Cisco Systems : Forte Hausse après les Résultats du 4e Trimestre de l’Exercice 2022

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) est l’une des entreprises dont on parle le plus aux États-Unis dans tous les articles d’actualité des 12 dernières heures.

Résultats Trimestriels de Cisco Systems

Mercredi, la société technologique a annoncé des revenus stables et une baisse de 4 % de son bénéfice par action pour le quatrième trimestre fiscal, mais elle a terminé l’exercice avec des revenus en hausse de 3 % et des bénéfices en hausse de 13 %.

Chuck Robbins, président et PDG de Cisco, a déclaré que la forte demande se poursuivait alors que les commandes et le carnet de commandes de la société atteignaient des niveaux record. La société a guidé la croissance des revenus pour le premier trimestre fiscal et l’exercice fiscal 2023.

Cisco une Action à Acheter pour les Investisseurs de Long Terme

La publication des résultats de Cisco vient confirmer que le groupe technologique conserve un bilan parfaitement sain, et même au-delà des attentes des analystes financiers ! Ses finances devraient continuer d’afficher des chiffres largement positifs malgré des investissements effectués récemment pour sa future croissance.

Acheter l’action Cisco est donc relativement intéressant pour les investisseurs de long terme à la recherche de valeurs technologiques à mettre en portefeuille. Pour les spéculateurs de court terme, il pourrait être judicieux d’attendre un pull back, un léger repli, avant de se positionner.

En effet, une correction de court terme n’est pas à exclure avant un nouvel élan haussier sur le cours de l’action Cisco.