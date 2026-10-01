Biografia di Philippe Crouzet, da Saint-Gobain à a presidenza di Vallourec

Philippe Crouzet hà presidutu u cunsigliu di VallourecU specialistu francese di tubi senza saldatura, da u 2009 à u 2020. Natu u 18 d'ottobre di u 1956, in Neuilly-sur-Seine, hè statu diplomatu u primu di a so classa à l'ENA (Scola Naziunale d'Amministrazione), hà travagliatu à u Cunsigliu di Statu, è dopu hà passatu più di vinti anni in Saint-Gobain. Hà pigliatu a direzzione di Vallourec à u piccu di un boom petroliferu, prima di navigà in una di e peghju crisi di a storia di u gruppu. A so carriera hè un esempiu di capiscitura di l'azzioni cicliche è di i risichi assuciati à u debitu.

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Educazione: Sciences Po, ENA è u Cunsigliu di Statu

Studiente à u Liceu Pasteur di Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet hè statu diplomatu à Sciences Po Paris (1976, sezzione Funzione Publica). Dopu hè intrutu inScola Naziunale di Amministrazioneda quale ellu esce u megliu di a so classa in u 1981. Hà cuminciatu a so carriera à Cunsigliu di Statu, cum'è auditore è dopu cum'è maestru di e richieste.

In u 1983, hà spusatu Sylvie Hubac, una alta funzionaria chì seria in particulare capu di gabinettu di u presidente François Hollande da u 2012 à u 2015.

Vintidui anni à Saint-Gobain (1986-2008)

In u 1986, Philippe Crouzet s'hè unitu à Saint-Gobain, tandu direttu da Jean-Louis Beffa, cum'è direttore di u pianu. Hà occupatu diverse pusizioni quì, sia operative sia finanziarie:

  • 1989-1992 : direttore generale di e cartiere Condat ;
  • 1992-1996 : delegatu generale per a Spagna è u Portugallu;
  • da 1996 : direttore di a divisione di a ceramica industriale;
  • da 2000 Direttore generale aghjuntu incaricatu di e finanze, di l'acquisti è di l'informatica, dopu di a divisione Distribuzione Edifici.

Stu percorsu prufessiunale li hà datu una sperienza cumpleta in gruppi industriali mundiali: gestione di fabbrica, supervisione finanziaria è distribuzione. Per capisce megliu a cumpagnia chì l'hà furmatu, vedi a nostra analisi di...Azzioni Saint-Gobain.

2009: Presa di pusizione in Vallourec

In aprile 2008, Philippe Crouzet hà intrutu in u cunsigliu di surveglianza di Vallourec; un annu dopu, in 2009Hè statu numinatu presidente di u cunsigliu d'amministrazione. U so mandatu hè statu rinnuvatu per quattru anni in marzu 2012. Hà ancu servitu cum'è direttore di EDF da u 2009 per cinque anni, è hà presidutu u cumitatu di surveglianza di l'impegni nucleari.

Vallourec era tandu à u so apogeu. U gruppu fabricava tubi d'acciaiu senza saldatura, aduprati principalmente per a trivellazione di petroliu è gasu (i cosiddetti tubi OCTG), ma ancu per e centrale elettriche è l'industria. Cù i prezzi di u petroliu chì restavanu constantemente alti, a dumanda era forte è l'azione era trà e principali azzioni di a Borsa di Parigi.

2009-2014: Investimenti per a crescita

A strategia per questu periodu hè di rinfurzà a presenza di Vallourec in e zone di forte crescita di a pruduzzione d'idrocarburi: u Brasile (cù una nova acciaieria è un laminatoiu custruiti in partenariatu cù u giapponese Sumitomo), i Stati Uniti (induve u boom di u gasu di scistu è di u petroliu sustene a dumanda) è u Mediu Oriente. Quessi investimenti aumentanu a capacità è u debitu di u gruppu, basatu annantu à l'ipotesi chì a dumanda resterà forte.

In u 2010, a so remunerazione era stimata à 2,73 milioni d'euri, una somma criticata da certi azionisti, secondu a stampa di l'epica, chì cunsideravanu a strategia troppu ambiziosa.

2014-2020: A crisa di u petroliu è a discesa di a borsa à l'infernu

A forte calata di i prezzi di u petroliu da a seconda metà di u 2014 hà cambiatu tuttu. E cumpagnie petrolifere anu riduttu drasticamente i so investimenti in trivellazioni, i volumi di e pipe è i prezzi sò calati, è Vallourec, gravatu da costi fissi è debiti, hà subitu una seria di perdite. U gruppu hà lanciatu piani di riduzione di i costi è di capacità, in particulare in Europa.

In u 2016, Vallourec hà realizatu un aumentu di capitale di circa un miliardu d'euri, cù l'entrata di Nippon Steel & Sumitomo Metal è u sustegnu di Bpifrance, un azionista publicu. Sta operazione hà permessu à a cumpagnia di superà e so sfide, à u costu di una diluzione significativa per l'azionisti esistenti.

U periodu hè statu ancu marcatu da u casu di l'acciaieria.Ascoval, in Saint-Saulve (Nord), di quale Vallourec era azionista è cliente. U rolu di u gruppu in i tentativi di ripiglià u situ hè statu assai criticatu, in particulare in u documentariu Ascoval, a battaglia per l'acciaiu di Éric Guéret.

Philippe Crouzet lascia u cunsigliu d'amministrazione 2020Édouard Guinotte li hà succedutu.

Dopu à Crouzet: ristrutturazione è un novu principiu

In u 2021, Vallourec hà subitu una ristrutturazione finanziaria maiò: una grande parte di u so debitu hè stata cunvertita in capitale, è i creditori, cumpresu u fondu Apollo, sò diventati l'azionisti di maggioranza. E participazioni di l'azionisti esistenti sò state diluite significativamente. Sottu a dirigenza di Philippe Guillemot, numinatu in u 2022, u gruppu hà chjusu e so fabbriche tedesche, s'hè riorientatu nantu à i so siti i più redditizi (Brasile, Stati Uniti) è hà riduttu drasticamente u so debitu. In u 2025, ArcelorMittal hà annunziatu l'acquistu di a participazione di circa u 28% detenuta da Apollo.

Per seguità a situazione attuale di u gruppu, i so risultati è e so prospettive, vedi a nostra analisi diAzioni di Vallourec.

Lezioni per l'investitori

A prestazione di Vallourec durante u mandatu di Philippe Crouzet hè unu di l'esempii i più studiati à a Borsa di Parigi. Quattru punti chjave:

  1. Un'azione ciclica hè ghjudicata annantu à u ciclu cumpletu. I prufitti record à u piccu di un ciclu ùn sò micca sustenibili. Valutà un gruppu cum'è Vallourec basatu annantu à i so risultati di u 2008 o di u 2013 era dimenticà chì u prezzu di u petroliu puderia calà.
  2. U debitu amplifica tuttu. In una fase di boom, alimenta a crescita; in una recessione, minaccia a sopravvivenza. U rapportu debitu nettu versus guadagni prima di interessi, imposte, deprezzamentu è ammortamentu (EBITDA) hè un indicatore chjave da monitorà.
  3. L'aumenti di capitale è e cunversioni di debitu si diluiscenu. Un azionista chì mantene e so azzioni durante una ristrutturazione pò perde a maiò parte di u so investimentu, ancu s'è a cumpagnia sopravvive.
  4. A guvernanza hè impurtante. Un cunsigliu di gestione cuntrullatu da un cunsigliu di surveglianza, cù un azionista publicu in u capitale, ùn prutege micca contr'à l'errori strategichi.

Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre opinione nantu à Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Philippe Crouzet in date chjave

Annu Passu
1956 Natu in Neuilly-sur-Seine (18 d'ottobre)
1981 Diplomatu à l'ENA, u megliu di a so classa; hà aderitu à u Cunsigliu di Statu
1986 Unisce si à Saint-Gobain
2000 Direttore Generale Aggiuntu di Saint-Gobain
2008 Membru di u cunsigliu di surveglianza di Vallourec
2009 Presidente di u cunsigliu d'amministrazione di Vallourec; direttore di EDF
2012 Mandatu rinnuvatu per quattru anni
2016 Aumentu di capitale cù Nippon Steel è Bpifrance
2020 Ellu lascia a presidenza di u cunsigliu d'amministrazione

FAQ

Quandu Philippe Crouzet hà gestitu Vallourec ?

Hà presidutu u cunsigliu di gestione di Vallourec da u 2009 à u 2020, dopu avè servitu in u so cunsigliu di surveglianza da aprile 2008.

Perchè u prezzu di l'azzioni di Vallourec hè cascatu durante u so mandatu ?

Principalmente per via di u crollu di i prezzi di u petroliu da u 2014 in poi, chì hà riduttu a dumanda di tubi di perforazione, mentre chì u gruppu era assai indebitatu dopu à i so investimenti di crescita.

Chì era u percorsu prufessiunale di Philippe Crouzet prima di Vallourec ?

Diplumatu à l'ENA in u 1981, hà cuminciatu à u Cunsigliu di Statu prima di passà più di vinti anni à Saint-Gobain, diventendu infine direttore generale aghjuntu.

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Cristina Balan
Trader è analista finanziariu
Cristina Balan hè a fundatrice di BK SEO Marketing è di e piattaforme Edubourse.com è TraderFrancophone.fr. Hà più di 16 anni di sperienza in i mercati finanziarii, u sviluppu cummerciale è u marketing digitale internaziunale. Diplomata di l'ESCP Business School è di l'Università d'Aarhus, certificata da l'AMF (Autorità Francese di i Mercati Finanziarii) è cù a designazione CFA di Livello I, hà occupatu pusizioni di gestione strategica, in particulare cum'è Direttrice Vendite Europee in Admirals è Responsabile Vendite in [Nome di a Cumpagnia]. XTBOghje, ella cuncepisce è surveglia u cuntenutu, l'analisi è e strategie per l'investitori è l'imprese, cù un scopu chjaru: offre infurmazioni affidabili, strutturate è accessibili, basate nantu à una cumpetenza concreta in i mercati è in e questioni digitali.

 

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