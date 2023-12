9 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le réseau Oracle Chainlink a lancé un accès anticipé à la mise à jour v0.2 de son mécanisme de staking natif. Ce développement a suivi une période de migration prioritaire de neuf jours débutant le 28 novembre. Durant cette phase, les détenteurs de la version v0.1 ont eu la possibilité de transférer leurs LINK stakés et les récompenses accumulées vers la nouvelle version.

Il est important de noter que le pool communautaire de staking v0.2 a été complètement rempli quelques heures seulement après l’ouverture de l’accès anticipé, avec des contributions atteignant 40,87 millions de LINK, provenant à la fois des migrants de la version v0.1 et des nouveaux participants.

The #Chainlink Staking v0.2 community pool has officially filled, with over 19M additional LINK staked in under 7 hours since Early Access opened ⬡

We want to thank the community—both v0.1 migrators and new stakers—for participating in the v0.2 launch and putting 40,875,000… pic.twitter.com/SpbFR7b7lX

— Chainlink (@chainlink) December 7, 2023