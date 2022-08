Chiliz Crypto : bientôt un record historique des prix pour le Chiliz ?

Alors que de nombreuses crypto-monnaies comme BTC et Ethereum sont baissières, Chiliz est extrêmement haussier. Le prix du Chiliz est-il en train d’atteindre l’ATH ?

Le prix Chiliz est dans le canal parallèle descendant

Le cours du Chiliz (CHZ) est passé d’environ 0,95 USD à environ 0,081 USD et est depuis dans un canal parallèle à la baisse. Mais depuis le mois dernier, le prix du Chiliz a augmenté massivement et surtout ce mois-ci, le cours du CHZ pourrait monter encore plus haut. De plus, l’histogramme du MACD est en hausse haussière depuis le mois dernier. Pendant ce temps, le RSI se montre neutre et ne donne ni signaux haussiers ni baissiers.

Pour un retournement de tendance complet à la hausse, le prix du token CHZ doit casser le nombre d’or à environ 0,63 $. Cependant, une résistance significative de Fibonacci attend déjà sur la ligne de tendance supérieure du canal baissier à environ 0,42 USD.

Le prix du Chiliz fait maintenant face à la résistance de Fibonacci

Dans le graphique hebdomadaire, le prix du Chiliz a pu dépasser l’EMA de 50 semaines à environ 0,2 USD et rencontre maintenant une résistance de Fibonacci importante au nombre d’or à environ 0,24 USD. Si le Chiliz brise cette résistance, le token pourrait se rallier à environ 0,42 $.

En revanche, si la crypto-monnaie Chiliz est rejeté de manière baissière, un important support de Fibonacci l’attend aux alentours de 0,178 USD et 0,14 USD. De plus, le MACD dans le graphique hebdomadaire est clairement haussier, car l’histogramme est en hausse haussière depuis plusieurs semaines et les lignes MACD sont également franchies à la hausse. Le RSI est neutre.

Chiliz : vers un signal haussier des moyenne mobiles

Toujours dans le graphique journalier, l’histogramme de la MACD est en hausse haussière et les lignes MACD sont croisées à la hausse. De plus, les EMA pourraient établir une golden cross (une croisement vers le haut), ce qui confirmerait la tendance haussière à court et moyen terme.

Cependant, le RSI pourrait développer une divergence baissière, après quoi le prix du Chiliz pourrait corriger fortement. Le signal d’achat sur le Chiliz reste donc à confirmer et ne sera valable que peu de temps.

Le prix de Chiliz monte-t-il à ATH sur le graphique BTC ?

Contre le Bitcoin BTC, le prix Chiliz se situe à la résistance cruciale de Fibonacci à environ 0,0000115 BTC. Si le Chiliz casse cette résistance, il pourrait monter jusqu’à l’ATH à environ 0,0000168 BTC ou même mettre en place un nouvel ATH.

De plus, l’histogramme des MACD dans le graphique mensuel est à la hausse pour le troisième mois consécutif et les lignes MACD pourraient également se croiser à la hausse.

Si Chiliz est désormais rejeté de manière baissière, il trouvera des supports Fib importants aux alentours de 0,00000795 BTC et 0,000006 BTC au plus tard.