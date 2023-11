9 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

e cours de Chainlink a déjà progressé de plus de 100% depuis la reprise du marché crypto au mois d’octobre. Pour les 7 derniers jours, le LINK a pu croître de 40%. Cette performance a propulsé le LINK aux portes du cercle tres prestigieux du top 10.

Cette tendance de Chainlink devrait perdurer si l’on se réfère aux analyses de quelques experts. Pour Rekt Capital, il est clair que le LINK a réussi à briser son biseau descendant et qu’il s’est sur la voie royale de la hausse. Dans cette optique, l’expert avec le pseudonyme Altcoin Sherpa a fait savoir que la valeur de la crypto devrait grimper jusqu’à 20$.

$LINK is going to $20 and there’s nothing you can do about it. EMAs all bullish on the 1W and this one chopped for 500 days before exploding. #LINK https://t.co/zvC7mQFx8k pic.twitter.com/JvSirAeSb8

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) November 8, 2023