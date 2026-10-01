Philippe Crouzet hà presidutu u cunsigliu di VallourecU specialistu francese di tubi senza saldatura, da u 2009 à u 2020. Natu u 18 d'ottobre di u 1956, in Neuilly-sur-Seine, hè statu diplomatu u primu di a so classa à l'ENA (Scola Naziunale d'Amministrazione), hà travagliatu à u Cunsigliu di Statu, è dopu hà passatu più di vinti anni in Saint-Gobain. Hà pigliatu a direzzione di Vallourec à u piccu di un boom petroliferu, prima di navigà in una di e peghju crisi di a storia di u gruppu. A so carriera hè un esempiu di capiscitura di l'azzioni cicliche è di i risichi assuciati à u debitu.

Educazione: Sciences Po, ENA è u Cunsigliu di Statu

Studiente à u Liceu Pasteur di Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet hè statu diplomatu à Sciences Po Paris (1976, sezzione Funzione Publica). Dopu hè intrutu inScola Naziunale di Amministrazioneda quale ellu esce u megliu di a so classa in u 1981. Hà cuminciatu a so carriera à Cunsigliu di Statu, cum'è auditore è dopu cum'è maestru di e richieste.

In u 1983, hà spusatu Sylvie Hubac, una alta funzionaria chì seria in particulare capu di gabinettu di u presidente François Hollande da u 2012 à u 2015.

Vintidui anni à Saint-Gobain (1986-2008)

In u 1986, Philippe Crouzet s'hè unitu à Saint-Gobain, tandu direttu da Jean-Louis Beffa, cum'è direttore di u pianu. Hà occupatu diverse pusizioni quì, sia operative sia finanziarie:

1989-1992 : direttore generale di e cartiere Condat ;

: direttore generale di e cartiere Condat ; 1992-1996 : delegatu generale per a Spagna è u Portugallu;

: delegatu generale per a Spagna è u Portugallu; da 1996 : direttore di a divisione di a ceramica industriale;

: direttore di a divisione di a ceramica industriale; da 2000 Direttore generale aghjuntu incaricatu di e finanze, di l'acquisti è di l'informatica, dopu di a divisione Distribuzione Edifici.

Stu percorsu prufessiunale li hà datu una sperienza cumpleta in gruppi industriali mundiali: gestione di fabbrica, supervisione finanziaria è distribuzione. Per capisce megliu a cumpagnia chì l'hà furmatu, vedi a nostra analisi di...Azzioni Saint-Gobain.

2009: Presa di pusizione in Vallourec

In aprile 2008, Philippe Crouzet hà intrutu in u cunsigliu di surveglianza di Vallourec; un annu dopu, in 2009Hè statu numinatu presidente di u cunsigliu d'amministrazione. U so mandatu hè statu rinnuvatu per quattru anni in marzu 2012. Hà ancu servitu cum'è direttore di EDF da u 2009 per cinque anni, è hà presidutu u cumitatu di surveglianza di l'impegni nucleari.

Vallourec era tandu à u so apogeu. U gruppu fabricava tubi d'acciaiu senza saldatura, aduprati principalmente per a trivellazione di petroliu è gasu (i cosiddetti tubi OCTG), ma ancu per e centrale elettriche è l'industria. Cù i prezzi di u petroliu chì restavanu constantemente alti, a dumanda era forte è l'azione era trà e principali azzioni di a Borsa di Parigi.

2009-2014: Investimenti per a crescita

A strategia per questu periodu hè di rinfurzà a presenza di Vallourec in e zone di forte crescita di a pruduzzione d'idrocarburi: u Brasile (cù una nova acciaieria è un laminatoiu custruiti in partenariatu cù u giapponese Sumitomo), i Stati Uniti (induve u boom di u gasu di scistu è di u petroliu sustene a dumanda) è u Mediu Oriente. Quessi investimenti aumentanu a capacità è u debitu di u gruppu, basatu annantu à l'ipotesi chì a dumanda resterà forte.

In u 2010, a so remunerazione era stimata à 2,73 milioni d'euri, una somma criticata da certi azionisti, secondu a stampa di l'epica, chì cunsideravanu a strategia troppu ambiziosa.

2014-2020: A crisa di u petroliu è a discesa di a borsa à l'infernu

A forte calata di i prezzi di u petroliu da a seconda metà di u 2014 hà cambiatu tuttu. E cumpagnie petrolifere anu riduttu drasticamente i so investimenti in trivellazioni, i volumi di e pipe è i prezzi sò calati, è Vallourec, gravatu da costi fissi è debiti, hà subitu una seria di perdite. U gruppu hà lanciatu piani di riduzione di i costi è di capacità, in particulare in Europa.

In u 2016, Vallourec hà realizatu un aumentu di capitale di circa un miliardu d'euri, cù l'entrata di Nippon Steel & Sumitomo Metal è u sustegnu di Bpifrance, un azionista publicu. Sta operazione hà permessu à a cumpagnia di superà e so sfide, à u costu di una diluzione significativa per l'azionisti esistenti.

U periodu hè statu ancu marcatu da u casu di l'acciaieria.Ascoval, in Saint-Saulve (Nord), di quale Vallourec era azionista è cliente. U rolu di u gruppu in i tentativi di ripiglià u situ hè statu assai criticatu, in particulare in u documentariu Ascoval, a battaglia per l'acciaiu di Éric Guéret.

Philippe Crouzet lascia u cunsigliu d'amministrazione 2020Édouard Guinotte li hà succedutu.

Dopu à Crouzet: ristrutturazione è un novu principiu

In u 2021, Vallourec hà subitu una ristrutturazione finanziaria maiò: una grande parte di u so debitu hè stata cunvertita in capitale, è i creditori, cumpresu u fondu Apollo, sò diventati l'azionisti di maggioranza. E participazioni di l'azionisti esistenti sò state diluite significativamente. Sottu a dirigenza di Philippe Guillemot, numinatu in u 2022, u gruppu hà chjusu e so fabbriche tedesche, s'hè riorientatu nantu à i so siti i più redditizi (Brasile, Stati Uniti) è hà riduttu drasticamente u so debitu. In u 2025, ArcelorMittal hà annunziatu l'acquistu di a participazione di circa u 28% detenuta da Apollo.

Per seguità a situazione attuale di u gruppu, i so risultati è e so prospettive, vedi a nostra analisi diAzioni di Vallourec.

Lezioni per l'investitori

A prestazione di Vallourec durante u mandatu di Philippe Crouzet hè unu di l'esempii i più studiati à a Borsa di Parigi. Quattru punti chjave:

Un'azione ciclica hè ghjudicata annantu à u ciclu cumpletu. I prufitti record à u piccu di un ciclu ùn sò micca sustenibili. Valutà un gruppu cum'è Vallourec basatu annantu à i so risultati di u 2008 o di u 2013 era dimenticà chì u prezzu di u petroliu puderia calà. U debitu amplifica tuttu. In una fase di boom, alimenta a crescita; in una recessione, minaccia a sopravvivenza. U rapportu debitu nettu versus guadagni prima di interessi, imposte, deprezzamentu è ammortamentu (EBITDA) hè un indicatore chjave da monitorà. L'aumenti di capitale è e cunversioni di debitu si diluiscenu. Un azionista chì mantene e so azzioni durante una ristrutturazione pò perde a maiò parte di u so investimentu, ancu s'è a cumpagnia sopravvive. A guvernanza hè impurtante. Un cunsigliu di gestione cuntrullatu da un cunsigliu di surveglianza, cù un azionista publicu in u capitale, ùn prutege micca contr'à l'errori strategichi.

Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre opinione nantu à Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Annu Passu 1956 Natu in Neuilly-sur-Seine (18 d'ottobre) 1981 Diplomatu à l'ENA, u megliu di a so classa; hà aderitu à u Cunsigliu di Statu 1986 Unisce si à Saint-Gobain 2000 Direttore Generale Aggiuntu di Saint-Gobain 2008 Membru di u cunsigliu di surveglianza di Vallourec 2009 Presidente di u cunsigliu d'amministrazione di Vallourec; direttore di EDF 2012 Mandatu rinnuvatu per quattru anni 2016 Aumentu di capitale cù Nippon Steel è Bpifrance 2020 Ellu lascia a presidenza di u cunsigliu d'amministrazione

FAQ

Quandu Philippe Crouzet hà gestitu Vallourec ?

Hà presidutu u cunsigliu di gestione di Vallourec da u 2009 à u 2020, dopu avè servitu in u so cunsigliu di surveglianza da aprile 2008.

Perchè u prezzu di l'azzioni di Vallourec hè cascatu durante u so mandatu ?

Principalmente per via di u crollu di i prezzi di u petroliu da u 2014 in poi, chì hà riduttu a dumanda di tubi di perforazione, mentre chì u gruppu era assai indebitatu dopu à i so investimenti di crescita.

Chì era u percorsu prufessiunale di Philippe Crouzet prima di Vallourec ?

Diplumatu à l'ENA in u 1981, hà cuminciatu à u Cunsigliu di Statu prima di passà più di vinti anni à Saint-Gobain, diventendu infine direttore generale aghjuntu.