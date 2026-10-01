Jean Louis Beffa Hà guidatu Saint-Gobain per più di duie decennie, da u 1986 à u 2007, prima di esse presidente di u cunsigliu d'amministrazione finu à u 2010. Natu l'11 d'aostu di u 1941, in Nizza, diplomatu di a scola d'ingegneria di u Corps des Mines, incarna una generazione di dirigenti d'impresa francesi furmati in l'alti livelli di a funzione publica è cunvinti di u rolu strategicu di l'industria. Oltre à Saint-Gobain, hà influenzatu u dibattitu publicu per mezu di i so rapporti è libri nantu à a pulitica industriale. Un sguardu à una carriera chì cuntinueghja à informà e scelte di i gruppi industriali di u CAC 40.

Educazione: Politecnica, Mine è Sciences Po

Figliolu d'un ingegnere è d'un prufessore, Jean-Louis Beffa s'hè preparatu per i cuncorsi à u liceu Masséna di Nizza è hè statu accettatu in...École polytechnique in u 1960. Hè diventatu ingegnere di Corpu di e Mine Nel 1963, studia anche all'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs e consegue il diploma all'Institut d'études politiques de Paris (1966, sezione Economia-Finanza).

Inizi in a gestione di l'energia

Hà principiatu a so carriera cum'è ingegnere minerariu in Clermont-Ferrand, po da u 1967 à u 1974 hà raghjuntu u dipartimentu di i carburanti di u Ministeru di l'Industria, induve hè diventatu capu di u serviziu "raffinazione è utilizzazione" è dopu direttore aghjuntu. Sta sperienza li hà datu una cunniscenza approfondita di l'energia è di a relazione trà u Statu è l'industria, dui temi chì si ripercorreranu in tutta a so carriera.

1974-1986: L'ascesa di Saint-Gobain

In u 1974, Jean-Louis Beffa s'hè unitu à Saint-Gobain cum'è direttore di a pianificazione. Hà tandu pigliatu a carica di direttore generale, po cum'è presidente di Pont-à-Mousson, una filiale specializata in tubi di ghisa, mentre gestia ancu a branca "tubi è meccanica" di u gruppu da u 1979 à u 1982. In marzu 1982, l'annu di a naziunalisazione di Saint-Gobain, ne diventa direttore generale.

In ghjennaghju 1986, hà succedutu à Roger Fauroux cum'è presidente è CEONuminatu sottu a presidenza di François Mitterrand è cunfirmatu da Jacques Chirac, tandu Primu Ministru, hà guidatu a privatizazione di Saint-Gobain, a prima grande privatizazione di u guvernu di coabitazione, à a fine di u 1986.

1986-2007: Venti anni à capu di Saint-Gobain

Sottu a so dirigenza, Saint-Gobain hà subitu una prufonda trasfurmazione. U gruppu, storicamente cuncentratu nantu à u vetru, hà allargatu a so presenza in i materiali di custruzzione è a distribuzione di materiali, è hè diventatu assai internaziunale. Frà e tappe chjave di stu periodu ci hè stata l'acquisizione di a cumpagnia americana Norton in u 1990, chì hà fattu di u gruppu un capu mundiale in l'abrasivi, seguita da l'acquisizione di a cumpagnia britannica BPB, specialista in cartongesso, in u 2005.

Sta strategia hà fattu di Saint-Gobain unu di i principali spezialisti mundiali in l'alloghju è a custruzzione, un pusizionamentu chì i so successori anu cuntinuatu è rinfurzatu. Jean-Louis Beffa hè restatu CEO finu à ghjugnu 2007, poi presidente di u cunsigliu d'amministrazione finu à u 2010; Pierre-André de Chalendar li hà succedutu cum'è CEO. Dapoi lugliu 2021, u gruppu hè guidatu da Benoit Bazin.

Per l'investitori, a storia di Saint-Gobain sottu à Beffa mostra cumu una sucietà industriale centenaria pò reinventassi per via di acquisizioni successive. A nostra analisi di uAzzioni Saint-Gobain dettaglia u so prufilu attuale, chì hè focalizatu nantu à a custruzzione sustenibile è a ristrutturazione à risparmiu energeticu.

U dibattitu annantu à a paga è l'amianto

Cum'è altri dirigenti di a so generazione, Jean-Louis Beffa hè statu criticatu nantu à parechji fronti. In u 2007, era trà i CEO francesi i più pagati, cù una compensazione stimata à 10,2 milioni d'euri secondu e classifiche di a stampa di quellu annu. Inoltre, durante u so mandatu à a testa di Pont-à-Mousson, hè statu pigliatu di mira da l'avversarii di l'usu di l'amianto, in mezu à cuntruversie chì anu afflittu tutta l'industria di i materiali. A questione di l'amianto hà avutu un impattu negativu durevule nantu à l'immagine è a pusizione ghjuridica di u gruppu, in particulare in i Stati Uniti.

Un pensatore nantu à a pulitica industriale

Jean-Louis Beffa s'hè affermatu cum'è una voce influente nantu à l'avvene di l'industria francese:

In u 2004, Jacques Chirac li hà cunfidatu a missione di rivitalizà a pulitica industriale. U so rapportu di ghjennaghju 2005, Versu una nova pulitica industriale, hà purtatu à a creazione di u Agenzia di l'Innuvazione Industriale , di quale preside u cunsigliu di surveglianza dapoi settembre 2005 ;

, di quale preside u cunsigliu di surveglianza dapoi settembre 2005 ; In u 2002, hà fundatu cù u premiu Nobel per l'ecunumia Robert Solow u centru Saint-Gobain per a ricerca in ecunumia, chì hè diventatu u centru Cournot, po a Fundazione Cournot (2010), ch'elli copresiedenu;

Hà publicatu parechji saggi cù Seuil: A Francia deve sceglie (2012), A Francia deve agisce (2013), E Chjave di u Putere (2015) è Trasfurmassi o more: grandi imprese contr'à start-up (2017).

A so tesi cintrali: di fronte à u duo Stati Uniti-Cina, u putere di un paese si basa nantu à a so industria d'esportazione, e so tecnulugie, a so energia è e so capacità militari. Ellu difende una strategia industriale coerente guidata da u statu è critica a deindustrializazione di a Francia. Certe di queste idee anu avutu assai risonanza dapoi a crisa sanitaria, cù dibattiti nantu à a suvranità industriale è a rilocalizazione.

Lazard, Engie, Le Monde : una seconda carriera cum'è membru di u cunsigliu

Dopu à Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa hè diventatu cunsiglieru senior di a banca. LazardHà servitu in i cunsiglii d'amministrazione di GDF Suez è dopu Engie da u 2008 à u 2015, induve hà presidutu u cumitatu di nomina è remunerazione, in u cunsigliu di surveglianza di Siemens (2008-2013), in u cunsigliu d'amministrazione di Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), è in u cunsigliu di surveglianza di Caisse des Dépôts (2014-2019). Hà ancu servitu cum'è direttore di BNP Paribas è Gaz de France. Hè membru di u cunsigliu di surveglianza di u gruppu dapoi u 1994. Le MondeHè diventatu u so presidente u 5 d'ottobre di u 2017.

U so rolu in Engie u avvicina à e grande questioni energetiche, un settore chì analizemu in particulare in a nostra scheda informativa nantu à...Azzione Engie.

distinzione

Jean-Louis Beffa hè un Grande Ufficiale di a Legione d'Onore (2007), una Gran Croce di l'Ordine Naziunale di u Meritu (2016), è un Cumandante di l'Ordine di l'Arti è Lettere (2005). Hà ricevutu numerose distinzioni straniere, frà e quali l'Ordine di u Sole Nascente (Giappone). Appassionatu d'opera, hà presidutu l'associu per a prumuzione di l'Opera Naziunale di Parigi.

Ciò chì u so viaghju insegna à l'investitore

I gruppi industriali si reinventanu per tappe. Saint-Gobain hà cambiatu u so centru di gravità senza cambià u so nome: ci vole à fighjà a ripartizione di i ricavi per linea d'attività per capisce u so valore.

Saint-Gobain hà cambiatu u so centru di gravità senza cambià u so nome: ci vole à fighjà a ripartizione di i ricavi per linea d'attività per capisce u so valore. L'acquisizioni maiò sò scumesse. Creanu valore s'è l'integrazione hè riesciuta, ma pesanu nantu à u debitu à cortu termine.

Creanu valore s'è l'integrazione hè riesciuta, ma pesanu nantu à u debitu à cortu termine. U cuntestu puliticu hè impurtante. Naziunalisazione, privatizazione, pulitica industriale: e decisioni publiche anu influenzatu prufundamente a traiettoria di Saint-Gobain.

Saint-Gobain è Engie sò eligibili per PEAU veiculu d'investimentu standard cù vantaghji fiscali per l'investimentu à longu andà in azzioni francesi. Questu articulu hè solu à scopu informativu è ùn custituisce micca un cunsigliu d'investimentu.

FAQ

Quantu tempu Jean-Louis Beffa hà guidatu Saint-Gobain?

Era u so presidente è CEO da ghjennaghju 1986 à ghjugnu 2007, dopu presidente di u cunsigliu d'amministrazione finu à u 2010.

Chì libri hà scrittu Jean-Louis Beffa ?

In particulare A Francia deve sceglie (2012), A Francia deve agisce (2013), E Chjave di u Putere (2015) è Trasfurmassi o more (2017), tutti publicati da Seuil.

Chì ghjè l'Agenzia per l'Innuvazione Industriale ?

Un urganisimu publicu creatu in u 2005 dopu à u so rapportu nantu à a pulitica industriale, destinatu à sustene i grandi prughjetti di ricerca è d'innuvazione. Hà presidutu u so cunsigliu di surveglianza.