette chute s’est produite lorsque les détenteurs de SWEAT ont commencé à encaisser leurs avoirs. Néanmoins, à long terme, il est probable que la devise rebondisse à mesure que les développeurs lancent de nouvelles fonctionnalités.

Après avoir perdu près de 70%, le prix de la sweat coin se stabilise et nous pensons que l’achat de SWEAT est une excellente décision à long terme.