Coinbase : Nouvelle Lutte Contre le Financement du Terrorisme

18 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Ce 17 octobre, Coinbase a annoncé une nouvelle initiative audacieuse dans sa lutte contre le financement du terrorisme. La plateforme d’échange de cryptomonnaies a pris des mesures significatives pour prévenir l’utilisation abusive des actifs numériques dans le soutien financier d’organisations terroristes, avec un intérêt particulier porté sur le groupe Hamas, actuellement impliqué dans des conflits avec Israël.

Pour atteindre cet objectif, Coinbase a déployé un programme complet de conformité. Ce programme comprend plusieurs éléments clés, notamment des vérifications “Connaître son client” (KYC), des contrôles de sanctions, et un mécanisme de signalement des activités suspectes. Ces mesures visent à ériger une défense solide contre d’éventuelles activités illicites liées aux cryptomonnaies.

Une caractéristique marquante de la stratégie anti-financement du terrorisme de Coinbase réside dans l’exploitation de la technologie d’analyse de la blockchain. Cette technologie joue un rôle pivot dans les efforts de l’entreprise pour suivre et signaler les transactions potentiellement liées au financement du terrorisme. Elle permet une surveillance renforcée et la détection de flux financiers suspects, apportant ainsi une couche de sécurité et de vigilance supplémentaire.

Par ailleurs, Coinbase réaffirme son engagement à respecter les lois et réglementations internationales. Pour ce faire, la société entretient un partenariat actif avec les autorités américaines et s’appuie sur une équipe dédiée comptant 400 professionnels du droit et de la conformité. Cette collaboration garantit que Coinbase reste en conformité avec les exigences légales et les normes réglementaires, contribuant ainsi aux efforts mondiaux plus larges de lutte contre le financement du terrorisme.



ICYMI: Reports of Hamas’ crypto use could blunt impact of Coinbase lobbying efforts: Berenberghttps://t.co/50lqhc41qA — The Block (@TheBlock__) October 17, 2023

Coinbase veut être l’enfant sage des régulateurs

Événements récents : la cryptomonnaie dans le financement d’activités terroristes crée des défis pour Coinbase. La société milite activement en faveur de réglementations claires favorables à la cryptomonnaie aux États-Unis. Cependant, ces efforts sont aujourd’hui éclipsés par des préoccupations liées à l’utilisation abusive des cryptomonnaies à des fins illicites, comme illustré par le cas du Hamas.

Tom Robinson, co-fondateur de la société de recherche en blockchain Elliptic, souligne que le Hamas a su exploiter efficacement les cryptomonnaies pour financer le terrorisme. Cette association des actifs numériques avec des activités criminelles nuit non seulement à la réputation de l’industrie, mais complique également les démarches de Coinbase pour instaurer un environnement réglementaire plus favorable. En fin de compte, l’évolution du paysage des cryptomonnaies exige une approche nuancée qui équilibre l’innovation avec des mesures de précaution contre les abus.