EduBourse » EduBourse News » Biografia di Éric Trappier, CEO di Dassault Aviation è architettu di e vendite di Rafale

Eric Trappier hà guidatu Dassault Aviation dapoi ghjennaghju 2013. Natu u 1 di ghjugnu di u 1960, s'hè unitu à u gruppu à l'età di 24 anni è hà passatu a maiò parte di a so carriera à vende aerei da caccia per l'esportazione prima di piglià a direzzione. Sottu a so dirigenza, u rafaleCunsiderata dapoi tantu tempu invendibile fora di a Francia, hè diventata un successu cummerciale mundiale. In ghjennaghju 2025, hà ancu pigliatu a presidenza di u Gruppu Industriale Marcel Dassault (GIMD). Un ritrattu di un capu discretu chì e so decisioni sò impurtanti per tutti quelli chì difendenu i valori di difesa.

Furmazione è inizi

Éric Trappier hè un ingegnere diplumatu da Télécom SudParis. Hà finitu u so serviziu militare cum'è ufficiale in a Marina Francese in u 1983 è u 1984, dopu s'hè unitu à Dassault Aviation in u 1984. Avà hè capitanu di riserva di marina. Maritatu in u 1983, hè babbu di trè figlioli.

Trenta anni à u serviziu di l'esportazione

A so carriera in Dassault Aviation hè stata guasi interamente focalizzata nantu à l'affari internaziunali:

1984-1987 : ufficiu di cuncepimentu è gestione di sistemi d'arme.

: ufficiu di cuncepimentu è gestione di sistemi d'arme. 1987-1991 : gestione tecnica internaziunale, rispunsevule di e negoziazioni cù a Corea di u Sud, Singapore, l'Arabia Saudita, u Cile è a Germania. Hè implicatu in a vendita di l'aerei di pattuglia marittima di l'Atlanticu.

: gestione tecnica internaziunale, rispunsevule di e negoziazioni cù a Corea di u Sud, Singapore, l'Arabia Saudita, u Cile è a Germania. Hè implicatu in a vendita di l'aerei di pattuglia marittima di l'Atlanticu. 1991-1995 : rispunsevule di e vendite in Asia, cumpresu u cuntrattu Mirage cù l'India.

: rispunsevule di e vendite in Asia, cumpresu u cuntrattu Mirage cù l'India. 1995-2000 : rispunsevule di e vendite in l'Emirati Arabi Uniti, induve gestisce u cuntrattu Mirage 2000-9.

: rispunsevule di e vendite in l'Emirati Arabi Uniti, induve gestisce u cuntrattu Mirage 2000-9. 2000-2005 : direttore di e regioni di u Mediu Oriente è di l'Africa, dopu direttore di l'espurtazioni militari.

: direttore di e regioni di u Mediu Oriente è di l'Africa, dopu direttore di l'espurtazioni militari. 2006 : Direttore generale internaziunale.

Negozia ancu l'accordi industriali per u dimostratore di droni di cummattimentu. nEURONguidatu da Dassault Aviation cù Saab (Svezia), Alenia (Italia), RUAG (Svizzera), HAI (Grecia) è EADS (Spagna). Stu prugramma europeu hà servitu da laburatoriu per e tecnulugie di pilotu stealth è autonomu.

2013: U più ghjovanu CEO in a storia di Dassault Aviation

Cooptatu cum'è direttore u 18 di dicembre di u 2012, Éric Trappier hè statu numinatu presidente è direttore generale u Ghjennaghju 8 2013succedendu à Charles Edelstenne. À 52 anni, diventa u quintu CEO di a cumpagnia dapoi a so creazione in u 1929, è u più ghjovanu à occupà sta pusizione.

Hà ereditatu una situazione paradossale: u Rafale era tecnicamente ricunnisciutu, ma nisun cliente straneru l'avia ancu acquistatu, è l'aeronau era sustinutu solu da ordini di u guvernu francese. A sfida di u decenniu era dunque di trasfurmà un prugramma naziunale in un successu d'esportazione.

E vendite maiò di u Rafale sottu a so dirigenza

A dicada dopu li hà datu ragione. I cuntratti chjave firmati dapoi u 2015:

Annu Paesi pà 2015 in Egittu 24 Rafale (primu cliente d'esportazione), supplementatu da un secondu ordine in u 2021 2015 Qatar 24 Rafale, dopu aumentatu à 36 2016 India 36 aerei Rafale per l'Armata di l'Aria Francese 2021 Frankreich Aerei Rafale novi è usati 2021 Croatie 12 Rafale usati 2021 Emirati Arabi Uniti 80 aerei Rafale, u più grande ordine d'esportazione in a storia di u prugramma 2022 Indonesia 42 aerei Rafale, in parechji lotti 2024 Serbia 12 Rafale 2025 India 26 aerei Rafale Marine per a Marina Indiana

Questi successi anu cambiatu prufundamente a faccia di Dassault Aviation: un libru d'ordini pluriennale, un aumentu di a pruduzzione è una visibilità senza precedenti in u settore militare. Beneficianu ancu i principali partenarii di u prugramma, Thales per l'elettronica è Safran per i motori M88. L'investitori interessati à sta catena di valore ponu cunsultà e nostre analisi di...Azioni Dassault Aviation, daAzzione di Thales E et de l 'Azzioni Safran.

Schedarii sensibili: SCAF è Falcon

Ùn hè micca cusì simplice. U prugramma europeu di Sistema Aereu di Combattimentu di u Futuru (FCAS)U prugettu, lanciatu cù a Germania è a Spagna, hè statu marcatu da ripetuti disaccordi industriali annantu à a divisione di i compiti trà Dassault Aviation è Airbus. Éric Trappier hà difesu publicamente a necessità di un appaltatore principale chjaramente identificatu per l'aviò di caccia, una pusizione chì alimentava regularmente e tensioni cù i partenarii.

Da u latu civile, a gamma di jet d'affari Falcon U Falcon 6X hà cunnisciutu ritardi, in particulare ligati à i motori, prima di entre in serviziu è u Falcon 10X hè statu sviluppatu. L'attività di u Falcon ferma più sensibile à e cundizioni ecunomiche chè l'attività militare.

Presidente di u GIMD è una figura di punta in l'impiegatori industriali

U 9 ​​di ghjennaghju di u 2025, Éric Trappier hà succedutu à Charles Edelstenne cum'è presidente di a Gruppu Industriale Marcel Dassault (GIMD)A sucietà holding di a famiglia Dassault, chì cuntrolla in particulare Dassault Aviation è detene una participazione significativa in Dassault Systèmes, hè ella stessa l'azionista di maggioranza di Thales. Ellu ferma CEO di Dassault Aviation.

Hà ancu parechje pusizioni rappresentative:

Presidente di l'Associazione Europea di l'Industrie Aerospaziali è di Difesa (ASD), elettu in maghju 2017;

Presidente di u GIFAS (Associazione Francese di l'Industrie Aerospaziali), elettu l'8 di ghjugnu di u 2017 ;

Presidente di u CIDEF (Cunsigliu Francese di l'Industrie di Difesa) da marzu 2021 à ghjennaghju 2023;

Presidente di l'UIMM (Unione di l'Industrie è di i Mestieri Metallurgichi), elettu u 15 d'aprile di u 2021.

Hè statu Cumandante di a Legione d'Onore dapoi ghjennaghju 2025 è hà ricevutu a Medaglia di l'Aeronautica (2023).

Difesa europea in u 2026: perchè u so rolu hè impurtante per l'investitori

Dapoi u 2022, l'aumentu di i budget militari in Europa hà fattu di l'azzioni di difesa unu di i temi i più attenti à u mercatu azionario. In questu cuntestu, parechji punti meritanu attenzione:

U libru d'ordini : furnisce una visibilità annantu à parechji anni, ma a prufittuità dipende da a capacità di furnisce in tempu, dunque da a catena di subappalti.

: furnisce una visibilità annantu à parechji anni, ma a prufittuità dipende da a capacità di furnisce in tempu, dunque da a catena di subappalti. A struttura di cuntrollu Dassault Aviation hè detenuta à maggioranza da GIMD, cù Airbus cum'è azionista minoritariu significativu. U flottante liberu hè dunque limitatu, ciò chì pò amplificà i movimenti di u prezzu di l'azzioni.

Dassault Aviation hè detenuta à maggioranza da GIMD, cù Airbus cum'è azionista minoritariu significativu. U flottante liberu hè dunque limitatu, ciò chì pò amplificà i movimenti di u prezzu di l'azzioni. Cuntratti d'esportazione : dipendenu da decisioni pulitiche, finanziamenti è qualchì volta trasferimenti di tecnulugia, cù un calendariu d'implementazione spessu incertu.

: dipendenu da decisioni pulitiche, finanziamenti è qualchì volta trasferimenti di tecnulugia, cù un calendariu d'implementazione spessu incertu. Critères ESG : certi fondi escludenu l'arme, altri l'anu reintegrate dapoi u 2022. Questu influenza a dumanda di sti tituli.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre opinione nantu à Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Dapoi quandu Eric Trappier hè incaricatu di Dassault Aviation ?

Hè statu presidente è direttore generale di Dassault Aviation dapoi l'8 di ghjennaghju di u 2013.

Chì rolu hà avutu Eric Trappier in e vendite di u Rafale ?

Anzianu direttore generale internaziunale, hà guidatu a strategia d'esportazione chì hà permessu i primi cuntratti (Egittu è Qatar in u 2015, India in u 2016), po l'ordine record di 80 Rafale da parte di l'Emirati Arabi Uniti in u 2021.

Chì ghjè u GIMD presidutu da Éric Trappier ?

U Gruppu Industriale Marcel Dassault hè a sucietà holding familiale chì cuntrolla Dassault Aviation. Éric Trappier ne hè diventatu presidente u 9 di ghjennaghju di u 2025.

Éric Trappier hè u presidente di l'UIMM ?

Iè, hè statu elettu presidente di l'Unione di l'Industrie è di i Mestieri Metallurgichi u 15 d'aprile di u 2021.