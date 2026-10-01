André Citroën (1878-1935) hè unu di i grandi nomi di l'industria francese. Diplomatu di l'École Polytechnique, ùn hà micca inventatu l'automobile, ma hè statu unu di i primi in Europa à pruduce la in massa, vende la cum'è pruduttu di massa è aduprà la cum'è strumentu di marketing. A so vita hè ancu una lezione d'ecunumia: un successu industriale spettaculare, finanziatu da un debitu crescente, chì hè finitu in fallimentu è in l'acquistu di a cumpagnia da Michelin. In u 2026, u so nome hè riapparsu in l'attualità cù a campagna per a so sepultura in u Panthéon.

Prima vita: figliolu d'immigranti cù una passione per a tecnulugia

André Citroën hè natu u 5 di ferraghju di u 1878, in Parigi, à u 44 di a rue Laffitte, in u 9u arrondissement. Era u quintu è ultimu figliolu di Levie Citroen, un mercante di diamanti ebreu olandese chì s'era stallatu in Parigi in u 1873, è Amalia Kleinmann, originaria di Varsavia. U nome di famiglia vene da un antenatu chì era un mercante d'agrumi in i Paesi Bassi ("citroen" significa limone in olandese); hè statu André chì hà aduttatu a dieresi nantu à a "e".

A so zitellina hè stata marcata da a tragedia: in u 1884, u so babbu s'hè suicidatu dopu à un investimentu disastruosu in una miniera di diamanti in Sudafrica. Studiente brillanti à u Liceu Condorcet, affascinatu da Jules Verne è da a custruzzione di a Torre Eiffel, André hè entratu in uÉcole polytechnique fr 1898.

Ingranaggi à spina di pesce: a nascita di un logò

In u 1900, durante un viaghju in Pulonia, hà scupertu un prucessu di fabricazione per ingranaggi à scanalatura in V. Quessi ingranaggi, più silenziosi è capaci di trasmette una putenza elevata, necessitavanu una precisione di machinazione elevata. André Citroën hà compru a licenza è hà sviluppatu un prucessu di pruduzzione industriale utilizendu l'acciaiu. In u 1901, ellu è dui amichi di liceu anu fundatu una sucietà di fabricazione di ingranaggi in u quartieru di Faubourg Saint-Denis à Parigi.

Stu doppiu chevron diventerà dopu l'emblema di a marca di vitture: unu di i loghi più ricunnisciuti in l'industria mundiale hè natu da una parte meccanica.

Mors, l'America, è a scuperta di a pruduzzione di massa

Da u 1906 in avanti, hè statu chjamatu per aiutà u fabricatore di vitture. Morse, chì era tandu in difficultà. Hà riurganizatu a so gestione è a gamma di prudutti: a pruduzzione hè aumentata da 300 vitture in u 1908 à 800 in u 1913. In u 1912, un viaghju in i Stati Uniti l'hà profondamente affettatu: hà visitatu a fabbrica Ford è hà scupertu a pruduzzione in catena di montaggio. A so ambizione hè diventata quella di diventà un "Henry Ford europeu".

1915-1918: A fabbrica di conchiglie nant'à u Quai de Javel

Mubilizatu in u 1914 cum'è ufficiale d'artiglieria, hà osservatu a scarsità di munizioni. In ghjennaghju di u 1915, hà prupostu à u Ministeru di a Guerra a custruzzione, in pochi mesi, di una fabbrica capace di pruduce cartucce di 75 mm à un ritmu senza precedenti. Per via di Molo di JavelIn Parigi, hà custruitu una fabbrica ultramuderna chì impiegava finu à 13 000 donne. Hà pruduttu un totale di circa 23 milioni di bombe. A fabbrica hè ancu cunnisciuta per i so servizii suciali, chì eranu rari à l'epica: una cantina, un'infermeria è un asilu nido.

1919: U Tipu A è a prima vittura europea prudutta in serie

Subitu dopu à l'armistiziu, a fabbrica hà persu i so ordini militari. André Citroën hà anticipatu questu: hà cunvertitu u situ in una fabbrica di vitture in pochi mesi. In ghjennaghju 1919, hà annunziatu à a stampa una vittura à u prezzu di 7.250 franchi, circa a metà di u prezzu di a più economica di u mercatu. A campagna hà generatu più di 16.000 dumande in duie settimane.

La Citroën Type AA Citroën 2CV, cuncipita da l'ingegnere Jules Salomon, hè stata lanciata u stessu annu. Hè stata presentata cum'è a prima vittura europea fabbricata in grande serie, cù un scopu di 30 vitture per ghjornu. In u 1929, Citroën hà pruduttu 102.891 automobili, guasi un terzu di a pruduzzione francese, è hà impiegatu circa 32.000 travagliadori in e so fabbriche di Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen è Grenelle.

Un geniu di marketing in anticipu nantu à u so tempu

André Citroën hà capitu prima di l'altri chì a publicità vende:

U 4 d'ottobre di u 1922, un aereo hà scrittu "Citroën" in lettere di fume sopra l'Arcu di Trionfu durante u Salone di l'Automobile;

Da u 1925 à u 1933, una gigantesca insegna luminosa fatta di Torre Eiffel un cartellone publicitariu gigante;

un cartellone publicitariu gigante; E spedizioni à meza pista di Kégresse anu fattu una forte impressione nant'à l'opinione publica: traversata di u Sahara (1922-1923), Crociera Nera in Africa (1924), Crociera Gialla in Asia (1931);

in Africa (1924), in Asia (1931); Innova dinù in u serviziu post-vendita: manuale di guida, rete di concessionarii, pezzi di ricambio originali garantiti.

A Traction Avant è a fallimentu di u 1934

In u 1933, per stà cumpetitivu contr'à Louis Renault, André Citroën hà fattu ricustruisce a fabbrica di Javel in pochi mesi, trasfurmendula in una di e più muderne d'Europa. Hà ingaghjatu l'ingegnere André Lefebvre, chì hà cuncipitu a... in un annu. Trazione di fronte, presentata u 24 di marzu di u 1934. A vittura hè rivoluzionaria, ma l'impresa hè esaurita finanziariamente: un rapportu di a Banca di Francia publicatu in maghju di u 1934 segnala perdite di 200 milioni di franchi.

E banche rifiutanu di cuntinuà à sustene lu, è u guvernu ùn vole micca intervene. 21 décembre 1934A cumpagnia Citroën hè stata messa in liquidazione ghjudiziaria. U creditore principale, MichelinHà ripigliatu a cumpagnia. In ghjennaghju di u 1935, André Citroën hà vindutu e so azzioni; Pierre Michelin l'hà rimpiazzatu cum'è presidente in lugliu. Malatu, André Citroën hè mortu u 3 di lugliu di u 1935, in Parigi, à l'età di 57 anni.

L'eredità: da Michelin à Stellantis

A marca hè sopravvissuta è hà prosperatu sottu a pruprietà di Michelin, cù mudelli emblematichi cum'è a 2CV (1948) è a DS (1955). In u 1976, Peugeot hà acquistatu Citroën, dendu nascita à u gruppu. PSA Peugeot CitroenIn ghjennaghju 2021, a fusione di PSA è Fiat Chrysler hà creatu Stellaredi quale Citroën hè una di e quattordici marche.

In Parigi, u Quai de Javel hè statu ribattezzatu Quai André-Citroën in u 1958, è l'antica fabbrica hè stata rimpiazzata da u Parc André-Citroën. Dapoi parechji anni, a famiglia, in particulare u so nipote Henri-Jacques Citroën, hà difesu a so interrazione in u Panthéon. U 26 d'aostu di u 2026, u presidente di u Medef (Cunfederazione Francese di l'Imprese), Patrick Martin, hà appruvatu publicamente sta candidatura à a scola d'estate di l'urganizazione.

Ciò chì a storia di André Citroën insegna à l'investitore

A traiettoria di Citroën offre lezioni chì sò sempre pertinenti per l'analisi di i pruduttori di vitture quotate:

U vulume ùn hè micca abbastanza. Citroën hà vindutu assai, ma à prezzi assai bassi per cunquistà u mercatu. Senza margini sufficienti, a crescita finanziata da u debitu hè diventata fragile. In borsa, si guarda u margine operativu è u flussu di cassa, micca solu e vendite. L'industria automobilistica hè assai intensiva in capitale. Ricustruisce una fabbrica o lancià un mudellu rivoluzionariu costa somme cunsiderevuli. Questu hè veru in u 2026 cù a transizione à i veiculi elettrichi, chì mette in difficultà e finanze di tutti i pruduttori. U partenariu finanziariu hè impurtante. Michelin, u creditore, hè diventatu u pruprietariu. I ligami trà i pruduttori è i fornitori restanu stretti; a nostra analisi di uAzzioni Michelin mostra cumu u fabricatore di pneumatici s'hè diversificatu dapoi.

Per seguità l'erede attuale di a marca chevron, cunsultate u nostru prufilu nantu àAzzioni Stellantisè per paragunà cù u grande rivale storicu di Citroën, quellu di uAzioni RenaultQueste analisi sò solu à scopi informativi è ùn custituiscenu micca cunsiglii d'investimentu.

Annu Avvenimentu 1878 Natu in Parigi (5 di ferraghju) 1898 Ingressu à l'École Polytechnique 1901 Creazione di una sucietà di ingranaggi à spina di pesce 1906 Piglia a guida in a ripresa di Mors 1915 Custruzzione di a fabbrica di cunchiglie di u molo di Javel 1919 Lanciu di a Citroën Type A 1924 Crociera Nera 1934 Traction Avant (marzu), liquidazione ghjudiziaria (21 dicembre) 1935 Ripresu da Michelin; mortu u 3 di lugliu 1976 Nascita di PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën diventa una marca Stellantis

FAQ

Perchè u logu Citroën hà dui chevroni ?

Face pensà à l'ingranaggi in forma di V (a spina di pesce) chì André Citroën fabricava à l'iniziu di a so carriera, prima di avventurassi in l'industria automobilistica.

Perchè Citroën hà fattu fallimentu in u 1934 ?

L'impresa avia pigliatu un debitu significativu per finanzià a so crescita, a ricustruzzione di a fabbrica Javel è u sviluppu di a Traction Avant, mentre chì i so bassi prezzi di vendita limitavanu i so margini di prufittu. E banche anu rifiutatu di sustene la, è hè stata messa in amministrazione controllata u 21 di dicembre di u 1934.

Quale hè u pruprietariu di Citroën oghje ?

Citroën hè una marca di u gruppu Stellantis, creata in u 2021 da a fusione trà PSA è Fiat Chrysler Automobiles.