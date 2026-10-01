Gerard Mestrallet hè unu di i dirigenti chì anu u più furmatu u paisaghju energeticu francese in l'ultimi trenta anni. Natu u 1 d'aprile di u 1949 in Parigi, hà guidatu a trasfurmazione di a Compagnie de Suez in un gruppu industriale, hà urganizatu a fusione cù Gaz de France in u 2008, è dopu hà presidutu GDF Suez, ribattezzata Engie in u 2015. Sta biografia ripercorre a so carriera, e decisioni maiò chì l'anu marcata, e cuntruversie ch'ellu hà suscitatu, è ciò chì a so lascita significa sempre in u 2026 per l'investitori chì seguitanu u settore energeticu.

Educazione: un ingegnere è un prufilu di funziunariu publicu senior

Gérard Mestrallet hà seguitu un percorsu prufessiunale tipicu di l'elite amministrativa francese, cù una forte orientazione scientifica. Hè un anzianu studiente di l'École Polytechnique (prumuzione 1968), diplomatu di l'École Nationale de l'Aviation Civile (1971), di l'Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), è dopu di l'ENA, da a quale s'hè diplomatu in u 1978 cù a prumuzione "Pierre Mendès France".

Dopu avè ottenutu u so diploma di l'ENA (Scola Naziunale d'Amministrazione), hè entratu in u Dipartimentu di u Tesoru cum'è amministratore civile. Da settembre 1982 à lugliu 1984, hà servitu cum'è cunsiglieru tecnicu per l'affari industriali in l'uffiziu di Jacques Delors, tandu Ministru di l'Ecunumia è di e Finanze. Sta sperienza à Bercy (u Ministeru di e Finanze) li hà furnitu una prufonda cunniscenza di a relazione trà u guvernu è e grande imprese, una risorsa chì si rivelerà preziosa in tutta a so carriera successiva.

Da a Suez Financial Company à a Società Generale di Belgio

In u 1984, hè entratu in a Suez Financial Company cum'è capu di prughjettu. Hà fattu rapidamente a so carriera: Delegatu Generale Aggiuntu per l'Affari Industriali in u 1986, Direttore Generale di a European Rights Company (una filiale di Suez) in u 1987, dopu Direttore Generale Aggiuntu di a cumpagnia in u 1991. In seguitu, hè diventatu Direttore Generale è Presidente di u Cumitatu Esecutivu di a Société Générale de Belgique, una di e più antiche cumpagnie di holding industriale in Europa, chì u so sviluppu hè in testa.

Questa sperienza belga hè stata cruciale: Suez ci participava in l'elettricità (Electrabel), a finanza è l'industria. Questu spiega perchè u Belgio ferma, finu à oghje, una petra angulare di l'attività di u gruppu, chì diventerà dopu Engie.

1995-2008: A trasfurmazione di Suez in un gruppu di servizii

In u 1995, Gérard Mestrallet hà pigliatu a direzzione di a Compagnie de Suez. A so strategia era chjara: riorientà un cunglomeratu finanziariu annantu à trè attività principali, energia, acqua è puliziaPer ghjunghje à questu scopu, hà iniziatu a fusione cù Lyonnaise des Eaux. In u 1997, hè stata creata Suez Lyonnaise des Eaux, di a quale hà presidutu u cunsigliu di gestione, mentre chì Jérôme Monod, u capu storicu di Lyonnaise, hà presidutu u cunsigliu di surveglianza.

U gruppu hè tandu vultatu à u nome Suez. In u 2003, hà aduttatu una struttura di guvernanza à cunsigliu d'amministrazione, cù Gérard Mestrallet chì ne hè diventatu presidente è direttore generale. Durante questu periodu, Suez hà gradualmente cedutu e so attività finanziarie è si hè pusizionatu cum'è un attore europeu in i servizii publichi, vale à dì, i servizii essenziali (elettricità, gasu, acqua, rifiuti).

2008: A fusione di GDF Suez, un matrimoniu di statu

A fusione trà Gaz de France è Suez, finalizata in lugliu 2008, hè l'operazione a più emblematica di a so carriera. Annunziata digià in u 2006 in u cuntestu di una minaccia d'offerta publica d'acquistu straniera per Suez, hà necessitatu una legislazione per permette à u statu francese di riduce a so participazione in Gaz de France sottu à a soglia minima ch'ellu era ubligatu à mantene. U novu gruppu, GDF Suez, diventa una di e principali cumpagnie energetiche mundiali. Gérard Mestrallet hè statu u so CEO da lugliu 2008 à maghju 2016, mentre ferma presidente di u cunsigliu d'amministrazione di Suez Environnement, a branca acqua è rifiuti chì era quotata in borsa separatamente.

Per l'investitori, sta fusione illustra un puntu chjave: in i settori regulati, u valore di una sucietà dipende tantu da a so strategia industriale chè da a so relazione cù u statu cum'è azionista. Questu hè un criteriu da cunsiderà quandu si analizeghja oghje...Azzione Engiedi quale u statu francese ferma un azionista maiò.

2015: GDF Suez diventa Engie

In u 2015, GDF Suez hà cambiatu u so nome è hè diventatu EngieOltre à u cambiamentu di marca, u gruppu annuncia un cambiamentu versu l'energie rinnuvevuli, i servizii energetichi è l'eliminazione graduale di u carbone. Tuttavia, questu cambiamentu vene tardi, secondu parechji osservatori: in un articulu di ferraghju 2020, Le Monde Hà mintuvatu "errori strategichi" chì avianu impeditu a transizione di u gruppu, nutendu chì u cambiamentu "verde" avia veramente cuminciatu solu in u 2013.

U 3 di maghju di u 2016, Gérard Mestrallet hà rinunciatu à a dirigenza generale per Isabelle Kocher è mantene a presidenza di u cunsigliu d'amministrazione. In u 2018, cede a presidenza à Jean-Pierre ClamadieuDapoi u 2021, Catherine MacGregor hè a direttrice generale di Engie.

E cuntruversie: i piani di compensazione è di pensione supplementaria

Cum'è parechji PDG di u CAC 40 di a so generazione, Gérard Mestrallet hè statu à u core di i dibattiti nantu à a remunerazione di i dirigenti:

2012 : a so remunerazione tutale hà righjuntu 3.005.079 €, una ligera diminuzione (-2,7%) paragunata à u 2011, chì l'hà tandu piazzatu in 8a pusizione in u CAC 40 (cifre pigliate da Wikipedia basate nantu à a stampa ecunomica).

: a so remunerazione tutale hà righjuntu 3.005.079 €, una ligera diminuzione (-2,7%) paragunata à u 2011, chì l'hà tandu piazzatu in 8a pusizione in u CAC 40 (cifre pigliate da Wikipedia basate nantu à a stampa ecunomica). Octobre 2014 L'ammontu di a so pensione supplementaria, stimata à 21 milioni d'euri è resa publica da a CGT, face cuntruversia in un mumentu induve u gruppu registra perdite pesanti per l'eserciziu finanziariu 2013. L'Altu Cumitatu di Guvernanza d'Impresa cunsidereghja u schema cum'è cunforme à u codice Afep-Medef; Emmanuel Macron, tandu Ministru di l'Ecunumia, indica chì u Statu vuterà contru à stu tipu di risoluzione in u futuru.

L'ammontu di a so pensione supplementaria, stimata à 21 milioni d'euri è resa publica da a CGT, face cuntruversia in un mumentu induve u gruppu registra perdite pesanti per l'eserciziu finanziariu 2013. L'Altu Cumitatu di Guvernanza d'Impresa cunsidereghja u schema cum'è cunforme à u codice Afep-Medef; Emmanuel Macron, tandu Ministru di l'Ecunumia, indica chì u Statu vuterà contru à stu tipu di risoluzione in u futuru. Chì 2016 Essendu diventatu presidente non esecutivu, annuncia ch'ellu rinuncia à u so salariu di presidente (350 000 € à l'annu), chì hè versatu à a fundazione d'impresa Engie.

Questi avvenimenti anu cuntribuitu à cambiamenti in a guvernanza di e cumpagnie quotate in borsa francese: voti vincolanti di l'azionisti nantu à a remunerazione di i dirigenti ("say on pay", legge Sapin 2 di u 2016), è regulamenti più severi nantu à e pensioni supplementari. Per un azionista individuale, a lettura di a sezione "guvernanza corporativa" di u documentu di registrazione universale face avà parte di a cunniscenza di qualsiasi azionista. analisi fundamentale seriu.

Paris Europlace, FACE è a diplomazia ecunomica

In più di i so duveri operativi, Gérard Mestrallet hà presidutu Paris Europlace, l'associu chì prumove Parigi cum'è centru finanziariu, è ancu u Fundazione per l'Azione contr'à l'Esclusione (FACE) Da u 2007 à u 2020. In u 2015, hè statu numinatu "ambasciadore per l'apprendimentu"; in aprile 2016, Ségolène Royal li hà cunfidatu una missione nantu à u prezzu di u carbone in Europa, in seguitu à a COP21.

Dopu à Engie, hè diventatu presidente esecutivu di aAgenzia Francese per u Sviluppu di Al-Ula (Afalula), rispunsevule di a cuuperazione franco-saudita intornu à stu situ patrimoniale. In ferraghju 2024, Emmanuel Macron l'hà numinatu cum'è rappresentante di a Francia per u prugettu. corridore ecunomicu India-Mediu Oriente-Europa (IMEC). Hà ancu servitu in numerosi cunsiglii: Société Générale, cunsigliu di surveglianza di Siemens, Tavola Rotonda Europea di l'Industriali, è parechji cunsiglii consultivi internaziunali in Cina è Hong Kong.

Hè Cumandante di a Legione d'Onore (2016) è Cumandante di l'Ordine Naziunale di u Meritu.

Ciò chì u so viaghju insegna à l'investitore in u 2026

A carriera di Gérard Mestrallet mette in luce trè realtà utili per chiunque investe in i valori di l'energia è di i servizii publichi:

E grande fusioni cambianu a natura di un'azione. L'azionista di Suez in u 1995 pussedia una sucietà finanziaria holding; l'azionista di u 2008, una sucietà energetica integrata; è l'azionista di u 2026, un gruppu cuncentratu nantu à l'energie rinnuvevuli è l'infrastrutture. A tesi d'investimentu deve esse rivista à ogni tappa. A scomposizione di l'attività qualchì volta crea valore. Suez Environnement, presiduta dapoi tantu tempu da Gérard Mestrallet, hè entrata in borsa in u 2008 prima di diventà centrale in l'offerta d'acquistu di Veolia in u 2020-2022. Quelli chì seguitanuAzzione di Veolia Cunnoscenu bè questu episodiu, chì hà rimodellatu u settore di l'acqua è di i rifiuti in Francia. A guvernanza hà un prezzu. E cuntruversie nantu à a remunerazione ùn anu micca cambiatu da per sè a traiettoria di u mercatu azionario di Engie, ma anu acceleratu l'implicazione di l'azionisti in e decisioni di u cunsigliu d'amministrazione.

Per ottene esposizione à i principali titoli energetichi europei, parechji investitori individuali utilizanu un contu di tituli o un PEA (pianu di risparmiu azionario francese) cù un broker in linea; per quelli chì preferiscenu scambià i movimenti di sti titoli via CFD, u nostru rivista dettagliata nantu à Vantage Questu articulu detalla i tariffi, i regulamenti è i limiti di questu broker (i CFD portanu un risicu elevatu di perdita per via di a leva finanziaria). Cum'è sempre, questu articulu hè solu à scopi informativi è ùn custituisce micca un cunsigliu d'investimentu.

Annu Passu 1949 Natu in Parigi (1 aprile) 1978 Diplomatu à l'ENA, hà intrutu in u Dipartimentu di u Tesoru 1982-1984 Cunsiglieru tecnicu di Jacques Delors, Ministru di l'Ecunumia 1984 Unisce si à a Cumpagnia Finanziaria Suez 1995 Piglia u timone di a Cumpagnia Suez 1997 Nascita di Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Fusione GDF Suez, CEO di u novu gruppu 2015 GDF Suez diventa Engie 2016 Isabelle Kocher diventa CEO; ellu ferma presidente 2018 Jean-Pierre Clamadieu li succede cum'è presidente di Engie 2024 U rappresentante di a Francia per u corridore IMEC

FAQ

Chì rolu hà avutu Gérard Mestrallet in a creazione d'Engie ?

Hà guidatu a fusione trà Gaz de France è Suez in u 2008, dopu hà direttu GDF Suez finu à u 2016. U gruppu hà pigliatu u nome d'Engie in u 2015, sottu a so presidenza.

Quale hà succedutu à Gérard Mestrallet à Engie ?

Isabelle Kocher li hà succedutu cum'è direttrice generale in maghju 2016, è Jean-Pierre Clamadieu cum'è presidente di u cunsigliu d'amministrazione in u 2018.

Perchè u so paracadute d'oru hà causatu cuntruversia?

In uttrovi 2014, a cifra citata (21 milioni d'euri) hè stata resa publica mentre GDF Suez stava registrendu perdite record è preparandu un pianu di riduzione di i costi. L'accordu hè statu cunsideratu cunforme à u codice Afep-Medef, ma hà alimentatu u dibattitu nantu à a regulazione di a remunerazione di i dirigenti.